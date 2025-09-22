Larissa Sansourin vaikuttava Amos Rex -näyttely matkustaa Kööpenhaminan Kunsthal Charlottenborgiin

Näyttelyn on alun perin tuottanut Amos Rex, ja sen on kuratoinut Terhi Tuomi. Kokonaisuus kattaa yli kahden vuosikymmenen Sansourin taiteellisesta työstä. Amos Rexille näyttelyn matka Kööpenhaminaan alleviivaa hänen taiteensa ajankohtaisuutta: Sansour tarkastelee kansallista identiteettiä, jaettuja inhimillisiä kokemuksia sekä kollektiivista muistia.

Amos Rexissä esillä olleita teoksia ovat muun muassa As If No Misfortune Had Occurred in the Night (2022), A Space Exodus (2009), Nation Estate (2012) ja Archaeology in Absentia (2016). Uusi installaatio From the Remains of Those We Lost (2025) saa ensiesityksensä Kööpenhaminassa. Näyttely korostaa, kuinka taide voi synnyttää pohdintaa ja empatiaa sekä avata mielikuvitusta, tarjoten tilaa tarkastella uudella tavalla menneisyyttä, vaikeita kokemuksia ja vaihtoehtoisia tulevaisuuksia.

Larissa Sansour (s. 1973, Itä-Jerusalem) on kansainvälisesti tunnustettu video- ja installaatiotaiteilija, jonka ura on jatkunut 2000-luvun alusta nykypäivään. Hän aloitti maalaustaiteesta, siirtyi valokuvaukseen ja videoon, ja hänen varhaiset teoksensa yhdistivät huumoria, aktivismia ja populaarikulttuuria. Nykyisin Sansour käsittelee poliittisia teemoja science fictionin ja kokeellisten kertomusten kautta, usein yhteistyössä kirjailija ja ohjaaja Søren Lindin kanssa.

Sansourin teoksia on esitetty kansainvälisesti muun muassa MoMAssa, Tate Modernissa ja Venetsian biennaalissa (2019), ja ne kuuluvat merkittäviin kokoelmiin.

Larissa Sansour: These Moments Will Disappear Too, Kunsthal Charlottenborg, Kööpenhamina, 26.9.2025–15.2.2026.