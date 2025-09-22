Jyväskylässä kehitetään maailman tarkimpia malleja luonnon monimuotoisuuden ennustamiseen
Jyväskylän yliopistossa tehdään maailman johtavaa tutkimusta luonnon monimuotoisuuden kartoittamisessa ja mallintamisessa. Tietoa maapallon eliölajeista kerätään automaatiota hyödyntävin menetelmin DNA- ja ääninäytteistä sekä riistakameroiden kuvista. Samalla kehitetään uusia tilastollisen analyysin menetelmiä kerätyn aineiston analysointiin ja näin saadaan yksityiskohtaista tietoa maapallon biodiversiteetistä ja sen tilasta. Nyt kansainvälinen tutkimusryhmä on kehittänyt uuden tilastollisen menetelmän lajien esiintymisen mallintamiseen. Malli ennustaa entistä tarkemmin harvinaisten lajien levinneisyyksiä ja biodiversiteettimuutoksia.
Maapallolla elää useita miljoonia lajeja, ja näistä tieteelle tuntemattomia lajeja on edelleen suurin osa. Syy on osittain se, että monet harvinaiset lajit ovat vaikeasti havaittavia, minkä vuoksi niistä ei saada tarpeeksi tietoa esimerkiksi uhanalaisuuden arvioimiseksi. Tämä voi johtaa virheellisiin ja puutteellisiin arvioihin niiden yleisyydestä ja uhanalaistumisen syistä.
- Harvinaisten lajien levinneisyydestä ja elinympäristövaatimuksista on tärkeää saada tietoa biodiversiteetin muutosten ymmärtämiseksi. Tämä edellyttää malleja, jotka pystyvät luotettavasti ennustamaan miten esimerkiksi ilmastotekijät tai maankäytön tekijät vaikuttavat myös sellaisiin lajeihin, joista meillä on vain muutamia havaintoja, kertoo akatemiaprofessori Otso Ovaskainen Jyväskylän yliopistolta.
Tilastolliset mallit avaavat näkymiä luonnon monimuotoisuuden tulevaisuuteen
Jyväskylän yliopiston tutkijat yhdessä kansainvälisten tutkimusryhmien kanssa ovat nyt kehittäneet uuden tilastollisen menetelmän, joka mahdollistaa miljoonista lajeista koostuvien tietojoukkojen analysoinnin.
- Kehittämämme CORAL-menetelmä mahdollistaa biodiversiteetin kokonaisvaltaisen mallintamisen ja ennustamisen. Testasimme mallia Madagaskarista keräämällämme aineistolla, jossa tunnistimme 2874 näytteestä DNA-menetelmillä 255 188 hyönteislajia, täsmentää Ovaskainen.
CORAL-menetelmä mahdollistaa erityisesti harvinaisten lajien mallintamisen. Se oppii ensin yleisten lajien aineistosta lajien esiintymiseen vaikuttavia tekijöitä, ja sitten hyödyntää tätä tietoa kunkin harvinaisen lajin mallintamisessa.
- Madagaskarin hyönteisten esimerkkianalyysissä pystyimme ymmärtämään eliöiden esiintymiseen ja vuodenaikaisuusvaihteluun vaikuttavia ilmastollisia ja evolutiivisia tekijöitä. Näin saamme tuotettua entistä tarkempaa tietoa erityisesti harvinaisten lajien osalta luonnon monimuotoisuudesta niin päättäjille kuin tutkimuksellekin, kertoo Ovaskainen.
Kohti tarkempaa luonnonsuojelua
Akatemiaprofessori Otso Ovaskainen on matemaattisen ja tilastollisen mallinnuksen huippuosaaja Jyväskylän yliopistossa. Hän johtaa maailmanlaajuisesti ainutlaatuista tutkimusta, jossa luonnon monimuotoisuutta kartoitetaan samaan aikaan 150 paikassa ympäri maailmaa. Tutkimusryhmän ydintoimintaa on tilastomallinnuksen, bioinformatiikan ja tekoälyn kehittäminen valtavien aineistojen tutkimiseen ja entistä tarkempien ennusteiden tekemiseen. Tutkimus sai kuudeksi vuodeksi 12 miljoonan euron ERC-rahoituksen, mikä on päättymässä maaliskuussa 2026.
- Olemme keränneet tutkimusprojektin aikana sata vuotta ääntä, miljoonia riistakamerakuvia, ja miljardeja DNA-sekvenssejä, joiden avulla pystymme esimerkiksi arvioimaan vielä tuntemattomien lajien määrää ja niiden maantieteellistä jakautumista. Jatkamme aineiston tutkimusta ja entistä tarkempien mallien kehittämistä vielä tulevina vuosina, vaikka kyseinen tutkimusprojekti loppuukin, sanoo Ovaskainen.
Artikkelin tiedot:
- Common to rare transfer learning (CORAL) enables inference and prediction for a quarter million rare Malagasy arthropods, Nature Methods (2025)
-
DOI: 10.1038/s41592-025-02823-y
-
Linkki artikkeliin: https://www.nature.com/articles/s41592-025-02823-y
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Akatemiaprofessori Otso Ovaskainen, otso.t.ovaskainen@jyu.fi, +358503092795
Elina LeskinenViestinnän asiantuntijaPuh:+358 50 461 7880elina.leskinen@jyu.fi
Kuvat
Linkit
Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi. www.jyu.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Jyväskylän yliopisto
Lean-tuotantotapa voi vahvistaa organisaation sisäistä sosiaalista vastuullisuutta, mutta implementointi täytyy tehdä vuoropuhelussa henkilöstön kanssa22.9.2025 11:01:06 EEST | Tiedote
FM Timo Vilpponen tutki Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa tekemässään johtamisen alan väitöskirjassaan Lean-vaikutteisen tuotantotavan implementoinnin merkitystä organisaation sisäiseen sosiaaliseen vastuullisuuteen. Tarkastelussa olivat erityisesti työtyytyväisyys, työturvallisuus sekä tuoteturvallisuus ja -laatu. Tutkimuksen mukaan järjestelmällisyys ja yhdessä tekeminen tukevat organisaation sisäistä sosiaalista vastuullisuutta. Lean-tuotantotavan onnistunut hyödyntäminen vaatii kuitenkin vuoropuhelua henkilöstön kanssa.
Viisi vinkkiä Tutkijoiden yön ohjelmasta - nämä kannattaa ehdottomasti tsekata!22.9.2025 09:00:00 EEST | Tiedote
Tutkijoiden yö palaa Jyväskylään jo kymmenettä kertaa perjantaina 26.9.2025 ja tänä vuonna mukana on ensimmäistä kertaa Jyväskylän ammattikorkeakoulu Jamk! Luvassa on monipuolista ja innovatiivista tekemistä kaikenikäisille tiedonjanoisille.
Väitös: Uusi laserspektroskopialaitteisto vahvistaa Jyväskylän yliopiston ydinfysiikan tutkimusta (Kujanpää)22.9.2025 07:00:00 EEST | Tiedote
Väitöstyössään Sonja Kujanpää kehitti uuden laserspektroskopialaitteiston, joka vahvistaa Jyväskylän yliopiston kiihdytinlaboratorion kykyä tutkia harvinaisia isotooppeja. Uusi menetelmä avaa mahdollisuuksia ydinfysiikan perustutkimukseen ja tarkkaan analyysiin myös erittäin pienistä pitoisuuksista.
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius suuntaa katseensa merelle18.9.2025 15:00:00 EEST | Kutsu
Puhdas energiasiirtymä muuttaa muun muassa sellaisten yritysten liiketoimintaympäristöä, joiden asiakkaat toimivat merialueilla tai meriliikenteeseen sidoksissa olevilla aloilla. Siksi Kokkolan yliopistokeskus Chydenius on suunnannut katseensa myös merelle kehittäessään yritysten liiketoimintaa.
Väitös: Suomalaisten soiden karhukaiset: sitkeimmätkään eläimet eivät selviä kaikkialla (Mäenpää)18.9.2025 14:00:00 EEST | Tiedote
Jyväskylän yliopiston vastavalmistuneessa väitöskirjassa tutkittiin karhukaisia, mikroskooppisen pieniä ja sitkeydestään tunnettuja eläimiä, suomalaisissa soissa. Tutkimus on ensimmäinen, jossa tarkastellaan, miten karhukaisyhteisöt vaihtelevat eri suotyypeissä sekä luonnontilaisilla, ojitetuilla ja ennallistetuilla soilla.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme