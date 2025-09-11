Osuuskauppa Hämeenmaa

Nelipyörä ja A-Katsastus ovat sopineet liiketoimintakaupasta

22.9.2025 15:00:00 EEST | Osuuskauppa Hämeenmaa | Tiedote

Nelipyörä Oy ja A-Katsastus Oy ovat tehneet liiketoimintakaupan, jonka myötä Nelipyörän Lahden, Hämeenlinnan ja Seinäjoen katsastusliiketoiminta siirtyy A-Katsastukselle. Liiketoimintakauppa toteutuu 1.10.2025.

Samassa yhteydessä viisi Nelipyörän työntekijää siirtyy liikkeen luovutuksella vanhoina työntekijöinä A-Katsastuksen palvelukseen ja toimitiloihin.

”Haluamme tällä liiketoimintakaupalla varmistaa, että asiakkaamme saavat mahdollisimman laajat ja laadukkaat autoiluun liittyvät palvelut. Kumppaniyhteistyö laajentaa Nelipyörän autoilun tarjoamaa katsastuksen osalta niin, että palvelu laajenee koskettamaan jokaista paikkakuntaa, jolla toimimme”, Nelipyörän toimitusjohtaja Johan Lillbroända sanoo.

Osuuskauppa Hämeenmaan ja Kymen Seudun Osuuskaupan omistama Nelipyörä toimii seitsemällä paikkakunnalla: Lahdessa, Hämeenlinnassa, Kotkassa, Kouvolassa, Hyvinkäällä, Lappeenrannassa ja Seinäjoella.

Nelipyörän liikkeissä asioivat asiakasomistajat saavat Bonusta auton ostosta. Bonuksen piiriin kuuluvat lisäksi kaikki huollon palvelut, kuten varaosat, renkaat ja kolarikorjauksen omavastuu – jatkossa myös auton katsastus Nelipyörän toimipisteissä.

Tietoa julkaisijasta

Hämeenmaa – 177 000 asiakasomistajan omistama paikallinen yritys

Osuuskauppa Hämeenmaa toimii Kanta- ja Päijät-Hämeessä, 21 kunnan alueella. Hämeenmaa on alueensa suurin yritys, joka työllistää noin 3 300 työntekijää. Osuuskaupan omistavat sen asiakasomistajat, ja Hämeenmaalla omistajia on jo yli 177 000. Edullisten ja luotettavien kauppapalvelujen lisäksi omistajuus palkitsee muun muassa kuukausittaisena Bonuksena. Tuloksensa Hämeenmaa käyttää jäsentensä palveluiden ja verkostonsa kehittämiseen.

