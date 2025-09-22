SDP:n Joona Räsänen: Orpon hallitus jättää karmaisevan talouspolitiikan perinnön seuraajalleen

-Velkasuhde ei ole vakautumassa kaikista hallituksen kreikkalaistyylisistä kirjanpitokikkailuista huolimatta. Orpon hallitus on jättämässä jälkeensä suuremman alijäämän, kuin edellinen hallitus. Suurin syy tälle on se, että työllisyysaste tulee myös jäämään Orpon hallituksen jäljiltä alhaisemmaksi kuin mitä se oli hallituksen aloittaessa. Miten ihmeessä tässä näin huonosti on käynyt, kysyy Räsänen?

Valtiovarainministeriön ennusteessa peräänkuulutettiin luottamuksen rakentamista talouskasvun edellytyksenä. Valitettavasti hallitus ei ole tähän pystynyt.

-Nyt tulee palauttaa suomalaisten luottamus talouteen. Siksi veronkevennykset pitää kohdistaa tavallisille suomalaisille raharikkaiden sijaan. Pienempien yritysten tilannetta voidaan helpottaa korottamalla arvonlisäverovelvollisuuden alarajaa ja parantamalla kotitalousvähennystä. Julkiselle taloudelle kalliin yleisen yhteisöveron alennuksen sijaan nyt tulisi verotuksellisilla toimilla vauhdittaa yritysten investointeja ja innovaatiotoimintaa, Räsänen päättää.