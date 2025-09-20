Shawn Huff: Israel suljettava pois kansainvälisestä urheilusta
Vihreiden varapuheenjohtaja, Suomen koripallomaajoukkueen entinen kapteeni Shawn Huff vaatii Israelin sulkemista pois kaikesta kansainvälisestä urheilusta Israelin Gazassa harjoittaman kansanmurhan takia.
Huff vetoaa erityisesti kansainvälisen urheilun kattojärjestöihin, kuten Kansainväliseen olympiakomiteaan. Hän muistuttaa, että vastaavat sanktiot on aikanaan asetettu niin Etelä-Afrikalle kuin Venäjälle. Venäjän alaiset urheilijat on edelleen suljettu pois kansainvälisestä urheilusta sen Ukrainaan kohdistaman hyökkäyssodan seurauksena.
– Se, mitä Israel Gazassa tekee, on kansanmurha. Lapsia näännytetään nälkään silmiemme edessä ja kokonainen kansa halutaan pyyhkiä pois. Ei ole mitään syytä sille, että Israelin lipun alla kilpailevat urheilijat saavat edelleen kilpailla kansainvälisillä areenoilla. Se on vastoin kaikkea sitä, minkä puolesta urheilukansan pitäisi taistella, Huff linjaa.
Espanjan pääministeri Pedro Sánchez linjasi hiljattain, että Israel tulisi Venäjän tavoin sulkea pois kansainvälisestä urheilusta ja kritisoi Israelin harjoittamaa “urheilupesua”. Orpon hallituksen urheiluministeri Mika Poutala on puolestaan todennut, ettei hän näe Israelin ulossulkemiselle perusteita, sillä Israelin sotarikoksiin Gazassa ei liity urheilullisia asioita. Huff on Poutalan kanssa eri mieltä.
– Kun käynnissä on kansanmurha, on meidän käytettävä kaikki keinot sen pysäyttämiseksi aina Palestiinan valtion tunnustamisesta erilaisiin pakotteisiin, kuten myös Venäjän kohdalla on tehty. On turha vedota siihen, kuinka epäreilua tämä on yksittäisille urheilijoille, kun samaan aikaan koko Palestiinan kansa on lakkaamassa olemasta yhden valtion hirmutekojen seurauksena, Huff kritisoi.
Huff itse toimi taannoin kommentaattorina koripallon EM-kilpailuissa, joissa myös Israel oli mukana. Hän kuitenkin näkee, että mikäli Israel suljetaan pois kansainvälisestä urheilusta, tulee sen koskea kaikkia kansainvälisiä lajiliittoja, myös koripalloa.
– Kansainvälisen huippu-urheilun arvoihin kuuluu yhdenvertaisuus ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen. Nyt on korkea aika näyttää, että nämä arvot myös tarkoittavat jotain, Huff päättää.
Yhteyshenkilöt
Shawn HuffVihreiden varapuheenjohtajashawn.huff@vihreat.fi
Iida TaniPoliittinen avustaja, viestinnän suunnittelija (Vihreä eduskuntaryhmä)Puh:+358 50 520 1210iida.tani@eduskunta.fi
Lue lisää julkaisijalta Vihreät - De Gröna
Ville Niinistö: “Se mitä Putin pelkää on demokratian voima: siksi hän sitä jatkuvasti mollaa”20.9.2025 12:00:16 EEST | Tiedote
Europarlamentaarikko Ville Niinistö puhui Vihreiden puoluevaltuustolle Kotkassa lauantaiaamuna. Niinistön mukaan demokratian ja autoritäärisyyden välillä on käynnissä taistelu, jota demokraattinen Eurooppa ei voi hävitä.
Vihreiden Tynkkynen haastoi kaikki puolueet esittämään omat hiilineutraaliusmallinsa20.9.2025 11:30:02 EEST | Tiedote
Kiovasta palannut eduskuntaryhmän puheenjohtaja Oras Tynkkynen kommentoi Kotkassa ajankohtaista keskustelua Ukrainan turvallisuusjärjestelyistä. Hän myös kuvasi ilmastokriisin ja turvallisuuden yhteyksiä ja haastoi kaikki puolueet esittämään omat mallinsa, joilla ne toteuttaisivat Suomen sitoumuksen hiilineutraaliudesta.
Sofia Virta: Venäjän toiminta korostaa tarvetta Ukrainan horjumattomalle tuelle – samalla turvallisuuskeskustelua on lavennettava20.9.2025 11:26:48 EEST | Tiedote
Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta puhui lauantaiaamuna omilleen Vihreiden puoluevaltuustossa Kotkassa. Virta korosti horjumattoman Ukrainan tuen merkitystä sekä kokonaisvaltaista turvallisuuskäsitystä.
Vihreiden Hyrkkö paheksuu: Hallituksen toimettomuus kostautuu miljardiluokan ilmastomätkyinä19.9.2025 13:32:44 EEST | Tiedote
Vihreän eduskuntaryhmän ja valtiovarainvaliokunnan varapuheenjohtaja Saara Hyrkkö huomauttaa, että vastuullinen talouspolitiikka ja vastuullinen ilmastopolitiikka kulkevat käsi kädessä. Ilman riittäviä ilmastotoimia tavoite velkasuhteen kasvun pysäyttämisestä ei tule onnistumaan.
Sofia Virta: Suomen velvollisuus on toimia kansanmurhan pysäyttämiseksi19.9.2025 13:02:55 EEST | Tiedote
Vihreiden puheenjohtajan Sofia Virran mukaan on ilmiselvää, että Suomi ei ole tehnyt riittävästi palestiinalaisten karhanmurhan pysäyttämiseksi. Virran mukaan kyse on perustavanlaatuisesta kysymyksestä, ihmiskunnan yhteisestä vastuusta, jota ei pitäisi sotkea puoluepolitiikkaan.
