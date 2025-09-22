Hyrkkö pettyi budjettiesitykseen: “Taantumuksellista temppuilua”

Vihreiden Virta vastaa Adlercreutzille: Suunnitelmien aika on ohi, Palestiina on tunnustettava heti 22.9.2025 17:33:15 EEST | Tiedote

Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta vastaa ministeri Adlercreutzin ajatukseen siitä, että Suomi voisi esittää ehtonsa Palestiinan tunnustamiselle, mikäli se ei tee päätöstä tunnustamisesta. Virran mukaan suunnitelmien ja ehtojen aika on kaukana takana päin.