Yhdessä kohti parempaa arkea – Keusote palkitsi henkilöstöä vuoden 2025 kehittämisteoista

Tänä vuonna kilpailuun osallistui 23 työyhteisöä. Hakemukset osoittivat, että pienilläkin teoilla voi olla suuri vaikutus asiakkaiden ja potilaiden arkeen – palvelujen sujuvuuteen, turvallisuuteen, kustannustehokkuuteen ja jopa ympäristöön.

Vuoden 2025 palkitut kehittämisteot

Vuosittaisessa palkitsemistilaisuudessa laatu- ja innovaatiosarjassa palkitaan kolme parasta. Myös erityismainintoja jaetaan. Lisäksi valitaan vuoden asiakas- ja potilasturvallisuusteko. Tässä sarjassa on myös mahdollisuus kunniamainintaan. Laatu- ja innovaatiosarjassa jaetaan rahapalkinnot (1 000 – 3 000 e) työyhteisön kehittämiseen.

Laatupalkinnot

🥇 Asiakas keskiössä hoitotarvikejakelussa – Yhtenäiset käytännöt ja parantunut tiedonkulku tuovat tasalaatuista palvelua ja sujuvampaa asiointia.

🥈 Työikäisten sosiaalipäivystyksen kehittäminen – Akuutit tilanteet hoidetaan entistä nopeammin, ja asiakastyytyväisyys on noussut yli tavoitteiden.

🥉 Ideaali – tuettu ja yhteisöllinen asuminen – Etäohjaus tuo tukea oikea-aikaisesti ja osallistaa myös omaiset mukaan kehittämiseen.

Laadun erityismaininnat

Kausirokotustiimi – Kehittämisellä on parannettu rokotuskattavuutta. Henkilöstön arjen työtä on helpotettu yhtenäisten käytäntöjen myötä.

Havina-toimintamalli – Asiakkaiden työllisyyspolun tukeminen on lisännyt elämänlaatua ja osallisuutta. Malli on osoittanut, että oikealla tuella ja rohkeudella voi avautua uusia väyliä työelämään.

Innovaatiopalkinnot

🥇 Etäkotikuntoutusryhmät – Kuntoutus on tuotu asiakkaan kotiin. Kehittämisen avulla on parannettu palvelun saavutettavuutta. Toiminta on herättynyt kiinnostusta valtakunnallisesti.

🥈 Proteesipoliklinikka – Nopeasti perustettu malli on helpottanut potilaiden arkea ja vähentänyt siirtymiä palveluista toiseen.

🥉 Intensiiviperhetyö –Malli on tuonut vaihtoehdon kiireellisille sijoituksille ja vahvistanut perheiden osallisuutta. Tulokset näkyvät parempana asiakaskokemuksena, kustannussäästöinä ja ennen kaikkea perheiden arjen paranemisena.

Vuoden asiakas- ja potilasturvallisuusteko

Kotisairaala: VIP-scoren käyttöönotto – Uuden toimintamallin nopea jalkautus on vähentänyt infektioriskejä ja parantanut potilasturvallisuutta.

Kunniamaininta

Aktiiviset hygieniavastaavat – Työntekijät ovat aktiivisuudellaan jakaneet osaamista ja varmistaneet turvalliset käytännöt koko työyhteisössä.

Miksi tämä on tärkeää?

Kehittämällä palveluitamme teot näkyvät suoraan Keusoten asukkaiden arjessa:

nopeampina ja sujuvampina palveluina

entistä turvallisempana hoitona

parempana asiakaskokemuksena

vastuullisempana ja kestävämpänä toimintana.

Keusote kiittää kaikkia kilpailuun osallistuneita työyhteisöjä ja onnittelee palkittuja upeista kehittämisteoista. Jokainen kehittämisteko – pieni tai suuri – on askel kohti laadukkaampaa, turvallisempaa ja kestävämpää hyvinvointialuetta.