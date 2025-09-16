Kirjallisen menestysromaanin Ukrainan historiasta kirjoittanut Sofija Andruhovytš Helsingin kirjamessuille
Amadoka on ukrainalaisen Sofija Andruhovytšin yli tuhatsivuinen suurromaani, joka kartoittaa Ukrainan historiaa sadan vuoden ajalta aina Stalinin vainoista holokaustiin ja Krimin valtaukseen. Suomeksi kolmessa niteessä julkaistavan teoksen ensimmäinen osa Amadoka 1: Romana (Gummerus) ilmestyy Riku Toivolan suomentamana 26.9. Sofija Andruhovytš vierailee Helsingin kirjamessuilla lokakuussa.
”Syvällä sisimmässämme tiesimme aina, että massiivinen Venäjän hyökkäys on tulossa. Romaanini on johdanto siihen, mitä juuri nyt tapahtuu”, Kiovassa asuva Sofija Andruhovytš sanoo. Hänen kansainvälinen läpimurtoteoksensa ilmestyi Ukrainassa vuosi ennen Venäjän hyökkäyssodan alkua. Amadokan käännösoikeudet on myyty 16 kielelle.
Amadokan tarina alkaa Venäjän Krimin valloituksesta. Kiovalaisessa sairaalassa makaa muistinsa menettänyt sotilas, jonka kasvot ovat tuhoutuneet tunnistamattomiksi. Vuoteen viereen ilmestyvä Romana väittää potilasta aviomiehekseen. Romaani liikkuu ajassa edestakaisin, aina Uljanaan, joka natsimiehityksen aikana rakastuu juutalaispoikaan, ja Sofijaan, joka Stalinin vainojen aikaan elää salasuhteessa kaksoisagentin kanssa.
Nykyisen Ukrainan aluella sijaitsi aikoinaan Euroopan suurin järvi Amadoka. Järven mainitsi ensimmäisenä antiikin Kreikan historioitsija Herodotos. Keskiajalla se merkittiin karttoihin vuosisatojen ajan. Kunnes se äkisti katosi kokonaan. Kuinka on mahdollista, että suuri järvi haihtuu jäljettömiin? Oliko sitä olemassa lainkaan? Kuinka kokonaiset kulttuurit katoavat? Ja mitä silloin tulee tilalle?
Sofija Andruhovytš (s. 1982 Länsi-Ukrainassa) on urallaan kirjoittanut useita Ukrainassa myyntimenestyksiksi nousseita romaaneja ja voittanut maan arvostetuimman kirjallisuuspalkinnon. Hän asuu perheineen Kiovassa. Sofija Andruhovytš esiintyy Helsingin kirjamessuilla Senaatintori-lavalla lauantaina 25.10. klo 14:30.
Sofija Andruhovytš: Amadoka 1: Romana
alkuteos Amadoka
suomentanut Riku Toivola
320 sivua
ilmestyy 26.10.2025
