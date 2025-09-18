Yhdessä kohti parempaa arkea – Keusote palkitsi henkilöstöä vuoden 2025 kehittämisteoista
Keusoten henkilöstö teki jälleen näkyväksi sen, kuinka paljon arjen työssä syntyy kehittämistä, innovaatioita ja hyviä käytäntöjä. Syyskuussa järjestetyssä palkitsemistilaisuudessa nostettiin esiin vuoden parhaat laatu- ja innovaatioteot sekä asiakas- ja potilasturvallisuusteko.
Tänä vuonna kilpailuun osallistui 23 työyhteisöä. Hakemukset osoittivat, että pienilläkin teoilla voi olla suuri vaikutus asiakkaiden ja potilaiden arkeen – palvelujen sujuvuuteen, turvallisuuteen, kustannustehokkuuteen ja jopa ympäristöön.
Vuoden 2025 palkitut kehittämisteot
Vuosittaisessa palkitsemistilaisuudessa laatu- ja innovaatiosarjassa palkitaan kolme parasta. Myös erityismainintoja jaetaan. Lisäksi valitaan vuoden asiakas- ja potilasturvallisuusteko. Tässä sarjassa on myös mahdollisuus kunniamainintaan. Laatu- ja innovaatiosarjassa jaetaan rahapalkinnot (1 000 – 3 000 e) työyhteisön kehittämiseen.
Laatupalkinnot
- 🥇 Asiakas keskiössä hoitotarvikejakelussa – Yhtenäiset käytännöt ja parantunut tiedonkulku tuovat tasalaatuista palvelua ja sujuvampaa asiointia.
- 🥈 Työikäisten sosiaalipäivystyksen kehittäminen – Akuutit tilanteet hoidetaan entistä nopeammin, ja asiakastyytyväisyys on noussut yli tavoitteiden.
- 🥉 Ideaali – tuettu ja yhteisöllinen asuminen – Etäohjaus tuo tukea oikea-aikaisesti ja osallistaa myös omaiset mukaan kehittämiseen.
Laadun erityismaininnat
- Kausirokotustiimi – Kehittämisellä on parannettu rokotuskattavuutta. Henkilöstön arjen työtä on helpotettu yhtenäisten käytäntöjen myötä.
- Havina-toimintamalli – Asiakkaiden työllisyyspolun tukeminen on lisännyt elämänlaatua ja osallisuutta. Malli on osoittanut, että oikealla tuella ja rohkeudella voi avautua uusia väyliä työelämään.
Innovaatiopalkinnot
- 🥇 Etäkotikuntoutusryhmät – Kuntoutus on tuotu asiakkaan kotiin. Kehittämisen avulla on parannettu palvelun saavutettavuutta. Toiminta on herättynyt kiinnostusta valtakunnallisesti.
- 🥈 Proteesipoliklinikka – Nopeasti perustettu malli on helpottanut potilaiden arkea ja vähentänyt siirtymiä palveluista toiseen.
- 🥉 Intensiiviperhetyö –Malli on tuonut vaihtoehdon kiireellisille sijoituksille ja vahvistanut perheiden osallisuutta. Tulokset näkyvät parempana asiakaskokemuksena, kustannussäästöinä ja ennen kaikkea perheiden arjen paranemisena.
Vuoden asiakas- ja potilasturvallisuusteko
- Kotisairaala: VIP-scoren käyttöönotto – Uuden toimintamallin nopea jalkautus on vähentänyt infektioriskejä ja parantanut potilasturvallisuutta.
Kunniamaininta
- Aktiiviset hygieniavastaavat – Työntekijät ovat aktiivisuudellaan jakaneet osaamista ja varmistaneet turvalliset käytännöt koko työyhteisössä.
Miksi tämä on tärkeää?
Kehittämällä palveluitamme teot näkyvät suoraan Keusoten asukkaiden arjessa:
- nopeampina ja sujuvampina palveluina
- entistä turvallisempana hoitona
- parempana asiakaskokemuksena
- vastuullisempana ja kestävämpänä toimintana.
Keusote kiittää kaikkia kilpailuun osallistuneita työyhteisöjä ja onnittelee palkittuja upeista kehittämisteoista. Jokainen kehittämisteko – pieni tai suuri – on askel kohti laadukkaampaa, turvallisempaa ja kestävämpää hyvinvointialuetta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Pirjo Laitinen-ParkkonenJohtajaylilääkäri, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiojohtajaKeski-Uudenmaan hyvinvointialuePuh:0401825797pirjo.laitinen-parkonen@keusote.fi
Tietoja julkaisijasta
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue vastaa sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimen ja erikoissairaanhoidon järjestämisestä Hyvinkään, Järvenpään, Nurmijärven, Pornaisten, Tuusulan ja Mäntsälän alueella.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote)
Keusoten palveluverkon Nurmijärven erillisselvitys aluehallituksen käsittelyssä18.9.2025 08:21:22 EEST | Tiedote
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus käsitteli kokouksessaan 16.9.25 palvelujen verkostosuunnitelman erillisselvitystä Nurmijärvellä sijaitsevista sosiaali- ja terveyspalveluista. Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle, että Klaukkalan terveysasema profiloidaan sote-yksiköksi ja Rajamäen terveysaseman kiinteistöstä luovutaan. Aluevaltuusto käsittelee ja päättää asiasta 2. lokakuuta.
Aluevaltuuston ensimmäisessä seminaarissa katse tulevaisuuteen12.9.2025 16:48:07 EEST | Tiedote
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto kokoontui ensimmäiseen seminaariinsa 11.–12.9.2025. Seminaarissa käsiteltiin alueen tulevaisuuden suuntaa ja tärkeimpiä kehittämiskohteita. Keskusteluissa nousivat esiin erityisesti talous, palveluverkko, uusi strategia sekä henkilöstön tilanne.
Keusoten palveluverkon kehittämisestä keskustellaan Mäntsälässä 22.9. – asukkaat tervetulleita tilaisuuteen9.9.2025 14:00:17 EEST | Tiedote
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote) jatkaa palvelujen verkostosuunnitelman valmistelua avoimissa asukastilaisuuksissa. Seuraava keskustelutilaisuus järjestetään Mäntsälässä maanantaina 22. syyskuuta klo 17–19 Mäntsälän kunnantalolla (Heikinkuja 4).
Varaudu flunssakauteen viisaasti! Influenssa- ja koronarokotusten ajanvaraus alkaa 10.9.3.9.2025 09:38:24 EEST | Tiedote
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen (Keusote) kausirokotusten ajanvaraus alkaa digitaalisesti 10.9. Kausirokotuspisteet avautuvat syys-lokakuun vaihteessa.
Keusote panostaa henkilöstön osaamiseen – Avuksi uusi digitaalinen oppimisympäristö25.8.2025 08:35:25 EEST | Tiedote
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote) ottaa merkittävän askeleen kohti entistä vaikuttavampaa ja vetovoimaisempaa työyhteisöä: Keusote on ottamassa käyttöön uuden, digitaalisen oppimisympäristön, joka tukee henkilöstön osaamisen kehittämistä, perehdytystä ja jatkuvaa oppimista – alusta alkaen ja koko työuran ajan.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme