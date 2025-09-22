SDP:n Joona Räsänen: Orpon hallitus jättää karmaisevan talouspolitiikan perinnön seuraajalleen
-Uusimman valtionvarainministeriön ennusteen perusteella Orpon hallitus tulee jättämään seuraavalleen karmaisevan talouspolitiikan perinnön. Yksikään nykyisen hallituksen itse itselleen asettamista taloustavoitteista ei näytä täyttyvän, sanoo kansanedustaja ja valtiovarainvaliokunnan vastaa Joona Räsänen (sd).
-Velkasuhde ei ole vakautumassa kaikista hallituksen kreikkalaistyylisistä kirjanpitokikkailuista huolimatta. Orpon hallitus on jättämässä jälkeensä suuremman alijäämän, kuin edellinen hallitus. Suurin syy tälle on se, että työllisyysaste tulee myös jäämään Orpon hallituksen jäljiltä alhaisemmaksi kuin mitä se oli hallituksen aloittaessa. Miten ihmeessä tässä näin huonosti on käynyt, kysyy Räsänen?
Valtiovarainministeriön ennusteessa peräänkuulutettiin luottamuksen rakentamista talouskasvun edellytyksenä. Valitettavasti hallitus ei ole tähän pystynyt.
-Nyt tulee palauttaa suomalaisten luottamus talouteen. Siksi veronkevennykset pitää kohdistaa tavallisille suomalaisille raharikkaiden sijaan. Pienempien yritysten tilannetta voidaan helpottaa korottamalla arvonlisäverovelvollisuuden alarajaa ja parantamalla kotitalousvähennystä. Julkiselle taloudelle kalliin yleisen yhteisöveron alennuksen sijaan nyt tulisi verotuksellisilla toimilla vauhdittaa yritysten investointeja ja innovaatiotoimintaa, Räsänen päättää.
Yhteyshenkilöt
Joona RäsänenKansanedustajaPuh:050 547 5590joona.rasanen@eduskunta.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta SDP EDUSKUNTA
SDP:n Eveliina Heinäluoma: Rakennusalan hylkääminen näkyy kituliaana talouskasvuna22.9.2025 13:46:35 EEST | Tiedote
– Hallituksen toimettomuus rakennusalan taantumassa kostautuu nyt talouskasvun puutteena, toteaa ympäristövaliokunnan jäsen, kansanedustaja Eveliina Heinäluoma (sd.).
SDP:n Nasima Razmyar: Hallituksen linja elokuva-alan leikkauksissa on kohtalokas virhe21.9.2025 14:09:07 EEST | Tiedote
Opetusministeri Anders Adlercreutzin mukaan hallitus etsii korvaavia säästöjä elokuva-alan leikkausten tilalle. SDP:n varapuheenjohtaja Nasima Razmyar pitää hallituksen väärinkäsitystä rahoituksen laadusta erittäin huolestuttavana.
SDP:n Malm: Nyt se nähtiin – Hallituksen työrauhalainsäädännön uudistus oli epätasapainoinen ja hyökkää työntekijöiden perusoikeuksia vastaan21.9.2025 12:38:05 EEST | Tiedote
Työtuomioistuimen ratkaisu IAU:n ulosmarssista Helsinki-Vantaalla osoittaa, kuinka hallituksen työrauhalainsäädännön uudistus on johtanut kohtuuttoman suuriin sanktioihin työntekijöille. SDP:n Niina Malmin mukaan laki on epätasapainoinen ja hyökkää palkansaajien perusoikeuksia vastaan, samalla kun työnantajille ei ole luvassa tiukennuksia.
SDP:n Haatainen: Kansainvälinen rauhanpäivä olisi hyvä ajankohta Palestiinan tunnustamiselle21.9.2025 09:06:58 EEST | Tiedote
Tänään 21.9. vietetään YK:n kansainvälistä rauhanpäivää, jonka tarkoituksena on vahvistaa rauhaa niin kansojen sisällä kuin niiden välilläkin. Vuoden 2025 rauhanpäivän teemana on ”Act Now for a Peaceful World”.
Eduskunnan varapuhemies Tarja Filatov: Tasa-arvotyön on oltava jatkuvaa20.9.2025 18:41:59 EEST | Tiedote
Eduskunnan varapuhemies Tarja Filatov korosti Demarinaisten 125-vuotisjuhlassa pitämässään puheessa tasa-arvon ja yhteisöllisyyden merkitystä suomalaisessa yhteiskunnassa. Filatov muistutti, että sosialidemokraattinen naisliike on ollut keskeinen voima hyvinvointivaltion rakentamisessa ja tasa-arvon edistämisessä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme