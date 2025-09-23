Juhlavuoden Helsingin Kirjamessut on täynnä sivistystä, iloa ja ainutkertaisia kohtaamisia
Helsingin Kirjamessut juhlii tänä syksynä 25-vuotista taivaltaan. Pohjoismaiden suurin kirjallisuustapahtuma tuo yleisön eteen laajan ohjelman - 17 ohjelmalavalla on yli 900 ohjelmanumeroa ja toistatuhatta esiintyjää. Nelipäiväinen lukemisen juhla tuo Messukeskukseen lähes 40 kansainvälistä kirjailijavierasta. Helsingin Kirjamessut järjestetään torstaista sunnuntaihin 23.-26.10.2025 Helsingin Messukeskuksessa.
25-vuotisjuhla näkyy erityisesti torstain 23.10. ohjelmassa, jolloin lavalla nähdään muun muassa Helsingin Kirjamessujen ohjelmajohtajia vuosien varrelta, sekä Helsingissä vieraileva maailman suurimpien kirjamessujen, Frankfurtin kirjamessujen johtaja Juergen Boos. Menneisyys ja tulevaisuus kohtaavat kirjamessuilla – aivan kuten kirjallisuudessa parhaimmillaan.
"Tänä vuonna Helsingin Kirjamessujen teemana on Sivistys ja ilo. Puhumme siitä, mitä paras kirjallisuus meille antaa; sivistyksen voimasta ja lukemisen ilosta", kertoo ohjelmajohtaja Ville Blåfield.
”Ohjelman suunnittelussa on painotettu tänä vuonna ainutkertaisia kohtaamisia. Messuyleisö pääsee seuraamaan harvinaisia yhteisesiintymisiä, kuten Ulla-Lena Lundbergin ja Tarja Halosen keskustelua, tai Joel Haahtelan ja Harry Salmenniemen vuoropuhelua. Lavoilla kohtaavat myös muun muassa Emmi Itäranta ja Sami Makkonen, Petri Tamminen ja Emmi-Liia Sjöholm, sekä Anders de la Motte ja Sofi Oksanen”, Blåfield kertoo.
Uutta Helsingin Kirjamessuilla on ohjelmakokonaisuus Hyvän mielen kirjojen sunnuntai, jossa nostetaan esiin viihde- ja feel good -kirjallisuuden trendejä. Kirjamessuilla on myös entistä enemmän aikuisyleisölle suunnattuja keskusteluja lasten- ja nuortenkirjallisuudesta, sekä teatteria ja musiikkia kirjailijahaastatteluiden ja paneelikeskustelujen rinnalla. Teatteria kirjamessuille tuovat Helsingin Kaupunginteatteri ja Suomen Komediateatteri, musiikkia mm. Anna Järvinen ja Emma Klingenberg.
Muita tämän vuoden ohjelmassa nousevia teemoja ovat mm. luontosuhteemme ja ilmastokriisi, maailmanpolitiikka (mm. Ukraina ja Gaza), kääntäminen ja kääntäjät, sukupuolen moninaisuus ja queer-teemat, sekä tämän vuoden kahdeksankymppiset: Muumit, Peppi Pitkätossu, Sinuhe egyptiläinen ja Yhdistyneet Kansakunnat. Helsingin Yliopiston rehtori Sari Lindblom saapuu messulavalle vastaamaan kysymykseen, miten yliopiston sivistystehtävä toteutuu tässä ajassa.
Kotimaiset tähdet ja kansainväliset vieraat: Helsinkiin mm. Alex Schulman ja Sofija Andruhovytš
Kotimaista kirjavuotta juhlistavat kaikki odotetut nimet. Messuilla esiintyvät muun muassa Monika Fagerholm, Juha Itkonen, Kari Hotakainen, Satu Rämö, Johanna Sinisalo, Emmi Itäranta, Hannu Mäkelä, Raija Oranen, Laura Gustafsson, Quynh Tran, Pajtim Statovci ja Samuli Putro. Perinteen mukaan Helsingin Kirjamessujen sunnuntaina lavalle nousevat myös Helsingin Sanomien kirjallisuuspalkinnon finalistit.
Elämäkerrat tuovat messulavoille muun muassa Neil Hardwickin, Paavo Lipposen, Seela Sellan, Arja Saijonmaan ja Esa-Pekka Salosen, tietokirjat muun muassa kansanedustaja Pekka Haaviston, toimittaja Maxim Fedorovin ja historioitsija Laurence Reesin.
Kirjamessujen teema Sivistys ja ilo tuo kirjamessujen ohjelmaan paljon keskusteluja sivistyksestä ja sivistyspolitiikasta. Aiheeseen sukeltavat usean päättäjäpaneelin ohella keskusteluissaan mm. Koko Hubara ja Riina Tanskanen, Tarja Halonen ja Sirpa Kähkönen, sekä Antti Nylén ja Markus Leikola.
Kansainvälisiä kirjailijavieraita tulee mm. Ruotsista, Norjasta, Virosta, Islannista, Briteistä, Ukrainasta, Tsekistä, Saksasta ja Kreikasta. Messujen kansainvälisiä tähtiä ovat tänä vuonna mm. Alex Schulman ja Anna Järvinen Ruotsista, Sofija Andruhovytš Ukrainasta, Karsten Dusse Saksasta, Rhea Galanaki Kreikasta sekä Saksassa maanpaossa asuva ja työskentelevä venäläinen kirjailija ja toisinajattelija Viktor Jerofejev. Ruotsalaisen dekkaristin Anders de la Motten, brittikirjailija Matt Haigin sekä amerikkalaisen tietokirjailijapariskunnan Kelly ja Zach Weinersmithin haastattelut toteutetaan messuilla etäyhteydellä.
Sivistys ja ilo -teemakeskusteluissa mm. Elina Valtonen, Sixten Korkman ja Li Andersson
Yhdessä Helsingin Sanomien kanssa toteutettavassa keskustelusarjassa tunnetut suomalaiset kertovat kirjoista, jotka ovat vaikuttaneet heihin syvästi – teoksista, jotka ovat sivistäneet tai tuoneet lukemisen iloa. Sivistys ja ilo - keskustelut nähdään suorana myös HS.fi:ssä joka messupäivä. Sarjassa esiintyvät ulkoministeri Elina Valtonen, talousvaikuttaja Sixten Korkman, näyttelijä Krista Kosonen, pormestari Daniel Sazonov, kirjailija Silvia Hosseini, entinen ministeri, kansanedustaja Erkki Tuomioja, europarlamentaarikko Li Andersson sekä näyttelijä Pirjo Lonka.
"Olen jälleen valtavan ylpeä ja kiitollinen ohjelmasta, jonka olemme koko kirjallisen kentän ja kaikkien ohjelmakumppaneiden kanssa saaneet kokoon. Kustantajat, kirjakaupat, monet mediat ja kirja-alan järjestöt ja toimijat todella panostavat Helsingin Kirjamessuihin. Ohjelmaehdotuksia tuli tänä vuonna yli 1500, ja valtavan monipuolinen, ja paikoin yllättäväkin kattaus saatiin juhlavuoden messukävijöille katettua", ohjelmajohtaja Blåfield toteaa.
Valtakunnallisesti merkittävä kulttuurifoorumi ja kirjallisuustapahtuma
Helsingin Kirjamessut edistää lukuharrastusta, kirjallisuuden arvostusta ja kirjojen myyntiä Suomessa. Tapahtuma on valtakunnallisesti merkittävä kulttuurifoorumi; ajankohtainen edelläkävijä, haastava keskustelija, tarinankertoja ja sydämen sivistäjä. Kirjamessujen tärkeimmät arvot ovat sananvapaus, yhdenvertaisuus ja ihmisarvon kunnioittaminen.
Messukeskus järjestää Helsingin Kirjamessut 23. – 26.10.2025 Helsingin Messukeskuksessa yhteistyössä Suomen Kustannusyhdistyksen ja Kirjakauppaliiton kanssa. Helsingin Kirjamessujen yhteydessä on Antikvaariset Kirjamessut, jotka järjestetään yhteistyössä Suomen Antikvariaattiyhdistyksen kanssa. Kirjamessuilla on myös Levymessut. Samanaikaisesti järjestetään Viini & Ruoka -tapahtuma, joille pääsee samalla lipulla.
Helsingin Kirjamessut on avoinna to-la 23. – 25.10.2025 klo 10-20 ja su 26.10.2025 klo 10-18.
Liput ennakkoon edullisemmin verkkokaupasta: http://shop.messukeskus.com
Helsingin Kirjamessujen lehti on jaossa mm. kirjastoissa ja kirjakaupoissa ja kirjastoissa. Lista jakopisteistä löytyy tapahtuman verkkosivuilta: www.helsinginkirjamessut.fi
Lisätietoja:
viestinnän asiantuntija Teija Armanto, Messukeskus, puh. 050 376 0804, teija.armanto@messukeskus.com
ohjelmajohtaja Ville Blåfield, puh. 050 310 3017, ville.blafield@messukeskus.com
liiketoimintapäällikkö Tanja Pasila, puh. 050 387 0024, tanja.pasila@messukeskus.com
www.helsinginkirjamessut.fi Kuvia Helsingin Kirjamessuilta http://mediabank.messukeskus.com
Tietoja julkaisijasta
Helsingin Messukeskus on Suomen elämyksellisin tapahtumakortteli ja vaikuttavin kohtaamismedia. Suomen suurin tapahtumajärjestäjä tuottaa laadukkaita tapahtumia sekä vuokraa tilojaan ja palvelujaan erilaisten tapahtumien areenaksi. Messukeskuksen itse tuottamia tapahtumia ovat mm. Habitare, Helsingin Kirjamessut, Educa, FinnBuild, Matkamessut ja Vene Båt. Vierastapahtumina Messukeskuksen tiloissa järjestetään mm. Slush, Nordic Business Forum, Assembly, Koiramessut sekä lukuisia kansainvälisiä kongresseja ja yritystapahtumia vuosittain. Messukeskus toi vuonna 2024 pääkaupunkiseudulle 245 miljoonan euron tulovirran ja toiminnan työllisyysvaikutus oli 3335 henkilötyövuotta. Tilat käsittävät 7 hallia, 40 muuntuvaa kokoustilaa, 21 ravintolaa ja oman tapahtumahotellin. Omistajayritys Suomen Messut Oyj perustettiin vuonna 1919. | Messukeskus. The real social media. | www.messukeskus.com @messukeskus
Helsinki Expo and Convention Centre (brand name Messukeskus) hosts Finland’s most inspiring events and exciting encounters. As Finland’s premier experience provider, we organise high-quality events and rent out our facilities for various occasions. Events produced by Messukeskus include, among others, Habitare, the Helsinki Book Fair, Educa, Finnbuild, Matka Nordic Travel Fair, and Helsinki International Boat Show. Messukeskus also hosts guest events such as Slush, Nordic Business Forum, Assembly, International Dog Fair, as well as many international congress and business events every year. In 2024, the events held at the Helsinki Exhibition and Convention Centre brought in a revenue stream of 245 million euros to the Helsinki metropolitan area and created the equivalent of 3,335 full-time jobs. The premises include 7 halls, 40 convertible meeting rooms, 21 restaurants, and the hotel.The Finnish Fair Corporation was founded in 1919. | Messukeskus. The real social media | www.messukeskus.com @messukeskus
