Taysin uudistamisen loppuvaiheen urakoitsijaksi on valittu SRV Rakennus Oy

SRV:n lisäksi tarjouskilpailussa olivat mukana Jatke Pirkanmaa, NCC Suomi, Rakennusliike Lapti, Skanska Talonrakennus ja YIT. Uudistamisohjelman loppuvaiheen rakennushankkeet toteutetaan pääosin vuosina 2026–2032. Urakoitsija vastaa sekä päätoteuttajan että pääurakoitsijan tehtävistä. Kokonaiskustannusarvio on noin 900 miljoonaa euroa.

Taysin uudistamisen loppuvaiheen toteutusmuotona on yhteistoiminnallinen projektinjohtourakka.

‒ Hankintaprosessi jakautuu hankinta-, kehitys- ja toteutusvaiheisiin. Nyt etenemme SRV:n kanssa kehitysvaiheeseen, jossa tarkennetaan hankkeen toteutuksen suunnittelua, varmistetaan tilaajan tavoitteen mukainen kustannustaso sekä ohjataan ja kehitetään toteutussuunnitelmia. Samalla tehdään tekniikan siirtoja ja rakentamista valmistelevia töitä. Urakoitsijan kanssa tehdään kehitysvaiheesta erillinen konsulttisopimus ja projektinjohtourakkasopimus tekniikan siirtotöistä. Toteutusvaiheen sopimuksen teko tulee ajankohtaiseksi kesällä 2026, hankejohtaja Veli-Pekka Tanhuanpää Pirkanmaan hyvinvointialueelta kertoo.

Uudistamisohjelman loppuvaiheen aikana rakennetaan Teiskontien varteen sijoittuva, monta keskeistä sairaalan toimintoa kokoava M-rakennus, nykyisen Riviparkin paikalle sijoittuva pysäköinti- ja logistiikkarakennus sekä muun muassa PET-keskuksen sisältävä S-rakennus. Urakkaan kuuluu myös nykyisen lasten- ja nuorisopsykiatrian Q-rakennuksen, vanhan tyhjillään olevan C-lastensairaalarakennuksen sekä niin sanotun Palvelutalon purkaminen.

Lähes 130 000 neliön M-uudisrakennukseen siirtyy aikanaan muun muassa Acutan, leikkaussalien, vuodeosastojen, tehohoidon, kuvantamisen ja poliklinikoiden tiloja nykyisistä A-, B- ja K-rakennuksista. Uusissa tiloissa hoidetaan tulevaisuudessa muun muassa neuroalojen, korva-, nenä- ja kurkkutautien, ihotautien, sisätautien, keuhkosairauksien, äiti-lapsiyksikön, gynekologian, gastroenterologian ja urologian potilaita.

‒ Uusien tilojen rakentamisen lisäksi toimintamalleja uudistetaan, jotta voimme vastata tulevaisuuden tarpeisiin, kuten henkilöstön saatavuuteen, palvelutarpeen kasvuun, potilasturvallisuuteen ja laadukkaaseen hoitoon, Tanhuanpää sanoo.

Merkittävä työllistäjä

Taysin uudistamisohjelmalla on merkittävä työllisyysvaikutus Pirkanmaalle ja koko Suomeen.​ Tällä hetkellä uudistamisohjelman ohjaus ja hankkeiden suunnittelu työllistää noin 120–150 henkilöä. Tästä henkilöstöstä merkittävä osa sijoittuu Tampereen alueelle. ​

‒ Koko uudistamisohjelman työllisyysvaikutuksen on arvioitu olevan 14 500–18 000 henkilötyövuotta ja välillisten työllisyysvaikutusten arvioidaan olevan vielä tätäkin suurempia. Toteutusmalliksi valittu yhteistoiminnallinen projektinjohtourakka mahdollistaa sen, että alihankintavaiheessa hyödynnetään pirkanmaalaisten pienten ja keskisuurten yritysten tarjontaa, Tanhuanpää kertoo.

Työllisyysvaikutusten lisäksi hanke tuo merkittäviä materiaalivirtoja ja kalustehankintoja Pirkanmaan alueelle.