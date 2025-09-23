Antti Laitisen uusi installaatio EMMAssa kutsuu yleisön helisevien puiden lomaan

Pohjoismainen luonto, erityisesti metsä, ovat Somerolla asuvan ja työskentelevän Antti Laitisen (s.1975) tuotannon keskeisimpiä lähtökohtia. Aiemmissa projekteissaan hän on muun muassa yrittänyt siirtää järven ämpäreillä ja rakentanut itselleen saaren. Nyt EMMAn betonilattiasta kohoaa 28 puuta, jotka on koostettu eteläisen Suomen metsistä ja hakkuualueilta löydetyistä risukoista, tuulenkaatojen juurakoista ja hajonneista oksista. Taiteilijan rakentamat puut muodostavat museotilaan ihmisen luoman metsän, jolle mekaaniset koneistot ovat antaneet liikkeen, äänen ja uudenlaisen elämän.

Antti Laitinen, Helisevä metsä, 2025. InCollection / Saastamoisen säätiön taidekokoelma © Ari Karttunen / EMMA – Espoon modernin taiteen museo

Tilassa liikehtivät ja helisevät puut näyttäytyvät samanaikaisesti tutuilta ja oudon vierailta, herättäen katsojan pohtimaan erityisesti ihmisen kykyä ja keinoja muokata luontoa. Näyttelytilan viereisistä suurista ikkunoista avautuva Tapiolan metsämaisema luo jännitteen luonnon ja tilaan rakennetun maiseman välille.

Antti Laitinen, Helisevä metsä, 2025. InCollection / Saastamoisen säätiön taidekokoelma © Ari Karttunen / EMMA – Espoon modernin taiteen museo

Taiteilija kuvaa teoksiaan usein fyysisiksi kokeiksi, joille olennaista on itse tekemisen prosessi. Helisevän metsän tarkastelu paljastaa sen toteuttamiseen vaaditun hitaan ja työlään käsityön. Teoksen jokainen puunkappale on valittu tarkkaan, käsin poimittu, kuorittu ja puhdistettu ennen kokonaisuuden rakentamista. EMMAn tuottama videodokumentaatio Rakentuva metsä seuraa teoksen vähittäistä rakentumista materiaalinkeruusta museotilaan. Video on katsottavissa sekä näyttelytilassa että EMMA Zone -verkkosivuilla.

Antti Laitinen, Helisevä metsä, 2025. InCollection / Saastamoisen säätiön taidekokoelma © Ari Karttunen / EMMA – Espoon modernin taiteen museo

Antti Laitinen tunnetaan valokuvaa, videota ja performanssia yhdistävistä teoksista ja installaatioistaan. Hän on yksi kansainvälisesti tunnetuimpia suomalaisia nykytaiteilijoita, jonka näyttelyitä on nähty mm. Pohjoismaissa, Belgiassa, Iso-Britanniassa, Yhdysvalloissa ja Kiinassa. Vuonna 2013 hän edusti Suomea Venetsian biennaalissa.

Helisevä metsä on osa InCollection-sarjaa, jossa aikamme merkittävä taiteilija kutsutaan toteuttamaan uniikki teos Saastamoisen säätiön kokoelmaan ja näyttely EMMAan. Sarjan taiteilijat ovat Alicja Kwade, Tatsuo Miyajima, Eeva-Leena Eklund, Chiharu Shiota, Pilvi Takala, Pierre Huyghe, Tschabalala Self ja Antti Laitinen.

Yksityiskohta: Antti Laitinen, Helisevä metsä, 2025. InCollection / Saastamoisen säätiön taidekokoelma © Ari Karttunen / EMMA – Espoon modernin taiteen museo

“Jokainen sarjan näyttely syntyy tiiviissä vuoropuhelussa taiteilijan, museon ja säätiön välillä. Nyt avautuvan näyttelyn myötä jo kahdeksan nykytaiteilijaa on luonut vaikuttavia elämyksiä EMMAn yleisöille ja rikastuttanut Saastamoisen säätiön taidekokoelmaa merkittävällä taideteoksella,” Saastamoisen säätiön taidevaliokunnan puheenjohtaja Päivi Karttunen kertoo.

“InCollection-sarja tarjoaa taiteilijoille mahdollisuuden toteuttaa rohkeita, tilallisia visioita. Laitisen teos on tästä erinomainen esimerkki. Helisevä metsä on taiteilijan ensimmäinen kineettinen installaatio tässä mittakaavassa ja tarjoaa museokävijöillemme kiehtovan ja kokonaisvaltaisen taidekokemuksen” EMMAn intendentti Ingrid Orman kuvailee.

Antti Laitinen: Helisevä metsä avautuu samanaikaisesti Saastamoisen säätiön Dialogeja-kokoelmanäyttelyn uuden ripustuksen kanssa. Näyttelyn mediahuoneeseen tulee lisäksi esille Mohamed Bourouissan teos Väkivallan syntyhistoria (2024).

EMMA Talks | Teoksen matka metsästä taidekokoelmaan ti 23.9. klo 17.20

Antti Laitinen © Ari Karttunen / EMMA – Espoon modernin taiteen museo

Avajaisillan EMMA Talksissa tänään klo 17.20 keskustellaan muun muassa siitä miten Antti Laitisen uusi teos Helisevä metsä päätyi osaksi Saastamoisen säätiön InCollection-kokoelmaa. Kuulet myös tarkemmin siitä mikä on InCollection, kokoelma kokoelman sisällä. Puhujina tapahtumassa ovat taiteilija Antti Laitinen ja Saastamoisen säätiön taidevaliokunnan puheenjohtaja Päivi Karttunen. Keskustelua moderoi intendentti Henna Paunu.

