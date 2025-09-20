Veikkaus Oy

Lotossa lauantaina päävoiton napannut: ”Oli tämä aikamoinen jysäys”

22.9.2025 12:28:33 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote

Lauantaina Lotossa (kierros 38/2025) osui Raision ABC asemalle pelattuun peliin kolmen miljoonan euron päävoitto. Voittaja ei ollut vielä tietoinen voitostaan sunnuntaina, kun Veikkauksen onnittelupuhelu tavoitti hänet.

Oransseja leivoksia, joiden päälle on kiinnitetty lottopallonumeroita.
Voittajakahvien antimiin kuuluvat esimerkiksi lottopalloleivokset.

Voittaja ei ollut sunnuntaina vielä tarkistanut omaa riviään, eikä näin ollen ollut vielä tietoinen onnittelupuhelun saadessaan, että kolmen miljoonan euron päävoitto osui hänelle.

- En oo vielä kerinnyt tarkistamaan, kyllä sen tässä sitten kerkiää, vastasi voittaja kysymykseen, että onko hän vielä tarkistanut eilistä lottoriviään.

Voitostaan tietämätön voittaja lupasi tarkistaa pelatun rivinsä ja palata asiaan. Joku epäilys asiasta kuitenkin jo heräsi.

- Täytyy tarkistella, että mitä on mahtanut tulla, epäluuloinen voittaja totesi ensimmäisen puhelun päätteeksi.

Puolen tunnin päästä asian laita oli jo selvinnyt voittajalle.

- Kyllä täältä löytyi nyt kuule tuttuja numeroita, totesi voittaja selkeästi iloa äänessään.

Voitto tuli jo pitkään pelissä tulleilla numeroilla.

- Tämä sama rivi minulla on ollut käytössä varmaan jo toistakymmentä vuotta. Välillä olen kuullut irvailua muilta, että pitäisikö numeroita vaihtaa, mutta nytpä saivat nenilleen, voittaja naurahtaa.

Rahojen käyttökohdetta ei voittaja vielä ollut ehtinyt miettimään, kun voitto vasta oli paljastunut.

- Oli tämä aikamoinen jysäys! Suuresti kiitän tästä, voittaja totesi puhelun päätteeksi.

Viimeisintä lottomiljonääriä odottavat perinteiset voittajakahvit Veikkauksen Miljonäärisalongissa.

- Onnittelut vielä Raisiossa muhkean voiton pelanneelle miljonäärille ja lämpimästi tervetuloa nauttimaan voittajakahvit Miljonäärisalonkiin, toivottaa Veikkauksen tiedottaja Minna Sundholm.

Raisioon vuosien varrella osunut 25 Loton päävoittoa

Viime lauantain voitto oli kaikkien aikojen suurin Raisioon osunut Loton päävoitto. Koko Loton historian aikana Loton päävoittoja on osunut Raisioon 25 kappaletta. Miljoonaluokan voittoja Raisioon on osunut tähän asti neljä kappaletta ja yhteensä Loton päävoitot ovat tuoneet paikkakunnalle noin 12,6 miljoonan euron potin.

- Kun suhteutetaan Loton päävoittojen yhteissumma Varsinais-Suomen kuntien asukaslukuun, nousee Raisio kuntarankingissa sijalle kahdeksan. Kun taas suhteutetaan Loton päävoittojen kappalemäärä maakunnan kuntien asukaslukuun, löytyy Raisio sijalta seitsemän, kertoo Sundholm.

Raisioon osuneet Loton päävoitot aikajärjestyksessä

Paikkakunta

Vuosi

Kierros

Voittosumma

 Myyntipaikka

Raisio

1973

48

            29 360,90 €

 -

Raisio

1974

12

            46 863,56 €

 -

Raisio

1974

38

            21 578,34 €

 -

Raisio

1974

46

            48 358,23 €

 -

Raisio

1974

51

            35 209,47 €

 -

Raisio

1975

19

            19 908,91 €

 -

Raisio

1975

30

         129 788,27 €

 -

Raisio

1976

6

            22 587,30 €

 -

Raisio

1977

3

            87 924,61 €

 -

Raisio

1979

15

         399 239,96 €

 -

Raisio

1979

22

         182 574,05 €

 -

Raisio

1979

35

         235 764,15 €

 -

Raisio

1981

43

            34 347,00 €

 -

Raisio

1982

14

            72 521,12 €

 -

Raisio

1987

5

     1 514 849,82 €

 -

Raisio

1991

43

         269 252,72 €

 -

Raisio

1995

3

         564 473,33 €

 -

Raisio

1997

11

         225 049,74 €

 -

Raisio

1998

27

         680 433,52 €

 -

Raisio

1999

2

         733 939,15 €

 -

Raisio

2002

32

     1 000 000,00 €

 -

Raisio

2004

50

         752 369,30 €

 -

Raisio

2007

39

         243 540,00 €

K-Supermarket Raisio Center

Raisio

2009

1

     2 250 000,00 €

Prisma Mylly

Raisio

2025

38

     3 000 000,00 €

ABC Raisio

Veikkauslotto

Yhteyshenkilöt

Veikkauksen mediapalvelu, puh. 09 4370 7000
ma, ke-to: klo 8–21
ti: klo 8–22
pe: klo 8–23
la: klo 9–12 ja klo 20–22
su: klo 10–15

www.veikkaus.fi/yritys

Kuvat

Oransseja leivoksia, joiden päälle on kiinnitetty lottopallonumeroita.
Voittajakahvien antimiin kuuluvat esimerkiksi lottopalloleivokset.
Lataa

