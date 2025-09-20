Shawn Huff: Israel suljettava pois kansainvälisestä urheilusta

Huff vetoaa erityisesti kansainvälisen urheilun kattojärjestöihin, kuten Kansainväliseen olympiakomiteaan. Hän muistuttaa, että vastaavat sanktiot on aikanaan asetettu niin Etelä-Afrikalle kuin Venäjälle. Venäjän alaiset urheilijat on edelleen suljettu pois kansainvälisestä urheilusta sen Ukrainaan kohdistaman hyökkäyssodan seurauksena.

– Se, mitä Israel Gazassa tekee, on kansanmurha. Lapsia näännytetään nälkään silmiemme edessä ja kokonainen kansa halutaan pyyhkiä pois. Ei ole mitään syytä sille, että Israelin lipun alla kilpailevat urheilijat saavat edelleen kilpailla kansainvälisillä areenoilla. Se on vastoin kaikkea sitä, minkä puolesta urheilukansan pitäisi taistella, Huff linjaa.

Espanjan pääministeri Pedro Sánchez linjasi hiljattain, että Israel tulisi Venäjän tavoin sulkea pois kansainvälisestä urheilusta ja kritisoi Israelin harjoittamaa “urheilupesua”. Orpon hallituksen urheiluministeri Mika Poutala on puolestaan todennut, ettei hän näe Israelin ulossulkemiselle perusteita, sillä Israelin sotarikoksiin Gazassa ei liity urheilullisia asioita. Huff on Poutalan kanssa eri mieltä.

– Kun käynnissä on kansanmurha, on meidän käytettävä kaikki keinot sen pysäyttämiseksi aina Palestiinan valtion tunnustamisesta erilaisiin pakotteisiin, kuten myös Venäjän kohdalla on tehty. On turha vedota siihen, kuinka epäreilua tämä on yksittäisille urheilijoille, kun samaan aikaan koko Palestiinan kansa on lakkaamassa olemasta yhden valtion hirmutekojen seurauksena, Huff kritisoi.

Huff itse toimi taannoin kommentaattorina koripallon EM-kilpailuissa, joissa myös Israel oli mukana. Hän kuitenkin näkee, että mikäli Israel suljetaan pois kansainvälisestä urheilusta, tulee sen koskea kaikkia kansainvälisiä lajiliittoja, myös koripalloa.



– Kansainvälisen huippu-urheilun arvoihin kuuluu yhdenvertaisuus ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen. Nyt on korkea aika näyttää, että nämä arvot myös tarkoittavat jotain, Huff päättää.