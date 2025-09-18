Espoo vahvistaa palvelujaan työnantajille – kutsu meidät kylään!
Espoon työllisyyspalvelut panostaa entistä henkilökohtaisempaan työnantajapalveluun.
Syksyn aikana Espoon työllisyyspalvelut on yhteydessä espoolaisiin työnantajiin. Ensimmäinen soittokampanja kohdistuu 2–7 henkilöä työllistäviin työnantajiin.
"Haluamme kuulla, mitä espoolaisille työnantajille kuuluu, kartoittaa rekrytointitarpeita ja tarjota niihin ketteriä ratkaisuja. Parhaiten tämä onnistuu kutsumalla itsemme kylään", kertoo työllisyysjohtaja Hilla-Maaria Suomi.
Palvelua työnantajien tarpeista lähtien
Vuoden alussa työllisyyspalvelut siirtyivät kunnan vastuulle ja sen myötä Espoo on kääntänyt katseensa vahvemmin työnantajien suuntaan.
Työmarkkinoiden tilanne on kuitenkin haastava: vaikea taloustilanne on vähentänyt avoimien työpaikkojen määrää. Työnhakijoiden suuri määrä voi myös tehdä sopivan osaajan löytämisestä työnantajalle työlästä, minkä vuoksi osa tehtävistä jää kokonaan avaamatta hakuun.
Espoossa uskotaan kuitenkin, että tekemätöntä työtä löytyy – ja että työnantajat voivat löytää osaajia kaupungin työllisyyspalvelujen avulla. Vuoden alusta lähtien palvelumallia on kehitetty asiakaslähtöisemmäksi ja joustavammaksi. Lisäksi on perustettu uusi tiimi, joka kartoittaa aktiivisesti työnantajien rekrytointi- ja osaamistarpeita.
"Tarjoamme työnantajille maksuttomia ja tehokkaita rekrytointipalveluja", kertoo kehittämisen palvelualuepäällikkö Ulla Kangas.
Kaupunki on kiinnostunut myös työnantajien tulevaisuuden osaamistarpeista.
"Voimme rakentaa työnantajien ja oppilaitosten kanssa erilaisia koulutusväyliä, jotta työnhakijoiden osaaminen vastaisi yhä paremmin työnantajien tarpeita", täydentää asiakkuuspäällikkö Anna-Mari Rouru.
Kutsu meidät kylään – rakennetaan yhdessä ratkaisuja rekrytointi- ja osaamistarpeisiisi!
