Nelipyörä ja A-Katsastus ovat sopineet liiketoimintakaupasta
Nelipyörä Oy ja A-Katsastus Oy ovat tehneet liiketoimintakaupan, jonka myötä Nelipyörän Lahden, Hämeenlinnan ja Seinäjoen katsastusliiketoiminta siirtyy A-Katsastukselle. Liiketoimintakauppa toteutuu 1.10.2025.
Samassa yhteydessä viisi Nelipyörän työntekijää siirtyy liikkeen luovutuksella vanhoina työntekijöinä A-Katsastuksen palvelukseen ja toimitiloihin.
”Haluamme tällä liiketoimintakaupalla varmistaa, että asiakkaamme saavat mahdollisimman laajat ja laadukkaat autoiluun liittyvät palvelut. Kumppaniyhteistyö laajentaa Nelipyörän autoilun tarjoamaa katsastuksen osalta niin, että palvelu laajenee koskettamaan jokaista paikkakuntaa, jolla toimimme”, Nelipyörän toimitusjohtaja Johan Lillbroända sanoo.
Osuuskauppa Hämeenmaan ja Kymen Seudun Osuuskaupan omistama Nelipyörä toimii seitsemällä paikkakunnalla: Lahdessa, Hämeenlinnassa, Kotkassa, Kouvolassa, Hyvinkäällä, Lappeenrannassa ja Seinäjoella.
Nelipyörän liikkeissä asioivat asiakasomistajat saavat Bonusta auton ostosta. Bonuksen piiriin kuuluvat lisäksi kaikki huollon palvelut, kuten varaosat, renkaat ja kolarikorjauksen omavastuu – jatkossa myös auton katsastus Nelipyörän toimipisteissä.
