Gummerus

Kirjallisen menestysromaanin Ukrainan historiasta kirjoittanut Sofija Andruhovytš Helsingin kirjamessuille

23.9.2025 10:05:00 EEST | Gummerus | Tiedote

Jaa

Amadoka on ukrainalaisen Sofija Andruhovytšin yli tuhatsivuinen suurromaani, joka kartoittaa Ukrainan historiaa sadan vuoden ajalta aina Stalinin vainoista holokaustiin ja Krimin valtaukseen. Suomeksi kolmessa niteessä julkaistavan teoksen ensimmäinen osa Amadoka 1: Romana (Gummerus) ilmestyy Riku Toivolan suomentamana 26.9. Sofija Andruhovytš vierailee Helsingin kirjamessuilla lokakuussa.

Kirjaija Sofija Andryhovytš
Kirjaija Sofija Andryhovytš Kuva: Mikhail Krupievsky

”Syvällä sisimmässämme tiesimme aina, että massiivinen Venäjän hyökkäys on tulossa. Romaanini on johdanto siihen, mitä juuri nyt tapahtuu”, Kiovassa asuva Sofija Andruhovytš sanoo. Hänen kansainvälinen läpimurtoteoksensa ilmestyi Ukrainassa vuosi ennen Venäjän hyökkäyssodan alkua. Amadokan käännösoikeudet on myyty 16 kielelle. 

Amadokan tarina alkaa Venäjän Krimin valloituksesta. Kiovalaisessa sairaalassa makaa muistinsa menettänyt sotilas, jonka kasvot ovat tuhoutuneet tunnistamattomiksi. Vuoteen viereen ilmestyvä Romana väittää potilasta aviomiehekseen. Romaani liikkuu ajassa edestakaisin, aina Uljanaan, joka natsimiehityksen aikana rakastuu juutalaispoikaan, ja Sofijaan, joka Stalinin vainojen aikaan elää salasuhteessa kaksoisagentin kanssa.  

Nykyisen Ukrainan aluella sijaitsi aikoinaan Euroopan suurin järvi Amadoka. Järven mainitsi ensimmäisenä antiikin Kreikan historioitsija Herodotos. Keskiajalla se merkittiin karttoihin vuosisatojen ajan. Kunnes se äkisti katosi kokonaan. Kuinka on mahdollista, että suuri järvi haihtuu jäljettömiin? Oliko sitä olemassa lainkaan? Kuinka kokonaiset kulttuurit katoavat? Ja mitä silloin tulee tilalle? 

Sofija Andruhovytš (s. 1982 Länsi-Ukrainassa) on urallaan kirjoittanut useita Ukrainassa myyntimenestyksiksi nousseita romaaneja ja voittanut maan arvostetuimman kirjallisuuspalkinnon. Hän asuu perheineen Kiovassa. Sofija Andruhovytš esiintyy Helsingin kirjamessuilla Senaatintori-lavalla lauantaina 25.10. klo 14:30. 

Sofija Andruhovytš: Amadoka 1: Romana
alkuteos Amadoka
suomentanut Riku Toivola
320 sivua
ilmestyy 26.10.2025 

Avainsanat

ukrainahistoriakirjallisuusromaanikirjamessutkrimin valtausamadoka

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Kirjaija Sofija Andryhovytš
Kirjaija Sofija Andryhovytš
Kuva: Mikhail Krupievsky
Lataa
Sofija Andruhovytš: Amadoka 1: Romana -kansikuva
Sofija Andruhovytš: Amadoka 1: Romana
Lataa

Linkit

Gummerus

Gummerus on vuonna 1872 perustettu yleiskustantamo. Toteutamme edelleen Kaarle Jaakko Gummeruksen alkuperäistä visiota julkaista kirjallisuutta ”huviksi ja hyödyksi”. Omaperäiset ja uskaliaat kustannuspäätökset ovat aina olleet Gummeruksen toiminnan ydin. Suhtaudumme kirjallisuuteen rakastavasti ja intohimoisesti, ja meitä ohjaavat yhteiset arvot: rohkea mieli, avara katse ja vapaa sana.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Gummerus

Ikipuut-kirjailijan häikäisevä uutuus kysyy, voiko valtameret pelastaa ihmisen ahneudelta16.9.2025 10:27:44 EEST | Tiedote

Pulitzer-palkitun Richard Powersin Alkumeri (Gummerus) tekee valtamerille sen, mitä menestysromaani Ikipuut (2021) teki metsille. Syvästi vaikuttava teos kertoo merien mahdista ja kauneudesta, ihmisen jättämistä peruuttamattomista jäljistä sekä teknologian vääjäämättömältä vaikuttavasta voittokulusta. Teoksen on suomentanut palkittu kääntäjä Antero Tiittula.

Chilillä maustettua kurpitsalattea – Bootkok-hitti Kahvila Pumpkin Spice (Gummerus) on täsmäkirja Halloween-fiilistelyyn15.9.2025 12:42:16 EEST | Tiedote

Laurie Gilmoren suositun Dream Harbor -sarjan ensimmäinen osa Kahvila Pumpkin Spice (Gummerus) on noussut kansainvälisten myyntilistojen ykkössijoille ja lukijoiden suursuosikiksi. Kahvila Pumpkin Spice edustaa tällä hetkellä etenkin kirjatiktokkaajien keskuudessa trendaavaa viihdekirjallisuuden lajityyppiä, jossa yhdistyvät kodikkaat ja omalaatuiset pikkukaupungit, sympaattiset hahmot, romantiikka sekä poskia kuumottavat seksikohtaukset.

ENNAKKOTIEDOTE: Hiljaisia eroja ja vaiettuja tabuja – japanilainen rakkauselämä suomalaisen silmin5.9.2025 10:30:56 EEST | Tiedote

Vuosia Japanissa asuneen ja opiskelleen Minna Eväsojan tarinallinen tietokirja Rakkauden merkit (Gummerus) on hurmaava kurkistus japanilaisten naisten maailmaan rakkauden, parisuhteen ja perhe-elämän näkökulmasta.​ Kirja avaa japanilaisen rakkauselämän erikoisuuksia sekä eroihin, lapsettomuuteen, väkivaltaan ja häpeään liittyviä tabuja. Teos ilmestyy 3.10.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye