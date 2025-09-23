Antti Laitisen uusi installaatio EMMAssa kutsuu yleisön helisevien puiden lomaan
Taiteilija Antti Laitinen on muuntanut EMMA – Espoon modernin taiteen museon näyttelytilan eri aisteja herättäväksi metsäksi. Näyttely on kahdeksas osa museon ja Saastamoisen säätiön yhteistyössä tuottamaa InCollection-komissionäyttelyiden sarjaa. Helisevä metsä avautuu yleisölle 24.9.2025 ja on koettavissa 23.8.2026 asti.
Pohjoismainen luonto, erityisesti metsä, ovat Somerolla asuvan ja työskentelevän Antti Laitisen (s.1975) tuotannon keskeisimpiä lähtökohtia. Aiemmissa projekteissaan hän on muun muassa yrittänyt siirtää järven ämpäreillä ja rakentanut itselleen saaren. Nyt EMMAn betonilattiasta kohoaa 28 puuta, jotka on koostettu eteläisen Suomen metsistä ja hakkuualueilta löydetyistä risukoista, tuulenkaatojen juurakoista ja hajonneista oksista. Taiteilijan rakentamat puut muodostavat museotilaan ihmisen luoman metsän, jolle mekaaniset koneistot ovat antaneet liikkeen, äänen ja uudenlaisen elämän.
Tilassa liikehtivät ja helisevät puut näyttäytyvät samanaikaisesti tutuilta ja oudon vierailta, herättäen katsojan pohtimaan erityisesti ihmisen kykyä ja keinoja muokata luontoa. Näyttelytilan viereisistä suurista ikkunoista avautuva Tapiolan metsämaisema luo jännitteen luonnon ja tilaan rakennetun maiseman välille.
Taiteilija kuvaa teoksiaan usein fyysisiksi kokeiksi, joille olennaista on itse tekemisen prosessi. Helisevän metsän tarkastelu paljastaa sen toteuttamiseen vaaditun hitaan ja työlään käsityön. Teoksen jokainen puunkappale on valittu tarkkaan, käsin poimittu, kuorittu ja puhdistettu ennen kokonaisuuden rakentamista. EMMAn tuottama videodokumentaatio Rakentuva metsä seuraa teoksen vähittäistä rakentumista materiaalinkeruusta museotilaan. Video on katsottavissa sekä näyttelytilassa että EMMA Zone -verkkosivuilla.
Antti Laitinen tunnetaan valokuvaa, videota ja performanssia yhdistävistä teoksista ja installaatioistaan. Hän on yksi kansainvälisesti tunnetuimpia suomalaisia nykytaiteilijoita, jonka näyttelyitä on nähty mm. Pohjoismaissa, Belgiassa, Iso-Britanniassa, Yhdysvalloissa ja Kiinassa. Vuonna 2013 hän edusti Suomea Venetsian biennaalissa.
Helisevä metsä on osa InCollection-sarjaa, jossa aikamme merkittävä taiteilija kutsutaan toteuttamaan uniikki teos Saastamoisen säätiön kokoelmaan ja näyttely EMMAan. Sarjan taiteilijat ovat Alicja Kwade, Tatsuo Miyajima, Eeva-Leena Eklund, Chiharu Shiota, Pilvi Takala, Pierre Huyghe, Tschabalala Self ja Antti Laitinen.
“Jokainen sarjan näyttely syntyy tiiviissä vuoropuhelussa taiteilijan, museon ja säätiön välillä. Nyt avautuvan näyttelyn myötä jo kahdeksan nykytaiteilijaa on luonut vaikuttavia elämyksiä EMMAn yleisöille ja rikastuttanut Saastamoisen säätiön taidekokoelmaa merkittävällä taideteoksella,” Saastamoisen säätiön taidevaliokunnan puheenjohtaja Päivi Karttunen kertoo.
“InCollection-sarja tarjoaa taiteilijoille mahdollisuuden toteuttaa rohkeita, tilallisia visioita. Laitisen teos on tästä erinomainen esimerkki. Helisevä metsä on taiteilijan ensimmäinen kineettinen installaatio tässä mittakaavassa ja tarjoaa museokävijöillemme kiehtovan ja kokonaisvaltaisen taidekokemuksen” EMMAn intendentti Ingrid Orman kuvailee.
Antti Laitinen: Helisevä metsä avautuu samanaikaisesti Saastamoisen säätiön Dialogeja-kokoelmanäyttelyn uuden ripustuksen kanssa. Näyttelyn mediahuoneeseen tulee lisäksi esille Mohamed Bourouissan teos Väkivallan syntyhistoria (2024).
EMMA Talks | Teoksen matka metsästä taidekokoelmaan ti 23.9. klo 17.20
Avajaisillan EMMA Talksissa tänään klo 17.20 keskustellaan muun muassa siitä miten Antti Laitisen uusi teos Helisevä metsä päätyi osaksi Saastamoisen säätiön InCollection-kokoelmaa. Kuulet myös tarkemmin siitä mikä on InCollection, kokoelma kokoelman sisällä. Puhujina tapahtumassa ovat taiteilija Antti Laitinen ja Saastamoisen säätiön taidevaliokunnan puheenjohtaja Päivi Karttunen. Keskustelua moderoi intendentti Henna Paunu.
Iris Suomi
vastava markkinointiviestinnän asiantuntija
EMMA – Espoon modernin taiteen museo
EMMA Zone
EMMA Zone on EMMA – Espoon modernin taiteen museon digitaalinen ulottuvuus. Zine-kulttuurista inspiroitunut alusta kokoaa yhteen artikkeleita, taiteilijahaastatteluja, keskusteluja ja tarinoita kulissien takaa, jotka kutsuvat yleisön pohtimaan ja oivaltamaan. Taiteilijoiden työhuonevierailujen ja prosessivideoiden kautta EMMA Zone tarjoaa kurkistuksia taiteen ja muotoilun luomiseen.
Lue lisää julkaisijalta EMMA – Espoo Museum of Modern Art
New display completes Saastamoinen Foundation’s Dialogues exhibition at EMMA23.9.2025 10:00:00 EEST | Press release
The third part of Saastamoinen Foundation’s Dialogues collection exhibition is opening at EMMA – Espoo Museum of Modern Art. This new display completes the selection that has gradually replaced the earlier Touch exhibition. More than 40 new works will now be on display, including internationally recognised names not previously seen in Finland, as well as emerging Finnish artists. The works will be on view from 24 September onwards.
Ny hängning fullständigar Saastamoinen stiftelsens utställning Dialoger på EMMA23.9.2025 10:00:00 EEST | Pressmeddelande
På EMMA – Esbo moderna konstmuseum öppnas den tredje delen av utställningen Dialoger med verk ur Saastamoinen stiftelsens samlingar. Den nya hängningen fullbordar den helhet som stegvis har ersatt den tidigare utställningen Beröring. Nu visas mer än 40 nya verk, bland dem verk av unga finländska konstnärer och utländska konstnärer som inte tidigare har visats i Finland. Verken kan upplevas från och med 24 september.
Uusi ripustus viimeistelee Saastamoisen säätiön Dialogeja-näyttelyn EMMAssa23.9.2025 10:00:00 EEST | Tiedote
EMMA – Espoon modernin taiteen museossa avautuu Saastamoisen säätiön Dialogeja-kokoelmanäyttelyn kolmas osio. Uusi ripustus täydentää kokonaisuuden, joka on vaiheittain korvannut aiemman Kosketus-näyttelyn. Esille tulee nyt yli 40 uutta teosta, joiden joukossa nähdään sekä Suomessa ennennäkemättömiä kansainvälisiä nimiä että nuoria kotimaisia taiteilijoita. Teokset ovat koettavissa 24. syyskuuta lähtien.
Antti Laitinens nya installation i EMMA lockar in publiken bland klingande träd23.9.2025 10:00:00 EEST | Pressmeddelande
Konstnären Antti Laitinen har förvandlat utställningslokalen i EMMA – Esbo moderna konstmuseum till en skog som stimulerar sinnena. Utställningen är den åttonde delen av InCollection, EMMAs och Saastamoinen stiftelsens gemensamma serie av beställningsutställningar. Klingande skog öppnas för publiken 24.9.2025 och verket kan upplevas fram till 23.8.2026.
Antti Laitinen’s new installation at EMMA invites visitors into a forest of chiming trees23.9.2025 10:00:00 EEST | Press release
Artist Antti Laitinen has transformed a gallery at EMMA into a multisensory forest. This is the eighth exhibition in the InCollection series of commissions produced by the museum in collaboration with Saastamoinen Foundation. Chiming Forest opens to the public on 24 September 2025 and runs until 23 August 2026.
