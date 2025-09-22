Aluehallitus lähetti strategialuonnoksen kommentointikierrokselle
Aluehallitus hyväksyi strategialuonnoksen ja lähetti sen kommentoitavaksi eri toimielimiin. Aluehallitus hyväksyi myös liikkeenluovutukset, joilla vammaispalvelut siirtyvät Kolmostien Terveydeltä ja Keiturin Sotelta hyvinvointialueen omaksi toiminnaksi.
Hyvinvointialueen uudistetun strategian luonnoksessa on neljä kärkiteemaa: Tärkeintä on ihminen, Yhdenvertaiset, ennaltaehkäisevät ja vaikuttavat palvelut, Hyvinvoivat työntekijät sekä Toimiva ja vaikuttava yhteistyö. Strategiasta valmistellaan myös toimeenpanosuunnitelma, jossa on konkreettisia osatavoitteita ja mittareita strategian toteuttamiseen.
Kärjen 2 tavoitteisiin lisättiin hallituksen käsittelyssä yksimielisesti uusi tavoite: Panostamme ennaltaehkäiseviin palveluihin ja vahvistamme perusterveydenhuoltoa. Äänestyksen jälkeen hyväksyttiin myös kärjen 3 alle uusi tavoite: Oikea-aikainen sisäinen ja ulkoinen tiedottaminen tukee positiivista ilmapiiriä.
Strategialuonnoksesta pyydetään lausunnot valiokunnilta, aluevaltuustoryhmiltä, vaikuttamistoimielimiltä ja henkilöstön yhteistoimintaelimeltä. Luonnoksesta on lisäksi avattu kysely henkilöstölle. Aluevaltuusto päättää strategiasta tammikuussa 2026.
Vammaispalveluja omaksi toiminnaksi
Vammaispalvelut siirtyvät Parkanon, Kihniön, Virtain ja Ruoveden alueella hyvinvointialueen omaksi toiminnaksi ensi vuoden alusta. Aluehallitus hyväksyi vammaispalveluja koskevat liikkeenluovutukset Kolmostien Terveyden ja Keiturin Soten kanssa. Kolmostien Terveydestä siirtyy hyvinvointialueelle 48 työntekijää ja Keiturin Sotesta 37 työntekijää.
Aluehallitus valitsi Tays uudistamisohjelman rakennushankkeen yhteistoiminnalliseksi projektinjohtourakoitsijaksi SRV Rakennus Oy:n, joka teki kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen. Kokonaisuus toteutetaan osahankkeina pääosin vuosina 2026-2032 investointisuunnitelman mukaan.
Pelastuslaitoksen stipendi- ja virkistysrahasto päätettiin lakkauttaa rahaston oman hallituksen pyynnöstä kuluvan vuoden aikana. Rahastosta on muun muassa myönnetty stipendejä ja apurahoja ammatilliseen opintotoimintaan ja opintomatkoihin. Rahaston pääoma ei ole karttunut enää pitkään aikaan.
Tampereen yliopistollisen sairaalan tukisäätiön hallitukseen nimettiin Hanna Tainio ja Petra Schulze Steinen.
Myös hyvinvointialueen hallintojohtajan virka avattiin tänään kokouksessa julkisesti haettavaksi.
