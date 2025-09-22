Hae varhaiskasvatuspaikkaa keväälle jo nyt

Tällöin varhaiskasvatuksessa on paremmat edellytykset suunnitella toimintaa ja jakaa paikat mahdollisimman hyvin perheiden toiveiden mukaisesti.

Varhaiskasvatuspaikkaa voi Vaasassa hakea ympäri vuoden perheen tarpeiden mukaisesti. Toivomus kuitenkin on, että kevään osalta uusien paikkojen hakemukset jätettäisiin jo 31.10. mennessä, jos kevään osalta tarve on jo perheellä tiedossa.

- Kun saamme mahdollisimman paljon hakemuksia ajoissa kevään osalta, pystymme paremmin suunnittelemaan toimintaamme ja muokkaamaan esimerkiksi ryhmien rakennetta tarvittaessa, kertoo palvelupäällikkö Maria Karvonen.

Hakemukseen useampi paikkatoive

Karvonen vinkkaa, että hakemukseen kannattaa aina laittaa useampi paikkatoive.

- Hakemukseen saa laittaa kolme toivomusta, ja ne kannattaa ehdottomasti täyttää. Tietyillä alueilla, kuten keskustassa on hankalampi saada paikkaa, joten aina kannattaa laittaa vaihtoehtoja.

Palveluohjauksesta saa aina apua

Apua esimerkiksi juuri varhaiskasvatuspaikan hakemiseen saa varhaiskasvatuksen palveluohjauksesta.

- Neuvomme perheitä hakemiseen liittyvissä asioissa ja kerromme tarjolla olevista erilaisista vaihtoehdoista. Meille voi aina soittaa tai laittaa sähköpostia, jos on mitä tahansa kysyttävää varhaiskasvatuspaikkoihin liittyen, kertoo palveluohjaaja Agneta Brännbacka.

Muista ladata Edlevo-sovellus

Varhaiskasvatuksessa asiointi on vaiheittain siirtymässä muista järjestelmistä kokonaan Edlevo-sovellukseen.

Edlevo on maksuton sähköinen palvelu, jota käytetään asioinnissa varhaiskasvatuksen ja huoltajien välillä. Edlevo on käytettävissä sekä mobiilisovelluksena että selaimella.

Varhaiskasvatushakemus tehdään jatkossa Edlevossa. Muutos tapahtuu syksyn aikana ja siitä tiedotetaan erikseen. Huoltajat voivat jatkossa hyväksyä perheelle ehdotetun varhaiskasvatuspaikan Edlevossa ja saavat sähköiset päätökset suoraan sovellukseen.