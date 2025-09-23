Alkoholin riskikäyttöön voi puuttua mini-interventiolla – puheeksiotto tulee tehdä mahdollisimman varhain
Alkoholin riskikäytön mini-interventio on tehokas ja vaikuttava keino ehkäistä ja vähentää alkoholihaittoja. Riittävän ajoissa tehty puheeksiotto kuuluu jokaisen sote-ammattilaisen päivittäiseen työnkuvaan. Tätä tukemaan Turun yliopiston Sote-akatemia ja päihdelääketieteen opettajat sekä Varsinais-Suomen hyvinvointialue Varha toteuttivat yhteistyöllä kaikille avoimen verkko-opintojakson.
Alkoholin riskikäytön mini-interventio on tutkimusten mukaan nopea, vaikuttava ja kustannustehokas keino parantaa yksilön hyvinvointia ja vähentää sosiaali- ja terveydenhuollon kuormitusta. Alkoholin aiheuttamat sairaudet ja työikäisten alkoholikuolleisuus ovat yksi suurimmista kansanterveysongelmista Suomessa. Yleisimpiä alkoholin käyttöön liittyviä terveyshaittoja ovat alkoholin vaikutukset erilaisiin syöpäsairauksiin, uneen ja mielenterveyteen sekä verenkierto- ja ruuansulatuselimistön sairauksiin. Humalatila altistaa myös tapaturmille ja väkivallanteoille.
Kun alkoholin käyttö otetaan puheeksi rutiininomaisesti ja tarpeeksi varhaisessa vaiheessa, voidaan tunnistaa riskikäyttäjät ennen haittojen syntymistä ja havahduttaa heidät vähentämään riskijuomista. Moniammatillisella yhteistyöllä toteutettu verkko-opintojakso antaa hyvät valmiudet mini-intervention toteuttamiseen. Kyseessä on Suomen ensimmäinen mini-interventio-MOOC, jossa kurssimateriaali on avoimesti kaikkien saatavilla.
– Tämä uudenlainen yhteistyö on ollut todella hieno kokemus, ja olemme voineet tuottaa monille eri kohderyhmille tarkoitetun ainutlaatuisen kokonaisuuden alkoholin riskikäyttöön liittyen, toteaa päihdelääketieteen professori Solja Niemelä Turun yliopistosta. Samaa mieltä ovat erityisasiantuntija Niina Jalo ja koulutussuunnittelija Kaisa Luostarinen Varhasta.
– Alkoholin riskikäytön verkko-opintojaksoa voivat hyödyntää eri oppilaitosten lisäksi myös muut hyvinvointialueet Varhan lisäksi. Sote-ammattilaiset voivat tämän avulla helposti päivittää omaa osaamistaan, vinkkaa Jalo.
Verkkokurssi sopii kaikille sote-ammattilaisille ja alaa opiskeleville
Itsenäinen verkkokurssi sisältää monipuolisesti erilaisia asiantuntijavideoita sekä verkkoaineistoja, joiden avulla pääsee perehtymään sekä alkoholin riskikäyttöön, motivointiin että mini-intervention tekemiseen käytännössä. Sisällöstä hyötyvätkin monien eri alojen opiskelijat ja ammattilaiset.
– Oppimisympäristössä on monia yliopiston ja hyvinvointialueen asiantuntijoiden tekemiä videoita ja muuta ainutlaatuista aineistoa. Esimerkiksi ammattilaisen ei tarvitse katsoa kaikkia osioita vaan voi perehtyä vain sellaisiin, joista kokee itselleen olevan eniten hyötyä, vinkkaa koulutusasiantuntija Visa Virtanen Sote-akatemiasta ja lääketieteellisen tiedekunnan koulutuksen kehittämisyksikkö MediOpesta.
Turun yliopiston Sote-akatemian tuottama itsenäisesti suoritettava verkkokurssi on tarjolla kenelle tahansa Turun yliopiston avoimen yliopiston kautta. Lukuvuoden 2025–26 ajan verkkokurssin suorittaminen on maksutonta. Myös Turun yliopiston tutkinto-opiskelijat voivat suorittaa opintojakson Sote-akatemian kautta osaksi omaa tutkintoaan. Teemoitettuihin osioihin jaoteltu ja oman aikataulun mukaan suoritettava verkkokurssi antaa vapautta tutustua sisältöihin ja tehdä opintosuorituksia itselle parhaaseen aikaan.
