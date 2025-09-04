Kultaa Särkänniemeen – Drifti palkittiin Euroopan parhaana perhelaitteena
Särkänniemen kesän uutuuslaite Drifti on saanut kansainvälisen tunnustuksen. Laite palkittiin Euroopan parhaan perhelaitteen palkinnolla 22. syyskuuta Espanjassa järjestetyssä huvipuistoalan palkintogaalassa.
Drifti-huvilaite avattiin yleisölle 20. toukokuuta 2025 yhteistyössä Keskinäisen Vakuutusyhtiön Turvan kanssa. Laitteen on valmistanut saksalainen Zierer ja sen teemoituksesta vastasi hollantilainen Jora Vision. Laite sijaitsee Näsinneulan juurella huvipuiston ulkopuolella.
Drifti palkittiin European Star Awards Best Family Attraction 2025 -palkinnolla IAAPA Expo Europe -gaalassa Barcelonassa 22. syyskuuta 2025. European Star Awards on kansainvälinen palkinto, jossa arvioidaan huvipuistojen uutuuksia. Best Family Attraction -palkinto myönnetään parhaalle perheille suunnatulle laitteelle.
”Driftistä muodostui kesän aikana monen kävijän suosikki. Ensimmäisen kesän aikana huvilaitteessa vieraili yli 130 000 huvittelijaa. Käyntimäärissä se jäi vain niukasti BOOMin, Hypen ja X:n taakse. Drifti on saanut runsaasti positiivista palautetta, ja monelle on tullut yllätyksenä, kuinka kyyti tuntuu vatsanpohjassa. Olemme erittäin otettuja ja ylpeitä, että laite on nyt palkittu Euroopan parhaana perhelaitteena”, kertoo Särkänniemen toimitusjohtaja Mikko Hautasaari.
Brändien yhteensopivuus takaa loistavat tulokset
Drifti-huvilaite avattiin yhteistyössä tamperelaisen Keskinäisen Vakuutusyhtiön Turvan kanssa. Tämän mittakaavan yhteistyö oli ensimmäinen laatuaan.
Myös yhteistyökumppani iloitsee Driftin menestyksestä sekä erinomaisesta yhteistyöstä.
"Yhteistyömme Särkänniemen kanssa on sujunut erinomaisesti, ja kausi on jo nyt ylittänyt kaikki odotuksemme. Driftin teemoitus on toteutunut upeasti, vahvistaen kokonaisuutta ja tarjoten kävijöille hymyilyttävän elämyksen. Me Turvassa uskomme hymyn voimaan, ja Drifti-ajelut jos jokin yhdistää ilon ja turvallisuuden. Laite on saavuttanut suurta suosiota kaikenikäisten huvittelijoiden keskuudessa, joten tunnustus on todella ansaittu," sanoo Turvan toimitusjohtaja Ville Raunio.
Ensimmäinen laatuaan maailmassa
Särkänniemen Drifti on lajinsa ensimmäinen. Laitevalmistaja Zierer toimitti ensimmäisen Drifter-nimeä kantavan laitemallin Särkänniemeen tänä keväänä. Vastaavanlainen laite nähdään pian myös kahdessa muussa eurooppalaisessa huvipuistossa sekä Japanissa.
Driftissä on yhdeksän kahden hengen autoa, jotka on jaettu kolmeen tiimiin. Jokaisessa autossa on ohjausvipu, jonka avulla kuljettaja voi vaikuttaa ajokokemukseen. Perhelaitteesta tekee ainutlaatuisen myös se, että jo 100 cm pitkät lapset pääsevät Driftin kyytiin yhdessä aikuisen kanssa.
Uuden laitetyypin lanseeraus Särkänniemessä on herättänyt runsaasti kansainvälistä kiinnostusta ja sitä on käsitelty useissa alan julkaisuissa. Sijoittamalla täysin uuden huvilaitteen ensimmäisenä maailmassa omaan laitevalikoimaansa Särkänniemi vahvistaa asemaansa rohkeana edelläkävijänä huvipuistoalalla.
Driftin kyytiin pääsee vielä tänä syksynä, kun Karmiva karnevaali saapuu Särkänniemeen 3. lokakuuta alkaen.
Tampereen Särkänniemi Oy on vuonna 1966 perustettu Tampereen kaupungin omistama matkailuyhtiö. Särkänniemi on ilon ja elämysten alusta, Suomen monipuolisin matkailukohde ja Tampereen matkailun suurin vetovoimatekijä. Särkänniemen elämyskokonaisuuteen kuuluvat tällä hetkellä huvipuisto, Akvaario, Planetaario, Näsinneulan näkötorni ja Koiramäen eläinpuisto sekä maamme parhaimpiin ravintoloihin kuuluva Ravintola Näsinneula.
