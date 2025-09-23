Varhan asukasraadin kutsukirjeitä lähti virheellisiin osoitteisiin
Varsinais-Suomen hyvinvointialueen (Varha) asukasraadin kokoamisen yhteydessä on ilmennyt, että kutsukirjeitä saaneiden joukossa on ollut yksittäisiä menehtyneitä henkilöitä. Varha pyytää omaisilta anteeksi tapahtunutta.
Näiden henkilöiden yhteystietojen päätyminen postitukseen johtuu kertaluontoisesta virhetilanteesta tietojen poiminnassa rekisteristä, johon kuolintietoja ei ole kattavasti päivitetty. Virheellisesti siirtynyt osoitedata ei ole vaarantanut tietosuojaa.
Tapahtumalla ei ole vaikutusta Varhan asiakkaisiin ja potilaisiin.
Jari PoromaaTietohallintojohtaja, ICTVarsinais-Suomen hyvinvointialuePuh:040 635 8575jari.poromaa@varha.fi
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
"Turvaamme, parannamme, pelastamme – hyvinvointia yhdessä, joka päivä."
Varsinais-Suomen hyvinvointialue järjestää varsinaissuomalaisten sote- ja pelastuspalvelut. Verkkopalvelumme: varha.fi
