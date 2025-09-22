SDP:n Eveliina Heinäluoma: Rakennusalan hylkääminen näkyy kituliaana talouskasvuna

Tänään julkistetun valtiovarainministeriön talousennusteen mukaan talouskasvu jää tänä vuonna ennakoitua matalammaksi ja on kituliasta myös ensi vuonna. Ennusteen mukaan Suomen taloutta rasittaa erityisesti rakennusalan taantuma.

– Totuus on, että valtion tukemaan asuntotuotantoon panostetut miljoonat palaavat juuri tällaisessa heikossa taloudellisessa suhdanteessa kansantalouteen moninkertaisina takaisin lisääntyneinä verotuloina, työllisyytenä ja vakautena. Esimerkiksi tänä vuonna koko asuntorakentaminen on käytännössä ollut tuetun asuntotuotannon varassa, Heinäluoma huomauttaa.

– Valtion tukema asuntotuotanto tukee markkinaehtoista asuntorakentamista ja sillä varmistetaan, että ihmisillä on varaa asua ja työskennellä kasvukeskuksissa, hän jatkaa.

– Rakennusalan annettiin pudota raskaasti, kun se jätettiin oman onnensa nojaan. Yritysten konkurssit ja rakentajien työttömyys ovat kasvaneet parin vuoden ajan. Heikentynyt työllisyystilanne on lisännyt ihmisten epävarmuutta omasta taloudestaan, vaikka korot ovatkin laskeneet ja hintojen nousu hidastunut, Heinäluoma kuvailee.

– Ennuste toisensa jälkeen osoittaa hallituksen niin kutsuttujen kasvutoimien vajavaisuuden. Joko nyt hallitus voisi myöntää, että rakennusalan tukemisesta olisi hyötynyt koko Suomen talous? SDP on tarjonnut jo viime vuonna erityisryhmien rakentamisen ja korjausrakentamisen vauhdittamisen pakettia. Kelloja ei voi kääntää taaksepäin, mutta opiksi voi ottaa.

Heinäluoma kantaa erityisesti huolta nuorten aikuisten mahdollisuuksista tavoitella oman asunnon ostoa pääkaupunkiseudulla. Hallituksen päätös poistaa ensiasunnon ostajien varainsiirtoverovapaus heikensi entisestään nuorten kykyä ostaa oma koti, sillä poisto voi tehdä asunnon ostosta pääkaupunkiseudulla tuhansia euroja kalliimpaa. SDP olisi valmis palauttamaan veroedun ensiasunnon ostajille.