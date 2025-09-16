Kiinteistömaailman 63. Barometri: Maakuntakeskukset kirittävät talvikauden asuntokauppaa  - hyvällä autopaikalla voi olla ratkaiseva merkitys ostopäätökseen

Kiinteistömaailman puolivuosittaiseen barometrikyselyyn vastanneiden välitysammattilaisten mukaan talvikauden vahvimmat kauppamäärien kasvuodotukset kohdistuvat uudehkoihin omakotitaloihin sekä vähintään kolmen huoneen kerros- ja rivitaloasuntoihin. Kauppamäärien laskua ennakoivat välittäjät jäävät vähemmistöön ihan kaikenlaisissa asuntotyypeissä.

“Vaikka kaupan odotetaan vilkastuvan, se ei vielä näy hinnannousupaineina. Valtaosa barometrikyselyyn vastanneista ennakoi, että hinnat tulevat pysymään talvikaudella ennallaan lähes kaikissa asuntotyypeissä”, Mika Laurikainen sanoo.

“Selvimpiä hinnannousuodotuksia kantautuu yksittäisistä kaupungeista, kuten Rovaniemeltä ja Oulusta. Erityisesti pääkaupunkiseudulla ja muuallakin Uudellamaalla tarjontaa on monilla alueilla niin paljon, että hinnanlaskuja nähtäneen edelleen, ennen kuin nousu uudelleen käynnistyy”, tulkitsee Mika Laurikainen yli 250 välitysammattilaisen vastauksista piirtyvää kuvaa.

Pääkaupunkiseudun lisäksi myös monissa maakuntakaupungeissa erityisesti pieniä asuntoja on kysyntään nähden hyvin tarjolla. Poikkeuksiakin löytyy: erityisesti Rovaniemen ja Kokkolan barometrivastaajat kertovat pulan myytävistä kohteista olevan kauppamääriä laskeva tekijä.

Kun vaihtoehtoja on tarjolla: sopiva autopaikka ratkaisee

Jos samantyyppisiä kerros- tai rivitaloasuntoja on paikkakunnalla runsaasti tarjolla, mitkä ominaisuudet painavat ostajien vaakakupissa eniten?

Yhteensä 254 barometrivastaajan mukaan sellainen kohde, jossa ei ole putkiremonttihuolia, on edelleen ykkönen. Jos tämän kestoteeman ohittaa, saa yllättäen asiakkaan toiveita vastaava autopaikka toiseksi eniten “vaikuttaa myyntiin paljon” -vastauksia sekä kerros- että rivitaloasuntoasuntojen kohdalla. Autopaikka koetaan jopa tärkeämmäksi kuin kerrostaloasunnon hissi tai rivitaloasunnon edullinen lämmitysmuoto.

Omakotitalokaupan kuva jakautuu moneen

Koko maan tasolla omakotitalokaupan näkymät ovat sekä kauppamäärien että hinnankehityksen näkökulmasta vahvimmat. Mutta vain uudehkoissa eli alle 20 vuotta vanhoissa kohteissa.

”Omakotitaloissa kuva on sikäli kahtiajakautunut, että uudehkoista omakotitaloista on useimmilla paikkakunnilla pulaa ja niissä nähdään myös selviä hinnannousupaineita. Vanhoja omakotitaloja puolestaan olisi hyvin tarjolla, mutta ne eivät houkuta – tai niihin ei saa riittävää lainaa, ja ne jäävät siksi ostamatta”, toteaa Mika Laurikainen.

‘Muuttovalmis’ onkin tärkein yksittäinen sana, joka välitysammattilaisten mukaan edistää omakotitaloasunnon myyntiä kaikkialla maassa, suurimpia kaupunkeja lukuun ottamatta.

Maan neljässä suurimmassa kaupungissa eli Helsingissä, Espoossa, Tampereella ja Vantaalla oma tontti on kuitenkin jopa muuttovalmiutta parempi valttikortti omakotitalolle.



Kiinteistömaailman 63. Barometri pähkinänkuoressa

KAUPPAMÄÄRÄT: Kauppamäärien odotetaan kasvavan talvikaudella erityisesti uudehkoissa omakotitaloissa, yksikerroksissa rivitalokodeissa ja isoissa kerrostaloasunnoissa. Ihan kaikissa asuntotyypeissä kauppamäärien kasvua odottavia on kuitenkin enemmän kuin laskua odottavia.

Kiinteistömaailman 63. Barometriin vastasi 254 välitysammattilaista 50 paikkakunnalta syyskuun 2025 alkupuolella.

Lisätiedot:

Mika Laurikainen, toimitusjohtaja, Kiinteistömaailma Oy, puh. 040 560 7514

Taina Mustamo, viestintä- ja henkilöstön kehittämisjohtaja, Kiinteistömaailma Oy, puh. 0504240045