Uusi ripustus viimeistelee Saastamoisen säätiön Dialogeja-näyttelyn EMMAssa

Taideteosten avoimelle vuoropuhelulle perustuva Dialogeja-näyttely esittelee Saastamoisen säätiön taidekokoelmaa säännöllisesti päivittyvin esillepanoin EMMAssa. Nyt valmistuva kokonaisuus hyödyntää pienten näyttelysalien intiimiä mittakaavaa ja rakentaa teosten välille fokusoituja tilakohtaisia dialogeja. Teosten visuaaliset ja materiaaliset suhteet luovat vaihtuvia tunnelmia, yllätyksiä ja syventymisen paikkoja. Ripustukseen on valittu mukaan teoksia, joiden avaavat ajankohtaisia kysymyksiä vallasta, representaatiosta ja taiteen asemasta muuttuvassa maailmassa.

VALIE EXPORT, Aktionshose: Genitalpanik (Taisteluhousut: Genitaalipaniikki), 1969–2001 (vas), Luoja, älä anna heidän pudottaa atomipommia päälleni – Pfeifenbündel, 2023 (oik). Saastamoisen säätiön taidekokoelma / EMMA – Espoon modernin taiteen museo © Paula Virta / EMMA

Dialogeja-näyttelyn uusi esillepano sisältää teoksia taiteilijoilta Pamela Brandt, Océane Bruel, Curtis Cuffie, Rineke Dijkstra, Elmgreen & Dragset, VALIE EXPORT, Sami Havia, Hannaleena Heiska, Markku Keränen, Lebohang Kganye, Matthew Krishanu, Markus Konttinen, Paul McCarthy, Thao Nguyen Phan, Howardena Pindell, Pol Taburet, Emilia Tanner, Toni Vallasjoki ja Xiao Zhiyu. Lisäksi yksi näyttelyn saleista on omistettu ihmistä eri tavoin kuvaaville teoksille taiteilijoilta Mirja Airas, Milla Aska, Gösta Diehl, Marlene Dumas, Marjatta Hanhijoki, Chantal Joffe, Sanya Kantarovsky, Markus Lüpertz, Olavi Martikainen, Åke Mattas, Elina Merenmies, Elizabeth Peyton, Janne Räisänen, Dana Schutz, Mari Sunna, Antti Tanttu, Rosemarie Trockel ja Rafael Wardi.



Näyttelyn aiemmat osat ovat avautuneet vuosina 2023 ja 2024. Näyttelyn kolmannen osion kuratoinnista ovat vastanneet yhdessä Saastamoisen säätiön taidevaliokunnan asiantuntijat Päivi Karttunen, Jani Ruscica ja Anna Tuori sekä EMMAn amanuenssit Laura Eweis ja Tero Hytönen.

Teoksia taiteilijoilta: Elizabeth Peyton, Åke Mattas, Elina Merenmies ja Chantal Joffe. EMMA – Espoon modernin taiteen museo © Paula Virta / EMMA

Saastamoisen säätiön kokoelmanäyttelyn mediatilassa esitetään Mohamed Bourouissan (s. 1978) lyhytelokuva Väkivallan syntyhistoria (The Genealogy of Violence). Yhtenä sukupolvensa merkittävimpänä ranskalaistaiteilijana pidettävä Bourouissa käsittelee video- ja valokuvateoksissaan usein yhteiskunnallisia aiheita ja maahanmuuttajien kokemuksia. Väkivallan syntyhistoria sijoittuu tavalliseen ranskalaislähiöön, jossa kaksi poliisia keskeyttää yllättäen autossa juttelevan pariskunnan. Teos on katsottavissa EMMAssa 15.2.2026 asti.

Lebohang Kganye, Hlakeng ya kereke II Sarjasta Hänen tarinansa, 2013 (vas) Kwana Germiston bosiu II Sarjasta Hänen tarinansa, 2013 (oik). Saastamoisen säätiön taidekokoelma © Paula Virta / EMMA – Espoon modernin taiteen museo

Saastamoisen säätiön taidekokoelma liitettiin EMMAn kokoelmiin talletuksena museon perustamisen yhteydessä. Yli 3000 teosta kattava kokoelma on merkittävimpiä suomalaisen ja kansainvälisen taiteen kokoelmia, johon hankitaan jatkuvasti uusia teoksia. Kokoelman teokset ovat Saastamoisen säätiön omistuksessa ja niiden sijoituspaikka on EMMA. Dialogeja-näyttelyn ensimmäinen osio avautui marraskuussa 2023. Ripustus perustuu taideteosten väliselle vuoropuhelulle, ja sitä kuratoidaan pääosin säätiön viimeaikaisista hankinnoista.