Kiinteistömaailman 63. Barometri: Maakuntakeskukset kirittävät talvikauden asuntokauppaa - hyvällä autopaikalla voi olla ratkaiseva merkitys ostopäätökseen
Kiinteistömaailman 63. Barometri piirtää vahvinta näkymää tulevan puolivuotiskauden asuntokaupalle maakuntakeskuksiin, kuten Ouluun, Tampereelle ja Rovaniemelle. Kauppamäärien kasvua ennakoidaan lähes kaikkialla maassa, mutta vahvimmat hinnannousun odotukset löytyvät pääkaupunkiseudun ulkopuolelta. “Monin paikoin asuntoja ja kiinteistöjä on myynnissä runsaasti, ja pääkaupunkiseudulla tämä korostuu. Ennen kuin hintoihin tulee nousupainetta, täytyy ison tarjonnan sulaa markkinaan”, sanoo Kiinteistömaailma Oy:n toimitusjohtaja Mika Laurikainen. Barometrivastausten perusteella hyvät autopaikat näyttelevät kasvavassa roolissa, kun ostaja puntaroi, minkä asunnon hän valitsee samantyyppisten vaihtoehtojen välillä. Autopaikka saa jopa hissiä enemmän “vaikuttaa ostopäätökseen paljon” -mainintoja yli 250 välitysammattilaisen vastauksiin perustuvassa barometrissa.
Kiinteistömaailman puolivuosittaiseen barometrikyselyyn vastanneiden välitysammattilaisten mukaan talvikauden vahvimmat kauppamäärien kasvuodotukset kohdistuvat uudehkoihin omakotitaloihin sekä vähintään kolmen huoneen kerros- ja rivitaloasuntoihin. Kauppamäärien laskua ennakoivat välittäjät jäävät vähemmistöön ihan kaikenlaisissa asuntotyypeissä.
“Vaikka kaupan odotetaan vilkastuvan, se ei vielä näy hinnannousupaineina. Valtaosa barometrikyselyyn vastanneista ennakoi, että hinnat tulevat pysymään talvikaudella ennallaan lähes kaikissa asuntotyypeissä”, Mika Laurikainen sanoo.
“Selvimpiä hinnannousuodotuksia kantautuu yksittäisistä kaupungeista, kuten Rovaniemeltä ja Oulusta. Erityisesti pääkaupunkiseudulla ja muuallakin Uudellamaalla tarjontaa on monilla alueilla niin paljon, että hinnanlaskuja nähtäneen edelleen, ennen kuin nousu uudelleen käynnistyy”, tulkitsee Mika Laurikainen yli 250 välitysammattilaisen vastauksista piirtyvää kuvaa.
Pääkaupunkiseudun lisäksi myös monissa maakuntakaupungeissa erityisesti pieniä asuntoja on kysyntään nähden hyvin tarjolla. Poikkeuksiakin löytyy: erityisesti Rovaniemen ja Kokkolan barometrivastaajat kertovat pulan myytävistä kohteista olevan kauppamääriä laskeva tekijä.
Kun vaihtoehtoja on tarjolla: sopiva autopaikka ratkaisee
Jos samantyyppisiä kerros- tai rivitaloasuntoja on paikkakunnalla runsaasti tarjolla, mitkä ominaisuudet painavat ostajien vaakakupissa eniten?
Yhteensä 254 barometrivastaajan mukaan sellainen kohde, jossa ei ole putkiremonttihuolia, on edelleen ykkönen. Jos tämän kestoteeman ohittaa, saa yllättäen asiakkaan toiveita vastaava autopaikka toiseksi eniten “vaikuttaa myyntiin paljon” -vastauksia sekä kerros- että rivitaloasuntoasuntojen kohdalla. Autopaikka koetaan jopa tärkeämmäksi kuin kerrostaloasunnon hissi tai rivitaloasunnon edullinen lämmitysmuoto.
Omakotitalokaupan kuva jakautuu moneen
Koko maan tasolla omakotitalokaupan näkymät ovat sekä kauppamäärien että hinnankehityksen näkökulmasta vahvimmat. Mutta vain uudehkoissa eli alle 20 vuotta vanhoissa kohteissa.
”Omakotitaloissa kuva on sikäli kahtiajakautunut, että uudehkoista omakotitaloista on useimmilla paikkakunnilla pulaa ja niissä nähdään myös selviä hinnannousupaineita. Vanhoja omakotitaloja puolestaan olisi hyvin tarjolla, mutta ne eivät houkuta – tai niihin ei saa riittävää lainaa, ja ne jäävät siksi ostamatta”, toteaa Mika Laurikainen.
‘Muuttovalmis’ onkin tärkein yksittäinen sana, joka välitysammattilaisten mukaan edistää omakotitaloasunnon myyntiä kaikkialla maassa, suurimpia kaupunkeja lukuun ottamatta.
Maan neljässä suurimmassa kaupungissa eli Helsingissä, Espoossa, Tampereella ja Vantaalla oma tontti on kuitenkin jopa muuttovalmiutta parempi valttikortti omakotitalolle.
Kiinteistömaailman 63. Barometri pähkinänkuoressa
- KAUPPAMÄÄRÄT: Kauppamäärien odotetaan kasvavan talvikaudella erityisesti uudehkoissa omakotitaloissa, yksikerroksissa rivitalokodeissa ja isoissa kerrostaloasunnoissa. Ihan kaikissa asuntotyypeissä kauppamäärien kasvua odottavia on kuitenkin enemmän kuin laskua odottavia.
- HINTAKEHITYSNÄKYMÄT: Lähikuukausina ei selviä hinnannousuodotuksia ole isossa kuvassa kuin uudehkoissa omakotitaloissa. Muissa asuntotyypeissä yli puolet vastaajista arvioi hintojen pysyvän lähikuukaudet jokseenkin ennallaan omalla paikkakunnallaan. Pienissä ja vanhoissa asunnoissa on edelleen hinnanlaskupaineitakin.
- KYSYNTÄ JA TARJONTA: Kts. vahvasti kaksijakoinen kuva liitteestä.
Kiinteistömaailman 63. Barometriin vastasi 254 välitysammattilaista 50 paikkakunnalta syyskuun 2025 alkupuolella.
Lisätiedot:
Mika Laurikainen, toimitusjohtaja, Kiinteistömaailma Oy, puh. 040 560 7514
Taina Mustamo, viestintä- ja henkilöstön kehittämisjohtaja, Kiinteistömaailma Oy, puh. 0504240045
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Taina MustamoViestintä- ja henkilöstönkehittämisjohtajaPuh:+358504240045taina.mustamo@kiinteistomaailma.fi
Liitteet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kiinteistömaailma
KUTSU Teams-lehdistötilaisuuteen: Kiinteistömaailman 63. Barometrin julkistus16.9.2025 07:30:00 EEST | Kutsu
Kiinteistömaailman puolivuosittainen Barometri julkaistaan tiistaina 23.9.2025, nyt jo 63. kerran. Erityisteemana selvitimme, mitkä ominaisuudet kerros-, rivi- ja omakotitaloissa vauhdittavat juuri nyt myyntiä ja mitkä eivät? Kolme vuotta sitten eli syksyn 2022 Barometrissa kysyimme samaa, ja maalämpö oli ostajien huulilla. Mitä he haluavat ja arvostavat nyt? Lisäksi Danske Bank käyttää puheenvuoron taloyhtiöiden tilanteesta, pankin näkökulmasta.
Jälleen uusi lenkki plusmerkkisten asuntokaupan kuukausien ketjuun – kaupan veturi vaihtui elokuussa2.9.2025 08:30:00 EEST | Tiedote
Kiinteistömaailman Pulssi 2.9.2025
Asuntokaupan kasvu jatkui hienoisesti myös heinäkuussa4.8.2025 07:45:00 EEST | Tiedote
Kiinteistömaailman Pulssi 4.8.2025
Käytettyjen asuntojen kauppa kasvoi huimat 37 prosenttia kesäkuussa – vilkkain kauppakuukausi sitten alkusyksyn 20222.7.2025 08:00:00 EEST | Tiedote
Kiinteistömaailman Pulssi 2.7.2025
Omakotitalot ja kesämökit vetureita toukokuun kaupassa3.6.2025 08:30:00 EEST | Tiedote
Kiinteistömaailman Pulssi 3.6.2025
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme