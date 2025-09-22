Väitös: Pelaamisen motiivit yhdessä psykologisten perustarpeiden turhautumisen kanssa altistavat rahapeliongelmille

Rahapelaaminen on Suomessa hyvin suosittua, mutta suomalaisten rahapelaamisen motiiveja ei ole vielä juurikaan tutkittu. Motiiveilla tarkoitetaan psykologisia syitä rahapelaamiselle. YTM Heli Hagfors tutki sosiaalipsykologian alan väitöskirjassaan rahapelaamisen motiivien roolia rahapeliongelmissa ja rahapelikäyttäytymisessä. Tutkimuksen mukaan suomalaisten yleisimmät syyt rahapelaamiselle ovat rahan voittaminen ja positiiviset tunteet, kuten jännitys ja mielihyvä. Näiden lisäksi suomalaiset pelaavat sosiaalisten syiden vuoksi, tukeakseen hyvää tarkoitusta tai paetakseen ikäviä tunteita ja ajatuksia.

Tutkimus vahvistaa käsitystä siitä, että tietyt pelaamisen motiivit, kuten rahan voittaminen ja pakeneminen ovat vahvemmin yhteydessä rahapelaamisen ongelmiin kuin toiset. Tulosten perusteella vaikuttaa siltä, että rahan vuoksi pelaaminen on ongelmallista erityisesti tietyissä tilanteissa, kun taas ikävien tunteiden ja ajatusten pakeneminen rahapelaamiseen on mahdollisesti jo itsessään merkki alkavasta rahapeliongelmasta.

– Rahan vuoksi pelaaminen ennustaa rahapeliongelmia erityisen voimakkaasti, jos taustalla on lisäksi psykologisten perustarpeiden turhautumista, Hagfors toteaa. Psykologisilla perustarpeilla tarkoitetaan yksilön tarvetta kokea omaehtoisuutta, kykenevyyttä sekä yhteisöllisyyttä.

Perustarpeiden turhautuminen voi ilmetä esimerkiksi yksinäisyytenä tai kokemuksena siitä, että ei pysty vaikuttamaan itseään koskeviin asioihin. Jos psykologiset perustarpeet eivät täyty, yksilö saattaa alkaa tavoitella erilaisia korvikkeita niille, kuten rahaa tai ulkoista viehättävyyttä. Rahapelaaminen saattaakin vaikuttaa helpolta keinolta ansaita rahaa ja sitä kautta arvostusta, mutta pidemmällä aikavälillä se voi johtaa rahapeliongelmiin.

Tutkimuksessa havaittiin myös, että naiset pelasivat rahan vuoksi useammin kuin miehet ja että nuorilla rahapelaamista motivoivat erityisesti sosiaaliset syyt ja positiiviset tunteet kuten jännitys, mutta myös ikävien tunteiden ja ajatusten pakeneminen. Tämä saattaa Hagforsin mukaan heijastella sitä, että rahapelaaminen on nuorten keskuudessa normalisoitu tapa viettää aikaa, mutta joillekin näennäisen harmittomasta ajanviettotavasta kehkeytyy rahapeliongelma. Rahapeliongelmat ovatkin kaikkein yleisimpiä nuorten aikuisten keskuudessa.

Neljästä osajulkaisusta koostuvan väitöskirjan tulokset osoittavat, että rahapelaamisen motiiveilla on olennainen rooli rahapelikäyttäytymisessä ja rahapeliongelmien syntymisessä. Tutkimus hyödynsi sekä poikkileikkaus- että pitkittäisaineistoja ja keskittyi tarkastelemaan suomalaista aikuisväestöä.

Väitöstilaisuus perjantaina 26. syyskuuta

Yhteiskuntatieteiden maisteri Heli Hagforsin sosiaalipsykologian alaan kuuluva väitöskirja Why Do We Gamble? An integrative approach to gambling motives and problem gambling tarkastetaan julkisesti Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa perjantaina 26.9.2025 klo 12.00 Linna-rakennuksen auditoriossa K103 (Kalevantie 5, Tampere). Vastaväittäjänä toimii professori Rebecca Monk Edge Hillin yliopistosta. Kustoksena toimii professori Atte Oksanen Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnasta.