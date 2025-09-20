Lotossa lauantaina päävoiton napannut: ”Oli tämä aikamoinen jysäys”
Lauantaina Lotossa (kierros 38/2025) osui Raision ABC asemalle pelattuun peliin kolmen miljoonan euron päävoitto. Voittaja ei ollut vielä tietoinen voitostaan sunnuntaina, kun Veikkauksen onnittelupuhelu tavoitti hänet.
Voittaja ei ollut sunnuntaina vielä tarkistanut omaa riviään, eikä näin ollen ollut vielä tietoinen onnittelupuhelun saadessaan, että kolmen miljoonan euron päävoitto osui hänelle.
- En oo vielä kerinnyt tarkistamaan, kyllä sen tässä sitten kerkiää, vastasi voittaja kysymykseen, että onko hän vielä tarkistanut eilistä lottoriviään.
Voitostaan tietämätön voittaja lupasi tarkistaa pelatun rivinsä ja palata asiaan. Joku epäilys asiasta kuitenkin jo heräsi.
- Täytyy tarkistella, että mitä on mahtanut tulla, epäluuloinen voittaja totesi ensimmäisen puhelun päätteeksi.
Puolen tunnin päästä asian laita oli jo selvinnyt voittajalle.
- Kyllä täältä löytyi nyt kuule tuttuja numeroita, totesi voittaja selkeästi iloa äänessään.
Voitto tuli jo pitkään pelissä tulleilla numeroilla.
- Tämä sama rivi minulla on ollut käytössä varmaan jo toistakymmentä vuotta. Välillä olen kuullut irvailua muilta, että pitäisikö numeroita vaihtaa, mutta nytpä saivat nenilleen, voittaja naurahtaa.
Rahojen käyttökohdetta ei voittaja vielä ollut ehtinyt miettimään, kun voitto vasta oli paljastunut.
- Oli tämä aikamoinen jysäys! Suuresti kiitän tästä, voittaja totesi puhelun päätteeksi.
Viimeisintä lottomiljonääriä odottavat perinteiset voittajakahvit Veikkauksen Miljonäärisalongissa.
- Onnittelut vielä Raisiossa muhkean voiton pelanneelle miljonäärille ja lämpimästi tervetuloa nauttimaan voittajakahvit Miljonäärisalonkiin, toivottaa Veikkauksen tiedottaja Minna Sundholm.
Raisioon vuosien varrella osunut 25 Loton päävoittoa
Viime lauantain voitto oli kaikkien aikojen suurin Raisioon osunut Loton päävoitto. Koko Loton historian aikana Loton päävoittoja on osunut Raisioon 25 kappaletta. Miljoonaluokan voittoja Raisioon on osunut tähän asti neljä kappaletta ja yhteensä Loton päävoitot ovat tuoneet paikkakunnalle noin 12,6 miljoonan euron potin.
- Kun suhteutetaan Loton päävoittojen yhteissumma Varsinais-Suomen kuntien asukaslukuun, nousee Raisio kuntarankingissa sijalle kahdeksan. Kun taas suhteutetaan Loton päävoittojen kappalemäärä maakunnan kuntien asukaslukuun, löytyy Raisio sijalta seitsemän, kertoo Sundholm.
Raisioon osuneet Loton päävoitot aikajärjestyksessä
|
Paikkakunta
|
Vuosi
|
Kierros
|
Voittosumma
|
Myyntipaikka
|
Raisio
|
1973
|
48
|
29 360,90 €
|
-
|
Raisio
|
1974
|
12
|
46 863,56 €
|
-
|
Raisio
|
1974
|
38
|
21 578,34 €
|
-
|
Raisio
|
1974
|
46
|
48 358,23 €
|
-
|
Raisio
|
1974
|
51
|
35 209,47 €
|
-
|
Raisio
|
1975
|
19
|
19 908,91 €
|
-
|
Raisio
|
1975
|
30
|
129 788,27 €
|
-
|
Raisio
|
1976
|
6
|
22 587,30 €
|
-
|
Raisio
|
1977
|
3
|
87 924,61 €
|
-
|
Raisio
|
1979
|
15
|
399 239,96 €
|
-
|
Raisio
|
1979
|
22
|
182 574,05 €
|
-
|
Raisio
|
1979
|
35
|
235 764,15 €
|
-
|
Raisio
|
1981
|
43
|
34 347,00 €
|
-
|
Raisio
|
1982
|
14
|
72 521,12 €
|
-
|
Raisio
|
1987
|
5
|
1 514 849,82 €
|
-
|
Raisio
|
1991
|
43
|
269 252,72 €
|
-
|
Raisio
|
1995
|
3
|
564 473,33 €
|
-
|
Raisio
|
1997
|
11
|
225 049,74 €
|
-
|
Raisio
|
1998
|
27
|
680 433,52 €
|
-
|
Raisio
|
1999
|
2
|
733 939,15 €
|
-
|
Raisio
|
2002
|
32
|
1 000 000,00 €
|
-
|
Raisio
|
2004
|
50
|
752 369,30 €
|
-
|
Raisio
|
2007
|
39
|
243 540,00 €
|
K-Supermarket Raisio Center
|
Raisio
|
2009
|
1
|
2 250 000,00 €
|
Prisma Mylly
|
Raisio
|
2025
|
38
|
3 000 000,00 €
|
ABC Raisio
