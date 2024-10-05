Häätö kotoa – lapsuuden avainkokemus?

Hallitus etsi syyskuun alussa budjettiriihessä miljardin euron säästöjä aiemmin päätettyjen säästöjen lisäksi. Suurimmaksi yksittäiseksi kohteeksi päätettiin lopulta asuntorakentamisen tuet: julkaistujen tietojen mukaan valtion takaamia ARA-lainoja leikataan vuodelle 2027 peräti 365 miljoonaa euroa.

Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajien Kova ry:n toimitusjohtaja Jouni Parkkosen mukaan leikkaukset johtavat vuokrien nousuun, asumismahdollisuuksien kaventumiseen kasvukeskuksissa ja kohtuuhintaisen asunnon tuotannon romahtamiseen neljännekseen viime vuosista.

Kohtuuhintaiset asunnot ovat olleet tärkeitä erityisesti pienituloisille lapsiperheille, joihin jo osuneita leikkauksia ovat tällä hallituskaudella olleet muun muassa sosiaalietuuksien lapsikorotusten poisto, etuuksien indeksikorotusten purku ja asumistuen leikkaukset. KOVA ry:n Parkkonen odottaa kohtuuhintaisen rakentamisen leikkausten vaikutusten iskevän samaan ryhmään.

”THL:n päivitetyn laskelman mukaan sosiaaliturvan leikkausten takia jopa 27 000 lasta on pudonnut köyhyysrajan alle”, toteaa Nuorten Kotkien toiminnanjohtaja Antti Hytti. ”Perheitä on kehotettu muuttamaan halvempiin asuntoihin, mutta pelkään, että uusien leikkausten seurauksena halvempia asuntoja ei kohta enää ole. Kasvatammeko ikäluokkaa, jonka lapsuuden avainkokemus on häätö omasta kodista?”

Hytti muistuttaa, että pakotetun muuton voi nähdä olevan lapselle isompi asia kuin aikuiselle. Muutto voi tarkoittaa tutun koulun, opettajien ja ystävien menetystä, eli tukiverkkojen katoamista tilanteessa, jossa mahdollisesti kamppaillaan jo köyhyyden ja työttömyyden kanssa.

”Tällaista tilannetta ei varmasti kukaan halua; Leikkausten kasautuvia vaikutuksia lapsiin ja lapsiperheisiin ei vain ole huomioitu”, uskoo Hytti. ”Hallituksen tuleekin suorittaa asianmukainen lapsivaikutusten arviointi leikkausten yhteisvaikutuksista ja korjata päätöksiään.”