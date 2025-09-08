Veneilyn viikkokatsaus 39/2025

Nooa Laukkanen neljäs Grand Slam -sarjan finaalissa

Nooa Laukkanen päätti ILCA 7 -luokan Grand Slam -finaalin neljänteen sijaan Hollannin Almeressa. Alkuviikon pisteet nollattiin viimeisenä kilpailupäivänä, ja purjehtijat kamppailivat puolivälierässä, välierässä ja lopulta kolmen parhaan finaalissa voitosta. Laukkanen oli puolivälierässä kolmas ja jäi välierässä niukasti neljänneksi eli juuri finaalin ulkopuolelle.

– Tulin tähän päivään mentaliteetilla, että haen voittoa ja taistelen joka metristä. Tänään se jäi pienestä kiinni, mutta nelossijaan on silti hyvä lopettaa. Olen kokonaisuutena tosi tyytyväinen tähän viikkoon ja koko kauteen. Tästä on hieno jatkaa kohti ensi vuotta entistä nälkäisempänä, Laukkanen sanoo.

Grand Slam -finaali oli maailmancupsarjan kutsukilpailu, jossa oli mukana 10 ILCA 7 -purjehtijaa. Finaalin voitti Irlannin Finn Lynch.

Formula 18 -luokan SM-mitalistit 2025

Formula 18 -luokan Suomen mestaruuskilpailut purjehdittiin Helsingfors Segelklubbilla (HSK) 20.–21. syyskuuta. Kaksipäiväinen tapahtuma tarjosi purjehtijoille sekä haastavia että upeita olosuhteita. Vuoden 2025 Formula 18 -luokan Suomen mestarit ovat Ilkka Saura ja Oliver Hartas. Hopealle purjehtivat Valtteri Rahkonen ja Antti Laukkanen, ja pronssille Samuel Rinnetmäki ja Markus Ahonen.



Ensimmäisenä kilpailupäivänä lähtöä jouduttiin siirtämään kahdella tunnilla liian kovien tuulien vuoksi. Odotus kuitenkin palkittiin, kun olosuhteet paranivat ja F18-luokan purjehtijat pääsivät kilpailemaan vaativissa, mutta turvallisissa tuulissa. Toinen kilpailupäivä helli osallistujia auringonpaisteella ja erinomaisella purjehdussäällä – tuulta riitti, mutta olosuhteet olivat ihanteelliset vauhdikkaaseen kilpapurjehdukseen.



Kilpailupäällikkönä toimi Ari Peltomäki, joka sai kiitosta erinomaisesta kilpailunjohtamisesta ja sujuvista järjestelyistä. HSK ja Formula 18 -luokan purjehtijat kiittävät kaikkia osallistujia ja talkoolaisia onnistuneesta tapahtumasta!

Tällä viikolla:

3J- ja GT15-luokkien EM-kisat Ruotsissa

UIM Offshore 3J ja Circuit GT15 kilpailevat Euroopan mestaruuksista tulevana viikonloppuna Ruotsissa Östhammarissa. Kilpailuihin osallistuu laaja joukko suomalaisia, joilta on lupa odottaa vähintään mitaleita, jopa mestaruuksia. Aiemmin kaudella maailmanmestaruuden voittaneet Viveka Vapaavuori ja Jussi Myllymäki osallistuvat 3J-kilpailuun sekä MM-hopealle ja Suomenmestariksi ajanut Toni Kade osallistuu GT15-luokan kilpailuun.

Muuta:

Tiistaina vietämme seurapaitapäivää!

Tiistaina 23. syyskuuta on jälleen aika kaivaa seurakamppeet esiin ja juhlistaa seurapaitapäivää Suomen urheiluyhteisön kanssa!

Tiesitkö, että seuratoimintaan osallistuu jopa 1,8 miljoonaa suomalaista? Seura-arki tarjoaa monenlaisia rooleja. Seuraväreissä esimerkiksi liikutaan, kilpaillaan, valmennetaan, kannustetaan sekä toimitaan vapaaehtoistehtävissä.

Seuratoimintaa kuvataan suomalaisen liikunnan ja urheilun kivijalaksi. Seurat ovat paikkoja oppia uutta, kokea onnistumisen iloa, saada uusia ystäviä ja löytää into liikuntaa. Tällaista liikunnan ja urheilun supervoimaa on syytäkin juhlia!

Näin osallistut:

Kaiva kaapista rakkaan seuran paita, pipo, takki – tai mikä tahansa seuravärein varustettu vaate – ja pue se päällesi tiistaina. Jaa ilosanomaan nappaamalla kuva!

Haluatko mukaan Veneilyn viikkokatsaukseen?

Viikkokatsaus tarjoaa tiiviin katsauksen alkavan viikon tapahtumiin, nostaa esiin tunnelmia kentältä sekä kokoaa yhteen edellisviikon kilpailujen ja tapahtumien tuloksia.

Täytä tiedotuslomake tai lähetä lyhyt uutinen (kuvineen ja mahdollisine linkkeineen) sähköpostitse osoitteeseen johan.ekblom@spv.fi maanantaisin klo 12 mennessä.

Viikkokatsaus julkaistaan maanantaisin SPV:n verkkosivuilla uutisena, ja sen voi myös tilata omaan sähköpostiin uutiskirjeenä. Katsauksen avulla pysyt kyydissä veneilykesän tärkeimmistä hetkistä – olit sitten kilpailija, seuratoimija tai lajista kiinnostunut harrastaja.