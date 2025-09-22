Arno Ahosniemi vastaa Antti Kaikkoselle: Digihuijauksia ei voi hoitaa vain avaamalla pankin piikki – somealustat velvoitettava mukaan

Vakuutusmaailmassa tunnetaan hyvin niin sanottu moraalikatoilmiö. Siinä vakuutuksen ottajan huolellisuus heikkenee, kun vakuutus otetaan ja oma toiminta muuttuu leväperäisemmäksi, jolloin vahinkoja sattuu herkemmin. ”Jos pankit velvoitetaan korvaamaan kaikki huijaukset täysimääräisesti, on vaarana moraalikatoilmiö. Lisäksi riski korvausten väärinkäytöksille kasvaa”, Ahosniemi sanoo.

Vuonna 2024 suomalaisilta huijattiin yli 107 miljoonan euron edestä rahaa. Pankit onnistuivat pysäyttämään ja palauttamaan 44 miljoonaa euroa. Palautettujen varojen määrä kasvoi edellisvuodesta 35 prosentilla. Verkkorikolliset veivät silti lähes 63 miljoonaa euroa.

"Pankit tekevät kaikkensa, mutta huijaukset alkavat usein muualla kuin pankkien kanavissa – sosiaalisen median alustoilla, verkon kauppapaikoilla ja viestipalveluissa", Ahosniemi muistuttaa.

FA vaatii, että myös somealustat ja verkon markkinapaikat velvoitetaan torjumaan huijauksia. "Huijarit lähestyvät uhrejaan tekstiviesteillä, sähköposteilla ja somessa. Rikolliset ostavat alustoilta myös maksettua mainontaa, jotka johtavat suoraan rikollisten huijaussivustoille. Ei voi olla niin, että somealustoille kelpaa rikollinen mainosraha, jota käytetään rahojen vientiin kansalaisilta. Pankit tulevat huijauksissa mukaan vasta, kun rikolliset ovat jo saaneet yhteyden uhriin", Ahosniemi sanoo.

Tehokas tietojenvaihto pankkien kesken helpottaisi tilannetta. Lainsäädäntö kuitenkin asettuu esteeksi.

”Nykyinen lainsäädäntö estää pankkeja vaihtamasta tehokkaasti tietoa rikollisesta toiminnasta, joten huijauksia torjutaan toinen käsi sidottuna”, Ahosniemi summaa. Jos pankit pystyisivät jakamaan tietoa keskenään, yksittäisistä epäilyttävistä toimista voisi nopeammin hahmottua kokonaiskuva selvästi rikollisesta toiminnasta.

Lopuksi Ahosniemi painottaa kansalaisten omaa roolia: "Valppaus on jokaisen paras suoja. Huijarit ovat kekseliäitä ja nopeita. Siksi tarvitaan yhteiskunnan laajuista torjuntaa – pankkien, teleoperaattorien, viranomaisten, alustojen ja kansalaisten yhteistyötä. Meidän kaikkien on toimittava yhdessä rintamassa. Kukaan ei voi hoitaa tätä yksin."