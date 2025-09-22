Amos Rex lainaa laajan kokonaisuuden Konstsamfundetin kokoelmasta Norjan Kunstsilo-museon näyttelyyn, joka esittelee suomalaisen modernismin pioneerina tunnettua Birger Carlstedtiä

Amos Rex iloitsee saadessaan tehdä yhteistyötä Etelä-Norjassa sijaitsevan Kunstsilon kanssa näyttelyssä, joka esittelee yhden Suomen merkittävimmistä modernismin pioneereista.

Birger Carlstedt (1907–1975) sai innoitusta pariisilaisesta avantgardesta ja modernista musiikista. Näyttely seuraa hänen taiteellista kehitystään esittävistä asetelma- ja kukka-aiheista kohti värikkäitä geometrisia ja abstrakteja teoksia. Carlstedt oli yksi ensimmäisistä suomalaisista taidemaalareista, joihin konkreettinen taide vaikutti; hän yhdisti kubistisia lähestymistapoja abstraktin taiteen periaatteisiin. 1930-luvulla hän tutki analyyttistä kubismia, hajottaen asetelmat useisiin näkökulmiin ja sisällyttäen niihin niin kutsutun ”muistidimension”, jonka avulla hän pyrki kuvaamaan kokemuksen samanaikaisuutta.

1940-luvulla hänen teoksensa muuttuivat yhä abstraktimmiksi, ja hän sai paljon vaikutteita musiikista. Näyttely tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden tutustua siihen, miten Carlstedt toi uusia näkökulmia suomalaiseen taiteeseen ja asetti työnsä vuoropuheluun muun Euroopan modernismin kanssa. Samalla se tuo esiin hänen merkityksensä yhtenä Suomen ensimmäisistä ja tärkeimmistä abstraktin taiteen tekijöistä.

Näyttelyn nimi Flowers Everywhere pohjautuu Henri Matissen sanoihin: ”On aina kukkia niille, jotka haluavat nähdä niitä.”

Amos Rexin kokoelmaan kuuluu yli 500 Birger Carlstedtin teosta, joista suurin osa on maalauksia. Lisäksi museolla on tuhansia luonnoksia, piirroksia ja hahmotelmia. Vuonna 2019–2020 Amos Rex esitteli laajan kokonaisesittelyn Carlstedtin tuotannosta. Näyttelyssä nähtiin noin sata keskeistä teosta luonnosten ja valmistelumateriaalin ohella sekä vaikuttava rekonstruktio legendaarisesta Le Chat Doré -kahvilasta. Näyttelyn yhteydessä julkaistiin myös kattava kirja Birger Carlstedt: Modernismin haaste.

Näyttely Flowers Everywhere. Birger Carlstedt’s journey toward freedom in form and colour on esillä 26.9.2025–1.3.2026 Kunstsilo-museossa Kristiansandissa, Norjassa.