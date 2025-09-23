Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha

Varhan asukasraadin kutsukirjeitä lähti virheellisiin osoitteisiin

23.9.2025 17:01:15 EEST | Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha | Tiedote

Kaksi violettia graafista elementtiä, jotka näyttävät sydämiltä tai V-kirjaimilta tummaa taustaa vasten. Oikeassa ylänurkassa on Varhan logo.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen (Varha) asukasraadin kokoamisen yhteydessä on ilmennyt, että kutsukirjeitä saaneiden joukossa on ollut yksittäisiä menehtyneitä henkilöitä. Varha pyytää omaisilta anteeksi tapahtunutta.  

Näiden henkilöiden yhteystietojen päätyminen postitukseen johtuu kertaluontoisesta virhetilanteesta tietojen poiminnassa rekisteristä, johon kuolintietoja ei ole kattavasti päivitetty. Virheellisesti siirtynyt osoitedata ei ole vaarantanut tietosuojaa.  

Tapahtumalla ei ole vaikutusta Varhan asiakkaisiin ja potilaisiin.  

Varsinais-Suomen hyvinvointialue

"Turvaamme, parannamme, pelastamme – hyvinvointia yhdessä, joka päivä."
Varsinais-Suomen hyvinvointialue järjestää varsinaissuomalaisten sote- ja pelastuspalvelut. Verkkopalvelumme: varha.fi

