Vielä ehdit mukaan: Asuntomessut Lempäälässä 2026 – mediapäivä 2.10.
Miltä näyttää tulevaisuuden asuminen maaseudun rauhassa, mutta vain kivenheiton päässä suurkaupungin sykkeestä ja palveluista? Entä miten yhteisöllisyys, ilmastoviisaus ja sijainnin sujuvuus näkyvät tulevaisuuden asuinalueella?
Kesällä 2026 järjestettävät Asuntomessut Lempäälässä tarjoavat enemmän kuin kauniita koteja – kyseessä on koko Saikan alueen kehityshanke, jonka vaikutukset ulottuvat vuosien päähän.
Vielä ehdit ilmoittautua mukaan Asuntomessujen mediapäivään, jossa kurkistetaan tulevan messutapahtuman kulisseihin sekä kuullaan tapahtuman taustoista ja tavoitteista.
Aika ja paikka:
- Torstai 2.10.2025 klo 10–15
- Klo 10–12 infotilaisuus Ideaparkin Bläk Boksin Klubilla
(Ideaparkinkatu 4, 37570 Lempäälä)
- Klo 12.30–15 tutustuminen Saikan Asuntomessualueeseen
Ohjelmassa:
- Brunssi
- Asuntomessujen edustajan katsaus tapahtumaan ja sen merkitykseen muun muassa Lempäälän elinkeinoelämälle
- Lempäälän kunnanjohtajan Noora Pajarin puheenvuoro: Mitä Asuntomessut merkitsevät paikallisesti niin kesällä 2026 kuin sen jälkeenkin?
- Ideaparkin markkinointijohtaja Petra Koivusillan puheenvuoro: Millainen on kauppakeskuksen rooli tapahtumassa ja alueen kehityksessä?
- Asuntomessualueelle kotiaan rakentavan perheen haastattelu
Ohjelman jälkeen siirtyminen Saikkaan, eli tulevalle Asuntomessualueelle, jonne on vain noin 15 minuutin kävelymatka Ideaparkista. Alueella on jo avoinna viisi kohdetta, joihin pääsee tutustumaan tarkemmin!
Ilmoittaudu mediapäivään TÄSTÄ LINKISTÄ 25.9. mennessä!
Päivän aikana saat tuoreimmat tiedot messutapahtumasta, tilaisuuden haastatteluihin, verkostoitumismahdollisuuksia alueen rakentajien kanssa sekä katsauksen siihen, miltä asumisen tulevaisuus Lempäälässä näyttää.
Tervetuloa mukaan kokemaan asumisen lempäys!
Osuuskunta Suomen Asuntomessut
Lempäälän kunta
Kirsi PummilaViestintävastaava & projektisihteeri, Asuntomessut Lempäälässä 2026Puh:050 584 7220kirsi.pummila@lempaala.fiwww.lempaala.fi/asuntomessut2026/
Suomen Asuntomessut
Osuuskunta Suomen Asuntomessut on suomalaisen asumisen suunnannäyttäjä, joka järjestää vuosittain kesän kohokohtiin lukeutuvat Asuntomessut. Tapahtumassa esitellään toimiviksi ja kestäviksi koettuja ratkaisuja sekä esimerkkejä rakentamiseen ja asumiseen liittyvien uusimpien tutkimusten soveltamisesta käytäntöön.
Asuntomessuja on järjestetty vuodesta 1970 lähtien.
Asuntomessut Lempäälässä järjestetään 10.7.–9.8.2026.
