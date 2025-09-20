Kokoomuksen Heinonen: ”Miksi SDP ei uskalla kertoa omaa sopeutustavoitettaan?”
Kokoomuksen kansanedustaja ja valtiovarainvaliokunnan vastaava Timo Heinonen pitää irvokkaana, että juuri SDP puhuu karmeasta talousperinnöstä, kun puolue jätti viime hallituskauden jäljiltä jälkeensä syventyneen velkakierteen, heikentyvät työllisyysluvut ja uudistusvelan, joita Orpon hallitus korjaa.
”Talouden vaikeudet eivät syntyneet Orpon hallituksen aikana, ne perittiin SDP:n kipparoiman vasemmistohallituksen jäljiltä. Lähes tasapainoon saatu julkinen talous hassattiin 10 miljardia alijäämäiseksi. SDP tuhlasi hallitusvastuussa talouden puskurit ja jätti suomalaisille laskun, jonka maksamiseen menee vuosia”, Heinonen sanoo.
Heinonen muistuttaa Orpon hallituksen tehneen yhden Suomen historian suurimmista urakoista julkisen talouden tasapainottamiseksi.
”Orpon hallitus on onnistunut sopeutustoimillaan estämään velkasuhteen räjähdysmäisen kasvun. Ilman näitä toimia julkinen velka olisi voinut nousta vuonna 2035 yli 120 prosenttiin bruttokansantuotteesta. Nyt arvio on alle 100 prosenttia BKT:sta. Tämä on yli 90 miljardin euron ero. Jos SDP olisi kantanut oman vastuunsa, tämä urakka olisi paljon helpompi”, Heinonen lataa.
”SDP:n on mahdotonta kertoa omia sopeutustavoitteitaan niin, ettei niitä kumottaisi heti moninkertaisella määrällä uusia menolupauksia. Pari viikkoa takaperin Lindtman ehti yhden Ykkösaamun aikana luetella 1,5 miljardin euron edestä sopeutusten perumisia ja uusia menokohteita”, Heinonen sanoo.
Heinosen mukaan on ristiriitaista, että SDP:lle kelpaa Suomen pohjoismaisten verrokkimaiden työllisyysluvut, mutta eivät niiden eteen tehdyt uudistukset.
”Työllisyyden vahvistamisen eteen on tehty enemmän uudistuksia kuin vuosikymmeneen: työmarkkinoita on uudistettu, työn verotusta kevennetty ja yrittäjyyden esteitä purettu. Näistä jokaisen SDP peruisi ja moukaroisi päälle miljardiluokan veronkiristyksillä”, Heinonen sanoo.
”Luottamus ei synny holtittomasta velanotosta ja jatkuvista menolisäyksistä, vaan vastuullisesta talouspolitiikasta. On selvää, että talouden käänne ei tapahdu yhdessä yössä, mutta suunta on oikea. Sitoutuisipa myös SDP tähän, mutta Lindtman kieltäytyy kertomasta puolueensa sopeutustavoitetta ennen vuoden 2026 loppua. Mitä te pelkäätte?”, Heinonen kysyy.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Timo HeinonenKansanedustaja
Hämeen vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kokoomuksen Aalto-Setälä: Tarvitsemme pikaisesti lisäresursseja audiovisuaaliselle alalle – uusi maksuvelvoite käyttöön vauhdilla20.9.2025 08:00:00 EEST | Tiedote
Hallitus on budjettiriihessä linjannut, että Suomi ottaa käyttöön maksuvelvoitteen tilausohjelmapalveluille. Kokoomuksen kansanedustaja Pauli Aalto-Setälä pitää päätöstä tärkeänä ja toivoo sen pikaista valmistelua: ”Säästöpaineiden keskellä AVMS-direktiivillä voidaan vahvistaa tuotantojen rahoituspohjaa, mahdollistaa monipuolisia sisältöjä ja luoda lisää työtä alan tekijöille.”
Kokoomuksen Aalto-Setälä: Itärajan soiden ennallistaminen on puolustusteko17.9.2025 15:36:27 EEST | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja ja eduskunnan talousvaliokunnan varapuheenjohtaja Pauli Aalto-Setälän tekemä toimenpidealoite itärajaa seurailevan suovyöhykkeen rakentamisesta ja ennallistamisesta on herättänyt kansainvälistä huomiota. Aalto-Setälä esittää, että itärajalla olevia soita ennallistetaan, luoden vaikeakulkuisempia maastoalueita itäiselle rajavyöhykkeelle.
Kokoomuksen Sarkomaa: Sote-tiedon hyödyntämistä ja tutkimusta jarruttavan toisiolain korjausesitys eduskunnassa16.9.2025 09:15:29 EEST | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja Sari Sarkomaa iloitsee sosiaali- ja terveystietojen toissijaisen käytön eli niin sanotun toisiolain korjausesityksestä. Hallituksen eduskunnalle antama lakiesitys poistaa esteitä tutkimukselta, helpottaa sosiaali- ja terveysalan tietojen hyödyntämistä ja vauhdittaa palvelujen kehittämistä.
Kokoomusedustajat: Hallitus vahvistaa sosiaali- ja terveydenhuollon kriisivalmiutta15.9.2025 12:54:34 EEST | Tiedote
Hallitus esittää lakimuutosta, joka velvoittaa hyvinvointialueet varautumaan sotilaallisen voimankäytön tilanteisiin ja niiden uhkiin. Muutoksella vahvistetaan hyvinvointialueiden ja Puolustusvoimien yhteistyötä ja varmistetaan, että suomalaisille voidaan turvata sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut kaikissa oloissa.
Kokoomuksen Väyrynen: Suomi vahvistaa rooliaan kansainvälisten urheilutapahtumien järjestäjänä15.9.2025 10:06:06 EEST | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja Ville Väyrynen on tyytyväinen budjettiriihen päätökseen vahvistaa Suomen asemaa kansainvälisen liikunnan ja urheilun suurten tapahtumien järjestäjämaana. ”Urheilun suurtapahtumat tarjoavat mahdollisuuden edistää liikuntaa, kasvattaa yhteisöllisyyttä ja lisätä Suomen kansainvälistä näkyvyyttä positiivisella tavalla”, Väyrynen toteaa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme