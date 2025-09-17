Salmentojärven vedenpinnan nostohanke huipentui pohjapadon rakentamiseen Haminassa
Salmentojärvellä Haminassa käynnistyi vuonna 2019 hanke, jonka tavoitteena oli nostaa aliveden, keskiveden ja keskiyliveden tasoja. Järvi on kärsinyt suurista pinnankorkeuden vaihteluista ja erityisesti kuivina kesinä matalasta alivedestä. Tämä on johtunut pääasiassa järven luusuan perkaamisesta tukinuittoa varten menneinä vuosikymmeninä. Onkamaan osakaskunnan koordinoima hanke on erinomainen esimerkki siitä, mitä voidaan saavuttaa yhteistyöllä, innokkuudella ja määrätietoisella toiminnalla.
Pitkäjänteisen työn tuloksena Salmentojärven aliveden taso nousee noin 50 cm, keskivesi noin 30 cm ja keskiylivesi noin 5 cm.
Kaakkois-Suomen ELY-keskus on tukenut hanketta yhteensä noin 35 000 eurolla. Lisäksi rahoitusta on saatu Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiöltä, Onkamaan osakaskunnan omarahoituksesta sekä huomattavasta määrästä talkootyötä, joka on ollut keskeisessä roolissa hankkeen toteutuksessa.
Hankkeessa tunnistettiin haasteeksi suuri rannanomistajien määrä. Onkamaan osakaskunta otti vastuulleen lähes sadan kiinteistönomistajan kontaktoinnin, mikä oli ratkaiseva tekijä hankkeen onnistumisen kannalta.
Hankkeen vesiluvan hakemussuunnitelma valmistui vuoden 2023 lopulla, ja sen pohjalta osakaskunta jätti vesilupahakemuksen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle kesällä 2024. Lupa myönnettiin vuoden 2025 alussa, minkä jälkeen rakennustyöt voitiin käynnistää.
Onnistuneen hankkeen tuloksista pääsee nauttimaan niin Salmennon vesiluonto kuin rantakiinteistötkin. Toteutunut vedenpinnan nousu parantaa järven virkistyskäyttömahdollisuuksia, hidastaa matalimpien alueiden umpeenkasvua sekä parantaa järven happitilannetta vesitilavuuden kasvaessa.
Kaakkois-Suomen ELY-keskus haluaa kiittää Onkamaan osakaskuntaa ja muita hankkeessa mukana olleita tahoja erittäin aktiivisesta hankkeen läpiviennistä kuluneiden vuosien aikana.
Ville Räihä, p. 0295 029 226, ville.raiha@ely-keskus.fi
Ilkka Närhi, p. 0295 029 265, ilkka.narhi@ely-keskus.fi
Markus Tapaninen, p. 0295 029 292, markus.tapaninen@ely-keskus.fi
Kaakkois-Suomen ELY-keskus on valtion viranomainen, joka edistää alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa.
Kaakkois-Suomen ELY-keskus kehittää ja tukee taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia. ELY-keskus toimii tiiviissä yhteistyöverkostossa alueen, kansalaisten, yritysten, yhteisöjen ja muiden toimijoiden hyväksi tavoitteenaan elinvoimainen, kestävä ja saavutettava Kaakkois-Suomi.
