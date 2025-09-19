Aluehallitus päätti tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmasta
Varhan taloustilanteen tasapainottamista ohjaava tuottavuus- ja taloudellisuusohjelma päivitetään. Varsinais-Suomen hyvinvointialueen (Varha) aluehallitus päätti maanantaina 22. syyskuuta 2025 kaikkiaan 47,7 miljoonan euron säästötoimista vuodelle 2026.
Aluehallitus muutti esitettyä tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmaa seuraavasti:
- Kuntien vuokrasopimusten säästötavoitetta kasvatettiin.
- Aluehallitus päätti säilyttää järjestöavustukset, maksuttoman ehkäisyn, työosuusrahan toimintakeskuksissa eli niihin esitetyt säästötavoitteet poistettiin, ja lisäksi sote-palveluiden lapsiperheille suunnattuja ei-lakisääteisiä palveluja ja omaishoidon tuen kriteerejä ei tiukenneta eikä sijaisomaishoitajien kulu- ja matkakorvauksista luovuta.
- Ikääntyneiden kauppapalveluun esitettyä säästötavoitetta pienennettiin.
- Esitettyä säästötavoitetta luottamushenkilöiden työn tuottavuudessa pienennettiin.
- Esitetyistä tuottavuusparannuksista poistettiin koulutusmenojen vähentäminen, työnkuvien ja osaamisvaatimusten keventäminen ja muut resurssijärjestelyt, omaishoidon tuen vapaapäivien asiakasmaksut sekä Loimaan ja Uudenkaupungin päivystysten aukiolon supistaminen.
- Sijaisten käytön vähentämiseen sekä sopimusomaishoitajien määrään liittyvää säästötavoitetta lisättiin.
- Omiin yhtiöihin ja ostoihin liittyvää säästötavoitetta nostettiin.
- Palveluhankintoihin liittyvää säästötavoitetta pienennettiin.
- Myös sijaisomaishoitajien kulu- ja matkakorvauksien hallinnollista prosessia tarkastellaan sekä kartoitetaan mahdolliset vaihtoehdot hallinnollisen työn vähentämiselle.
Lisäksi aluehallitus kohdensi muutoksia talousarvioon suunniteltuihin panostuksiin. Mm. lisättiin panostuksia Someron kotisairaalaan, lasten, nuorten ja perheiden palveluihin sekä fyysisiin hoitaja- ja lääkärivastaanottoihin.
Aluehallitus totesi, että säästökohteita voidaan vielä tarkastella erikseen, jotta säästöt saavutetaan tarkoituksenmukaisesti ja että muutoksilla parannetaan tosiasiallisesti tuottavuutta.
Aluehallituksen kokousta jatketaan muilta osin keskiviikkona 24. syyskuuta 2025. Tuottavuus- ja taloudellisuusohjelma julkaistaan kokouksen tarkastamattoman pöytäkirjan liitteenä kokouksen päätyttyä.
Tuottavuus- ja taloudellisuusohjelma koskee koko hyvinvointialuetta ja se kohdentuu kaikille tulosalueille. Varhan on yhtäaikaisesti hidastettava kustannusten kasvua, vastattava kasvavaan palvelutarpeeseen ja uudistuttava niin, että toiminta on entistä kustannustehokkaampaa.
Tuottavuus- ja taloudellisuusohjelma sisältää sopeutuksia vuoden 2028 loppuun. Ohjelmalla Varha huolehtii siitä, että alijäämä tulee kokonaisuudessaan katettua ja hyvinvointialueella voidaan turvata lakisääteiset palvelut.
Tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman toimenpiteet sisällytetään vuoden 2026 talousarvioon, jota virkajohto valmistelee päätöksentekoon myöhemmin syksyllä.
– Tuottavuus- ja taloudellisuusohjelma vie sopeutusta läpi vaiheittain. Ohjelmaan ei sisälly laajoja henkilöstön vähennyksiä eikä lomautuksia. Jatkamme hyvinvointialueen henkilöstöresurssien yhdenmukaistamista, ja se saattaa merkitä muutoksia joillekin, sanoo hyvinvointialuejohtaja Tarmo Martikainen.
Varha on saanut käännettyä talouden kehityksen. Aiempina vuosina kertyneen alijäämän kattaminen edellyttää kuitenkin toiminnan sopeuttamista. Hyvinvointialueen toimintaa ja taloutta on tasapainotettu pitkäjänteisesti. Ensimmäinen Varhan tuottavuus- ja taloudellisuusohjelma valmistui marraskuussa 2023.
Taustaksi:
Varha haki kesällä 2025 valtiolta 150 miljoonaan euron lisärahoitusta lakisääteisten peruspalveluiden turvaamiseen. Lue lisää tiedotteesta (julkaistu 24.6.2025): Varha hakee valtiolta lisärahoitusta | Varha.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Niina AlhoAluehallituksen puheenjohtajaVarsinais-Suomen hyvinvointialuePuh:0400 966 569niina.alho@varha.fi
Tarmo MartikainenHyvinvointialueen johtajaVarsinais-Suomen hyvinvointialuePuh:050 558 4579tarmo.martikainen@varha.fi
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
"Turvaamme, parannamme, pelastamme – hyvinvointia yhdessä, joka päivä."
Varsinais-Suomen hyvinvointialue järjestää varsinaissuomalaisten sote- ja pelastuspalvelut. Verkkopalvelumme: varha.fi
