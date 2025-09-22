Vihreät - De Gröna

Hyrkkö pettyi budjettiesitykseen: “Taantumuksellista temppuilua”

22.9.2025 14:23:11 EEST | Vihreät - De Gröna | Tiedote

Jaa

Vihreän eduskuntaryhmän ja valtiovarainvaliokunnan varapuheenjohtaja Saara Hyrkkö kommentoi pettyneenä Orpon hallituksen tänään julkaistua talousarvioesitystä.

Saara Hyrkkö
Saara Hyrkkö

Hyrkön mukaan budjettiesitys alleviivaa hallituksen kyvyttömyyttä uudistaa taloutta.

– Suomen talous on aidosti aika hankalassa paikassa. Tulevien vuosien menopaineet ovat tapissa ja työllisyystilanne pohjamudissa. Velkaantuminen on vauhdikasta ja talouden kehitys hidasta. Hallitukselta kaivattaisiin kaukonäköisyyttä. Sen sijaan sama taantumuksellinen temppuilu jatkuu, sanoo Hyrkkö.

Hyrkön mukaan Suomen talouden suuria haasteita ovat maailmantalouden epävarmuuden ohella heikko tuottavuuskehitys, osaajapula ja ympäristöuhkiin vastaaminen.

– Koulutuksesta leikkaaminen ja kotoutumisen vaikeuttaminen nakertaa pohjaa aikamme suurten haasteiden ratkomiselta. Toimettomuus ympäristökriisien keskellä on täysin anteeksiantamatonta ja uhkaa tulla kalliiksi suomalaisille, toteaa Hyrkkö.

Hyrkkö kiinnittää huomiota siihen, että ympäristölle haitallisiin yritystukiin ei hallituksen suurista puheista huolimatta juurikaan kosketa. Sen sijaan budjettiesitys pitää sisällään 7,8 miljoonan euron leikkauksen Opetus- ja kulttuuriministeriön alaisiin “yritystukiin”. Käytännössä tämän on arvioitu tarkoittavan leikkausta Elokuvasäätiöltä.

– Satojen miljoonien edestä ympäristölle haitallisia tukia jäi koskemattomiksi, mutta kotimaisen elokuva-alan toimintaedellytykset heitetään lihamyllyyn muutaman miljoonan säästön tähden. Tämä on tyrmistyttävää ja taloudenkin kannalta vahingollista. Päätös voi johtaa kotimaisen elokuva-alan näivettymiseen ja lukuisien suomalaisten elokuvateattereiden sulkemiseen, moittii Hyrkkö.

Hallituspuolueiden edustajat ovat lupailleet, että elokuva-alaan kohdistuvia säästöjä harkitaan uudemman kerran. Hyrkkö toivoo, että lupaukset pitävät ja että leikkaukset ohjataan syksyn aikana kulttuurista esimerkiksi ympäristölle haitallisen toiminnan tukiin.

– Hallitus ei ole tainnut tietää, mitä se tekee. Kyseiset kulttuurituet maksavat itsensä moninkertaisesti takaisin, sillä ne mahdollistavat merkittävät kansainväliset investoinnit suomalaiseen av-tuotantoon. Korvaavat säästöt voisi löytää moninkertaisina ympäristölle haitallisten tukien joukosta, ehdottaa Hyrkkö.

Yhteyshenkilöt

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Vihreät - De Gröna

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye