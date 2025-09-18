Lidliltä massiivinen kansainvälinen brändikampanja – kertoo miksi Lidlissä asiointi kannattaa
Lidl on käynnistänyt ensimmäisen kansainvälisen brändikampanjansa 31 maassa sloganilla ”Lidl. Se kannattaa”. Uusi slogan ja kampanja alleviivaavat Lidlin ydinlupausta asiakkaille: jokaisella on oikeus laadukkaaseen, vastuulliseen ja halpaan ruokaan.
Lidl on yksi Euroopan suurimmista päivittäistavarakaupan ketjuista. Nyt 31 maassa toimiva Lidl päräyttää ilmoille kaikissa maissa samanaikaisesti kampanjan, jonka viesti on yksinkertainen: Lidlissä käynti kannattaa, koska Lidlistä saa parasta vastinetta rahalle.
– Haluamme tehdä näkyväksi sitä lisäarvoa, mitä tuotamme asiakkaille, työntekijöille ja muille sidosryhmillemme. Laadukkaat omat merkit, tuoreus, hintojen ja toimintatapojen haastaminen sekä vastuulliset teot ovat meidän liiketoiminnan ytimessä. Tähän tiivistyy uusi sloganimme ”Se kannattaa”, joka lanseerataan syyskuussa alkavassa kampanjassamme, kertoo Suomessa Lidlin markkinoinnista ja asiakkuuksista vastaava johtaja Meri Aalto.
Enemmän kuin vain halpoja hintoja: lisäarvoa yhteiskunnalle
Slogan ”se kannattaa” viittaa paljon muuhunkin kuin asiakaslupaukseen parhaasta hinta-laatusuhteesta. Kampanjassa tuodaan esille myös sitä, miten arvot ja vastuullisuus ohjaavat Lidlin toimintaa.
– Ruokakauppana meillä on etuoikeus olla mukana miljoonien ihmisten arjessa ja juhlassa, ruokapöydässä ja toisaalta monissa elämän käännekohdissa. Haluamme tukea ja arvostaa sitä, mikä on ihmisille oikeasti merkityksellistä. Oleellisena osana tähän liittyy myös hyvä yrityskansalaisuus ja se miten omalla toiminnallamme voimme edistää myös yhteiskunnallista kehitystä. Tästä aiomme jatkossa kertoa entistä enemmän, Aalto jatkaa.
Näkyvä kampanja
Lokakuun loppuun kestävä brändikampanja on kattavasti näkyvillä eri kanavissa televisiossa, sosiaalisessa mediassa, ulkomainonnassa ja yhteistyössä vaikuttajien kanssa.
”Haluamme tavoittaa ihmiset siellä, missä he ovat. Haluamme herättää tunteita ja tavoittaa suomalaiset selkeillä viesteillä siitä, miksi ostosten teko Lidlissä kannattaa ja mitä hyvää se ostoskorin ulkopuolella tarkoittaa”, Aalto summaa.
