Amos Rex lainaa laajan kokonaisuuden Konstsamfundetin kokoelmasta Norjan Kunstsilo-museon näyttelyyn, joka esittelee suomalaisen modernismin pioneerina tunnettua Birger Carlstedtiä
Näyttelyn Flowers Everywhere järjestävät yhteistyössä Amos Rex ja taiteilija ja taidekriitikko Timo Valjakka, joka myös kuratoi kokonaisuuden. Näyttely tarjoaa merkittävän mahdollisuuden kokea Birger Carlstedtin elävä panos pohjoismaiseen modernismiin kansainvälisessä kontekstissa. Esillä on 51 teosta Konstsamfundetin kokoelmista jotka ovat pysyvästi talletettuina Amos Rexiin, sekä teoksia Kunstsilon omista kokoelmista.
Amos Rex iloitsee saadessaan tehdä yhteistyötä Etelä-Norjassa sijaitsevan Kunstsilon kanssa näyttelyssä, joka esittelee yhden Suomen merkittävimmistä modernismin pioneereista.
Birger Carlstedt (1907–1975) sai innoitusta pariisilaisesta avantgardesta ja modernista musiikista. Näyttely seuraa hänen taiteellista kehitystään esittävistä asetelma- ja kukka-aiheista kohti värikkäitä geometrisia ja abstrakteja teoksia. Carlstedt oli yksi ensimmäisistä suomalaisista taidemaalareista, joihin konkreettinen taide vaikutti; hän yhdisti kubistisia lähestymistapoja abstraktin taiteen periaatteisiin. 1930-luvulla hän tutki analyyttistä kubismia, hajottaen asetelmat useisiin näkökulmiin ja sisällyttäen niihin niin kutsutun ”muistidimension”, jonka avulla hän pyrki kuvaamaan kokemuksen samanaikaisuutta.
1940-luvulla hänen teoksensa muuttuivat yhä abstraktimmiksi, ja hän sai paljon vaikutteita musiikista. Näyttely tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden tutustua siihen, miten Carlstedt toi uusia näkökulmia suomalaiseen taiteeseen ja asetti työnsä vuoropuheluun muun Euroopan modernismin kanssa. Samalla se tuo esiin hänen merkityksensä yhtenä Suomen ensimmäisistä ja tärkeimmistä abstraktin taiteen tekijöistä.
Näyttelyn nimi Flowers Everywhere pohjautuu Henri Matissen sanoihin: ”On aina kukkia niille, jotka haluavat nähdä niitä.”
Amos Rexin kokoelmaan kuuluu yli 500 Birger Carlstedtin teosta, joista suurin osa on maalauksia. Lisäksi museolla on tuhansia luonnoksia, piirroksia ja hahmotelmia. Vuonna 2019–2020 Amos Rex esitteli laajan kokonaisesittelyn Carlstedtin tuotannosta. Näyttelyssä nähtiin noin sata keskeistä teosta luonnosten ja valmistelumateriaalin ohella sekä vaikuttava rekonstruktio legendaarisesta Le Chat Doré -kahvilasta. Näyttelyn yhteydessä julkaistiin myös kattava kirja Birger Carlstedt: Modernismin haaste.
Näyttely Flowers Everywhere. Birger Carlstedt’s journey toward freedom in form and colour on esillä 26.9.2025–1.3.2026 Kunstsilo-museossa Kristiansandissa, Norjassa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Susanna KivisiltaviestintäpäällikköAmos RexPuh:+358 50 495 7358susanna.kivisilta@amosrex.fi
Amos Rex
Amos Rex on tulevaisuuteen suuntautuva, itsenäinen museo Helsingin sydämessä, joka on omistautunut monimuotoisille kohtaamisille taiteen parissa. Lasipalatsin aukion ikonisten kumpujen alla, maanalaiset tilat esittelevät mielikuvituksellisia, elämyksellisiä ja usein teknologisesti kokeellisia näyttelyitä nykytaiteilijoilta ja muilta eri taiteenalojen tekijöiltä. Museo tutkii kulttuurin ja julkisen tilan tulevaisuutta, yhdistää Helsingin globaaleihin keskusteluihin ja jatkaa perustajansa Amos Andersonin perintöä elinvoimaisena, kaikille avoimen kulttuurielämän näyttämönä.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Amos Rex
Larissa Sansourin vaikuttava Amos Rex -näyttely matkustaa Kööpenhaminan Kunsthal Charlottenborgiin22.9.2025 13:38:53 EEST | Tiedote
Amos Rexissä vuonna 2024–5 nähty palestiinalais-tanskalaisen taiteilijan Larissa Sansourin laaja näyttely These Moments Will Disappear Too avautuu Kööpenhaminan Kunsthal Charlottenborgissa. Amos Rex on iloinen saadessaan nähdä Sansourin esittävän suurimman näyttelynsä tähän mennessä ja tuovan näkemyksellisen tutkimuksensa muistista, menetyksestä ja kuulumisesta uusien yleisöjen koettavaksi.
Larissa Sansour’s compelling exhibition from Amos Rex travels to Kunsthal Charlottenborg in Copenhagen22.9.2025 13:38:53 EEST | Press release
Palestinian-Danish artist Larissa Sansour’s major exhibition, These Moments Will Disappear Too, which was shown at Amos Rex, Helsinki in 2024-5, opens at Kunsthal Charlottenborg in Copenhagen. Amos Rex is thrilled to see Sansour presenting her largest exhibition to date, bringing her visionary exploration of memory, loss, and belonging to new audiences.
En av vår tids mest kända installationskonstnärer, Leandro Erlich, tar sina häpnadsväckande verk till Amos Rex18.9.2025 12:00:00 EEST | Pressmeddelande
Hösten 2025 atäller Amos Rex ut en omfattande separatutställning med Leandro Erlich (f. 1973, Buenos Aires) – hans första i Finland och i hela Norden. Erlich är en internationellt erkänd konstnär vars verk rör sig i gränslandet mellan verklighet och illusion. Utställningen för till Helsingfors ett urval av hans mest kända verk, bland annat en ny version av installationen Bâtiment (Byggnad) (2004/2025), inspirerad av Helsingfors arkitektur.
Yksi aikamme tunnetuimmista installaatiotaiteilijoista, Leandro Erlich, tuo henkeäsalpaavat teoksensa Amos Rexiin18.9.2025 12:00:00 EEST | Tiedote
Syksyllä 2025 Amos Rexissä avautuu Leandro Erlichin (s. 1973, Buenos Aires) laaja yksityisnäyttely – ensimmäinen Suomessa ja koko Pohjoismaissa. Erlich on kansainvälisesti arvostettu taiteilija, jonka teokset liikkuvat todellisuuden ja illuusion rajamailla. Näyttely tuo Helsinkiin joukon hänen uransa tunnetuimpia teoksia, muun muassa Bâtiment (Rakennus) (2004/2025) -installaation uudessa, Helsingin arkkitehtuurista vaikutuksensa saaneessa versiossa.
One of the most renowned installation artists of our time, Leandro Erlich, brings his breathtaking works to Amos Rex18.9.2025 12:00:00 EEST | Press release
This autumn, Amos Rex will present a major solo exhibition by Leandro Erlich (b. 1973, Buenos Aires) – his first in Finland and the Nordics. Erlich is an internationally acclaimed artist whose works inhabit the boundary between reality and illusion. The exhibition will bring to Helsinki a selection of his most celebrated works, including a new Helsinki-inspired version of Bâtiment (2004/2025).
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme