Minja Koskela: Oikeistohallituksen uudet lakiesitykset keskittyvät köyhyyden lisäämiseen ja työttömien kurittamiseen

– Samalla kun asunnottomuus ja ruoka-avun tarve kasvavat, hallitus on päättänyt pudottaa kymmeniä tuhansia suomalaisia köyhyyteen leikkaamalla yhä uudestaan sosiaaliturvaa. Pelkästään toimeentulotuen “kokonaisuudistukseksi” nimetty leikkauslaki pudottaa arviolta yli 28 000 uutta suomalaista köyhyyteen, Koskela sanoo.

Sosten laskelmien mukaan toimeentulotukiheikennykset lisäisivät pienituloisten määrää yhteensä noin 28 400 henkilöllä, joista lapsia on 8 500. Lukuisat asiantuntijat ovat huomauttaneet kiristyvien sanktioiden ja leikkauksien kohdistuvan myös ihmisiin, joilla on lääkärinlausunto työkyvyttömyydestä.

– Työkyvyttömien ihmisten toimeentulon romuttaminen ei saa ketään työllistymään vaan johtaa yhä kasvavaan eriarvoistumiseen ja pahoinvoinnin lisääntymiseen. Samalla miljonääreille ja suuryrityksille jaetaan kuitenkin valtavia veronalennuksia, Koskela sanoo.

Hallitus esittää työttömyysturvan seuraamusjärjestelmän eli sanktioiden kiristämistä. Jatkossa ensimmäisestä virheestä ei seuraisi enää huomautusta vaan välitön karenssi. Lisäksi työttömyysturvan voisi aiempaa helpommin menettää toistaiseksi.

– Työttömyysturvabyrokratian lisääminen ei luo työpaikkoja vaan työttömien kiusaaminen näyttää olevan oikeistohallitukselle itseisarvo. Käytännössä työttömät ja muut pienituloiset laitetaan maksamaan hinta hallituksen katastrofaalisesti epäonnistuneesta työllisyyspolitiikasta sekä rikkaiden veronalennuksista, Koskela sanoo.