Uusi ripustus viimeistelee Saastamoisen säätiön Dialogeja-näyttelyn EMMAssa
EMMA – Espoon modernin taiteen museossa avautuu Saastamoisen säätiön Dialogeja-kokoelmanäyttelyn kolmas osio. Uusi ripustus täydentää kokonaisuuden, joka on vaiheittain korvannut aiemman Kosketus-näyttelyn. Esille tulee nyt yli 40 uutta teosta, joiden joukossa nähdään sekä Suomessa ennennäkemättömiä kansainvälisiä nimiä että nuoria kotimaisia taiteilijoita. Teokset ovat koettavissa 24. syyskuuta lähtien.
Taideteosten avoimelle vuoropuhelulle perustuva Dialogeja-näyttely esittelee Saastamoisen säätiön taidekokoelmaa säännöllisesti päivittyvin esillepanoin EMMAssa. Nyt valmistuva kokonaisuus hyödyntää pienten näyttelysalien intiimiä mittakaavaa ja rakentaa teosten välille fokusoituja tilakohtaisia dialogeja. Teosten visuaaliset ja materiaaliset suhteet luovat vaihtuvia tunnelmia, yllätyksiä ja syventymisen paikkoja. Ripustukseen on valittu mukaan teoksia, joiden avaavat ajankohtaisia kysymyksiä vallasta, representaatiosta ja taiteen asemasta muuttuvassa maailmassa.
Dialogeja-näyttelyn uusi esillepano sisältää teoksia taiteilijoilta Pamela Brandt, Océane Bruel, Curtis Cuffie, Rineke Dijkstra, Elmgreen & Dragset, VALIE EXPORT, Sami Havia, Hannaleena Heiska, Markku Keränen, Lebohang Kganye, Matthew Krishanu, Markus Konttinen, Paul McCarthy, Thao Nguyen Phan, Howardena Pindell, Pol Taburet, Emilia Tanner, Toni Vallasjoki ja Xiao Zhiyu. Lisäksi yksi näyttelyn saleista on omistettu ihmistä eri tavoin kuvaaville teoksille taiteilijoilta Mirja Airas, Milla Aska, Gösta Diehl, Marlene Dumas, Marjatta Hanhijoki, Chantal Joffe, Sanya Kantarovsky, Markus Lüpertz, Olavi Martikainen, Åke Mattas, Elina Merenmies, Elizabeth Peyton, Janne Räisänen, Dana Schutz, Mari Sunna, Antti Tanttu, Rosemarie Trockel ja Rafael Wardi.
Näyttelyn aiemmat osat ovat avautuneet vuosina 2023 ja 2024. Näyttelyn kolmannen osion kuratoinnista ovat vastanneet yhdessä Saastamoisen säätiön taidevaliokunnan asiantuntijat Päivi Karttunen, Jani Ruscica ja Anna Tuori sekä EMMAn amanuenssit Laura Eweis ja Tero Hytönen.
Saastamoisen säätiön kokoelmanäyttelyn mediatilassa esitetään Mohamed Bourouissan (s. 1978) lyhytelokuva Väkivallan syntyhistoria (The Genealogy of Violence). Yhtenä sukupolvensa merkittävimpänä ranskalaistaiteilijana pidettävä Bourouissa käsittelee video- ja valokuvateoksissaan usein yhteiskunnallisia aiheita ja maahanmuuttajien kokemuksia. Väkivallan syntyhistoria sijoittuu tavalliseen ranskalaislähiöön, jossa kaksi poliisia keskeyttää yllättäen autossa juttelevan pariskunnan. Teos on katsottavissa EMMAssa 15.2.2026 asti.
Saastamoisen säätiön taidekokoelma liitettiin EMMAn kokoelmiin talletuksena museon perustamisen yhteydessä. Yli 3000 teosta kattava kokoelma on merkittävimpiä suomalaisen ja kansainvälisen taiteen kokoelmia, johon hankitaan jatkuvasti uusia teoksia. Kokoelman teokset ovat Saastamoisen säätiön omistuksessa ja niiden sijoituspaikka on EMMA. Dialogeja-näyttelyn ensimmäinen osio avautui marraskuussa 2023. Ripustus perustuu taideteosten väliselle vuoropuhelulle, ja sitä kuratoidaan pääosin säätiön viimeaikaisista hankinnoista.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Iris Suomivastaava markkinointiviestinnän asiantuntijaEMMA – Espoon modernin taiteen museoPuh:+358447601930iris.suomi@emmamuseum.fi
EMMA Zone
EMMA Zone on EMMA – Espoon modernin taiteen museon digitaalinen ulottuvuus.
New display completes Saastamoinen Foundation’s Dialogues exhibition at EMMA23.9.2025 10:00:00 EEST | Press release
The third part of Saastamoinen Foundation’s Dialogues collection exhibition is opening at EMMA – Espoo Museum of Modern Art. This new display completes the selection that has gradually replaced the earlier Touch exhibition. More than 40 new works will now be on display, including internationally recognised names not previously seen in Finland, as well as emerging Finnish artists. The works will be on view from 24 September onwards.
Ny hängning fullständigar Saastamoinen stiftelsens utställning Dialoger på EMMA23.9.2025 10:00:00 EEST | Pressmeddelande
På EMMA – Esbo moderna konstmuseum öppnas den tredje delen av utställningen Dialoger med verk ur Saastamoinen stiftelsens samlingar. Den nya hängningen fullbordar den helhet som stegvis har ersatt den tidigare utställningen Beröring. Nu visas mer än 40 nya verk, bland dem verk av unga finländska konstnärer och utländska konstnärer som inte tidigare har visats i Finland. Verken kan upplevas från och med 24 september.
