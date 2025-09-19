Nelonen Media

MUISTUTUSKUTSU: Kyllä isä osaa Lapissa -elokuvan lehdistötilaisuudet Helsingissä 25.9. ja Tampereella 6.10. – kriitikko- ja lehdistönäytökset Helsingissä, Turussa, Tampereella, Kuopiossa, Joensuussa, Kokkolassa ja Oulussa

Kyllä isä osaa Lapissa -elokuvan kriitikko- ja lehdistöennakot järjestetään Helsingissä, Turussa, Tampereella, Kuopiossa, Joensuussa, Kokkolassa ja Oulussa viikoilla 38-41.

Torstai 18.9.
Helsinki, Finnkino Tennispalatsi, sali 2 klo 10.30
 
Torstai 25.9.
Helsinki, Finnkino Tennispalatsi, sali 2 klo 9.30
Näytöksen jälkeen on näyttelijöiden ja tekijöiden haastattelumahdollisuus Finnkino Tennispalatsin Wine & Movies -loungessa klo 11. Paikalla ovat näyttelijät Tom Lindholm, Tuija Ernamo, Maiju Jokinen ja Jarno Jokinen sekä ohjaaja Lauri Nurkse ja käsikirjoittaja Pekka Lepikkö. Haastattelupyynnöt: antero.alhonen@nelonenmedia.fi

Joensuu, Elokuvateatterikeskus Tapio, sali 3 klo 10.45
 
Ma 29.9.
Helsinki, Finnkino Tennispalatsi, sali 2 klo 13
 
Ti 30.9.
Turku, Finnkino Kinopalatsi, sali 3 klo 13.30
Kokkola, Bio Rex Kokkola, sali 1 klo 10
Oulu, Elokuvateatteri Star, sali 2 klo 10
Kuopio, Finnkino Scala, sali 3 klo 10
 
Ma 6.10.
Tampere, Finnkino Plevna, sali 4 klo 12
Näytöksen jälkeen on näyttelijä Tom Lindholmin ja elokuvan käsikirjoittajan sekä alkuperäisen tv-sarjan luojan Pekka Lepikön haastattelumahdollisuus salissa. Haastattelupyynnöt: antero.alhonen@nelonenmedia.fi

Kyllä isä osaa Lapissa saa ensi-iltansa 15.10.2025.

Kyllä isä osaa Lapissa jatkaa suomalaisten rakastaman perheen elokuvaseikkailuja tällä kertaa Lapissa. Menestyselokuvan jatko-osassa isä ja äiti pakenevat jouluvalmisteluja Lappiin, mutta rauha on tipotiessään, kun lapset seuraavat perässä. Kun Jussin uusi tyttöystävä Viktoria paljastuu miljonäärin ainoaksi lapseksi isä tekee kaikkensa, että perhe tekisi mahdollisimman hyvän vaikutuksen uuteen miniäehdokkaaseen. Kun yllätykset seuraavat toisiaan, isän on laitettava kaikki ”osaamisensa” peliin.

kyllä isä osaa lapissa

Nelonen Median portfolioon kuuluu myös elokuvalevitys. Nelonen Median levittämiä elokuvia ovat muun muassa Kyllä isä osaa, Luottomies-elokuva: All In, Hevimpi reissu, Häät ennen hautajaisia, Vinski ja näkymättömyyspulveri, Kenraaliharjoitus ja 100 litraa sahtia.

