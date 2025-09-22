MUISTUTUS: Talousvaikuttajan vauhdikkaat muistelmat jatkuvat – Tervetuloa Björn Wahlroosin Nurkkahuone -kirjan julkistamistilaisuuteen 24.9.
Syksyn odotetuimmat muistelmat ilmestyvät! Wahlroosin muistelmasarjan jatko-osa on täynnä kuumia neuvotteluja, kihiseviä tilanteita, viiltäviä henkilökuvia ja rahavallan salonkeja.
Björn "Nalle" Wahlroos muovasi 2000-luvun alussa Suomen talouselämää ja vaikutti merkittävästi pohjoismaisen pankki- ja vakuutussektorin kehitykseen. Hänen kädenjälkensä näkyi myös metsä- ja mediayhtiöiden järjestelyissä sekä työmarkkinoiden uudistuspyrinnöissä.
Muistelmiensa kolmannessa osassa Wahlroos kuvaa aikakautta, jolloin hän astui finanssijätti Sammon konsernijohtajaksi. Seurasi merkittäviä neuvotteluja suomalaisten ja ruotsalaisten yritysjohtajien kanssa, vuoden 2008 finanssikriisi sekä lukuisia uudelleenjärjestelyjä yrityskentällä. Lopulta Wahlroos havahtui viisauteen, jonka mukaan parhaita yrityskauppoja ovat usein ne, jotka jäävät tekemättä. Tämä päti myös sijoittajaguru Warren Buffettin yritykseen ostaa Sampo, liian pienellä tarjouksella.
Kirjassa Wahlroos kuvaa kiehtovasti Sammon muodonmuutosta ja Pohjoismaiden suurimman vakuutusyhtiön Ifin perustamista. Tarinat vievät lukijan keskelle jännittäviä tilanteita, jollaisia olivat muun muassa Sampo Pankin myynti Danske Bankille ja Nordean osto, mikä johti pankin pääkonttorin siirtymiseen Tukholmasta Helsinkiin vuonna 2018.
Kirja perustuu ainutlaatuisiin päiväkirjamerkintöihin. Tyylikkäästi ja humoristisesti, ironista sävyä unohtamatta Wahlroos paljastaa sekä omat että muiden puutteet ja ansiot.
Björn Wahlroos (s. 1952) on kauppatieteiden tohtori. Hän on toiminut Sammon konsernijohtajana ja hallitusten puheenjohtajana Nordeassa, Sammossa ja UPM-Kymmenessä. Otava on julkaissut useita Wahlroosin kirjoja, viimeksi muistelmien toisen osan Sateentekijät – Eräänlaiset päiväkirjat 1992–2001.
Nurkkahuone – Eräänlaiset päiväkirjat 2001–2022 ilmestyvät painettuna, e-kirjana sekä Raiko Häyrisen lukemana äänikirjana. Teos ilmestyy yhtäaikaisesti ruotsiksi Förlagetin kustantamana. Nurkkahuone on arvostelu- ja käsittelyvapaa 24.9. klo 9.30.
Tietokirjat
Kuvat
