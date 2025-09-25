Aluehallintovirastojen selvitys paljasti kelpoisuusvajetta yksityisissä päiväkodeissa
Aluehallintovirastot kohdistivat keväällä valtakunnallisen valvontaohjelman yksityisten päiväkotien johtajien sekä henkilöstön kelpoisuuksiin. Aluehallintovirastojen valvontaohjelman mukainen valvonta toi esille henkilöstön kelpoisuusvajetta yksityisissä päiväkodeissa. Eniten kelpoisuusvajetta oli varhaiskasvatuksen opettajien ammattiryhmässä.
Aluehallintovirastot lähettivät keväällä kyselyn 112 kuntaan, joissa oli yksityistä varhaiskasvatusta. Kyselyyn tuli vastata 30.4.2025 tilanteen mukaisesti. Kyselyssä selvitettiin päiväkodin johtajien sekä varhaiskasvatuksen opettajien, sosionomien ja lähihoitajien määrää sekä kelpoisuutta. Aluehallintovirastot saivat tiedot kaikkiaan 899 suomen- ja ruotsinkielisestä yksityisestä päiväkodista.
Kyselyn tulosten mukaan yksityisissä päiväkodeissa henkilöstöstä noin kolmanneksella (34,8 %) ei ole varhaiskasvatuslain mukaista kelpoisuutta tehtävään. Heikoin tilanne oli Etelä-Suomessa. Eniten ei-kelpoista henkilöstöä on opettajissa, sillä heistä noin 45 prosenttia ei täyttänyt lain mukaista kelpoisuutta tehtävään.
Kysely paljasti myös 20 päiväkotia, jossa ei ollut lainkaan kelpoisuusehtoja täyttävää henkilöstöä. Varhaiskasvatuslaki määrittää henkilöstön kelpoisuusvaatimukset ja ne ovat samat niin yksityisissä kuin kunnallisissa päiväkodeissa.
Yksityisten päiväkotien johtajista 37 prosentilla on kelpoisuus päiväkodin johtajan tehtävään vain 31.12.2029 saakka, koska lainsäädäntö muuttuu kelpoisuusehtojen osalta 1.1.2030. Suuri osa yksityisten päiväkotien johtajista on sosionomitaustaisia. Noin 8 prosentilta puuttui tarvittava koulutus.
1.1.2030 alkaen vähintään kahdella kolmasosalla henkilöstöstä tulee olla varhaiskasvatuksen opettajan tai sosionomin kelpoisuus. Muun henkilöstön tulee olla vähintään varhaiskasvatuksen lastenhoitajaksi kelpoisia.
Kevään 2025 kyselyn jälkeen useat yksityiset palveluntuottajat ovat jo rekrytoineet henkilökuntaa, joten tilanne on alkukartoituksen jälkeen hieman muuttunut. Aluehallintovirastot jatkavat edelleen yksityisten päiväkotien henkilöstön kelpoisuuksien valvontaa 227:n palveluntuottajan kohdalla.
Vuonna 2024 aluehallintovirastot selvittivät kunnallisten päiväkotien kasvatus-, opetus- ja hoitohenkilöstön kelpoisen henkilöstön määrää. Selvityksen mukaan suomenkielisissä päiväkodeissa henkilöstöstä 20,5 %:lla ei ollut kelpoisuutta tehtävään.
Valtaosassa kiinteistönvälitysalan lakisääteisistä riskiarvioista on merkittäviä puutteita25.9.2025 08:13:00 EEST | Tiedote
Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo valtakunnallisesti rahanpesulain ja sen nojalla annettujen säännösten noudattamista. Kesällä 2025 tehdyn valvonnan perusteella välitysalan riskiarvioista liki 90 prosenttia oli joko puutteellisia tai muuten riskiarvioksi soveltumattomia.
