Kirjo-projekti kehittää neurokirjon lasten ja nuorten palveluja Pirkanmaalla
Kelan rahoittama Kirjo-projekti on käynnistynyt Pirkanmaan hyvinvointialueella 1.9.2025. Projektin tavoitteena on kehittää neurokirjon lasten ja nuorten palveluja sujuvammiksi ja asiakaslähtöisemmiksi.
Pirkanmaan hyvinvointialueella projekti toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Kelan, hyvinvointialueen lasten, nuorten ja perheiden palveluiden, lasten ja nuorten psykiatrian, avokuntoutuksen vastuualueen sekä pilottikuntien perusopetuksen kanssa.
Tavoitteena on pysyvät muutokset, jotka parantavat tuen, hoidon ja kuntoutuksen piiriin pääsyä hyvinvointialueilla. Projekti auttaa selkiyttämään Kelan kuntoutuksiin ohjautumisen polkua ja kohderyhmää sekä tukee viestintää vuoden 2026 jälkeen tapahtuvista muutoksista.
Pirkanmaan osalta projekti kestää 31.10.2026 asti, ja pilottikuntina toimivat Lempäälä, Nokia, Sastamala, Vesilahti ja Tampere. Kohderyhmänä ovat koululaiset, joilla on neuropsykiatrisia haasteita sekä heidän perheensä.
Projektissa kehitetään palveluja monialaisesti, jotta lasten ja nuorten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut vastaisivat oikea-aikaisesti neurokirjon lasten ja heidän perheidensä tarpeisiin. Kirjo-projekti linkittyy Pirkanmaan hyvinvointialueella laajempaan neuropsykiatristen vaikeuksien kehittämistyöhön, ja sen tavoitteet pohjautuvat vuonna 2024 laadittuun lasten- ja nuorisopsykiatrian sekä lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluiden selvitystyöhön.
Kirjo-projekti on osa Kelan valtakunnallista hanketta, joka kestää 2024–2027.
Yhteyshenkilöt
Soukko TarjaVastuualuejohtaja, neuvoloiden ja kehitystä tukevien palveluiden vastuualuePuh:041 730 4203tarja.soukko@pirha.fi
