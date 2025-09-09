Nälkäpäivän lipaskeräys käynnistyy torstaina – juuri nyt apua tarvitaan muun muassa Gazassa ja Afganistanissa
Nälkäpäivän lipaskeräys näkyy ympäri Suomen torstaista 25.9. lauantaihin 27.9. Nälkäpäivänä kerätään varoja Suomen Punaisen Ristin katastrofirahastoon, jonka avulla autetaan kriiseistä ja katastrofeista kärsiviä niin maailmalla kuin Suomessakin.
Suomen Punainen Risti auttaa tällä hetkellä katastrofirahastonsa varoin esimerkiksi Gazassa, jossa Punaisen Ristin kenttäsairaalassa hoidetaan muun muassa synnyttäviä äitejä ja pelastetaan hengenvaarallisesti haavoittuneita.
Vastikään Gazasta kolmannelta avustuskomennukseltaan palannut ensihoitaja Kirsi Pääkkö kertoo, että humanitaarisen kriisin syveneminen näkyy Punaisen Ristin kenttäsairaalassa.
– Tämä työkomennus oli fyysisesti ja henkisesti rankin. Siviilien tilanne on todella katastrofaalinen. Oli myös sydäntä särkevää nähdä paikalliset työkaverit niin uupuneina työmäärästä ja ruoan ja unen puutteesta. Kriittisten potilaiden telttaan tuli usein niin paljon potilaita kerralla, että heitä jouduttiin hoitamaan myös lattialla paarien päällä. Ihmisten vammat olivat pääasiassa ampuma-, sirpale- ja räjähdevammoja. Potilaita oli pienistä lapsista ikäihmisiin, niin naisia kuin miehiäkin. Jatkuvana haasteena on saada lääkintätarvikkeet riittämään, Pääkkö kuvaa.
Rafahissa sijaitseva kenttäsairaala on ollut viimeiset kuukaudet ääriään myöten täynnä. Toukokuun 2024 alusta lähtien sairaalassa on tehty lähes 8900 leikkausta ja hoidettu yli 650 synnytystä.
Avustustyöntekijät tuovat mukanaan toivoa
Vaikka avustustyö Gazassa on raskasta, Pääkkö on tyytyväinen päätökseensä lähteä Rafahiin kolmannellekin komennukselle. Paikallinen henkilökunta on sairaalan selkäranka.
– Avun tarve on valtava ja siellä saatoin konkreettisesti auttaa kaikkein haavoittuvimpaan asemaan joutuneita. Koen tärkeänä, että paikalliset auttajat näkevät tuttuja kasvoja ja tietävät, että me emme ole unohtaneet heitä, Pääkkö kertoo.
Kenttäsairaalaa ylläpitää Punaisen Ristin kansainvälinen komitea yhdessä eri maiden Punaisten Ristien, kuten Suomen Punaisen Ristin, kanssa. Suomen Punainen Risti tukee sairaalan toimintaa ulkoministeriön humanitaarisen avun varoista ja Suomen Punaisen Ristin katastrofirahastosta. Toukokuusta 2024 alkaen Suomen Punainen Risti on lähettänyt sairaalaan terveydenhuollon ammattilaisia ja muita avustustyöntekijöitä yhteensä 36 työkomennukselle.
Afganistanissa apua maanjäristyksen jälkeen
Nälkäpäivänä kerättäviä varoja ei ole sidottu ennalta tiettyyn kohteeseen, ja siksi niiden turvin pystytään auttamaan nopeasti, kun kriisi tai katastrofi tapahtuu. Gazan lisäksi juuri nyt apua tarvitaan myös esimerkiksi Afganistanissa, jossa elokuun lopussa tapahtunut maanjäristys on aiheuttanut mittavaa tuhoa.
Suomen Punainen Risti on antanut avustustyöhön katastrofirahastosta rahallista tukea.
– Vaikeissa oloissa avun saaminen perille jo ennestään haavoittuvassa asemassa oleville, kuten naisille ja tytöille, on erityisen tärkeää. Afganistanin Punaisen Puolikuun tiimit, joihin kuuluu myös naisia, tarjoavat omissa yhteisöissään terveydenhuoltoa ja muuta elintärkeää apua, sanoo Suomen Punaisen Ristin kansainvälisen katastrofiavun päällikkö Marko Korhonen.
Tukea onnettomuuden kohdanneille kotimaassa
Suomen Punainen Risti auttaa katastrofirahastonsa turvin jatkuvasti myös kotimaassa, jossa apua saavat esimerkiksi tulipalossa kotinsa menettäneet. Apu on muun muassa henkistä tukea tai perustarvikkeita tulipalossa tuhoutuneiden tilalle.
Viime vuosina Punainen Risti on auttanut katastrofirahastostaan kotimaan äkillisissä onnettomuuksissa tai häiriötilanteissa keskimäärin useammin kuin kolme kertaa viikossa. Työtä tehdään viranomaisten tukena.
Nälkäpäivänä jokainen voi auttaa osallistumalla keräykseen lipaskerääjänä, digikerääjänä tai lahjoittamalla. Ohjeet lipaskeräyksestä ja oman nettikeräyksen perustamisesta löytyvät osoitteesta punainenristi.fi/nälkäpäivä/.
Nälkäpäivän lipaskeräys järjestetään 25.–27.9. Verkossa voi kerätä ja lahjoittaa 11.10. saakka.
Osallistu Nälkäpäivään – lahjoita katastrofirahastoon:
- Lahjoita verkossa: punainenristi.fi/nälkäpäivä
- Lähetä tekstiviesti SPR20 numeroon 16499 (20 €)
- Lahjoita haluamasi summa MobilePayllä numeroon 10900
- Tee tilisiirto: OP FI52 5000 0120 4156 73. Saaja: Punainen Risti. Viite: 5173.
Yhteystiedot:
Kansainvälisen katastrofiavun päällikkö Marko Korhonen, p. 040 120 9728, marko.korhonen@punainenristi.fi
Varainhankintapäällikkö Hilkka Korte, p. 040 193 1609, hilkka.korte@punainenristi.fi
Viestinnän asiantuntija Sari Häkkinen, p. 040 664 3236, sari.hakkinen@punainenristi.fi
