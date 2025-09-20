Kokoomuksen Heinonen: ”Miksi SDP ei uskalla kertoa omaa sopeutustavoitettaan?”

”Talouden vaikeudet eivät syntyneet Orpon hallituksen aikana, ne perittiin SDP:n kipparoiman vasemmistohallituksen jäljiltä. Lähes tasapainoon saatu julkinen talous hassattiin 10 miljardia alijäämäiseksi. SDP tuhlasi hallitusvastuussa talouden puskurit ja jätti suomalaisille laskun, jonka maksamiseen menee vuosia”, Heinonen sanoo.



Heinonen muistuttaa Orpon hallituksen tehneen yhden Suomen historian suurimmista urakoista julkisen talouden tasapainottamiseksi.



”Orpon hallitus on onnistunut sopeutustoimillaan estämään velkasuhteen räjähdysmäisen kasvun. Ilman näitä toimia julkinen velka olisi voinut nousta vuonna 2035 yli 120 prosenttiin bruttokansantuotteesta. Nyt arvio on alle 100 prosenttia BKT:sta. Tämä on yli 90 miljardin euron ero. Jos SDP olisi kantanut oman vastuunsa, tämä urakka olisi paljon helpompi”, Heinonen lataa.



”SDP:n on mahdotonta kertoa omia sopeutustavoitteitaan niin, ettei niitä kumottaisi heti moninkertaisella määrällä uusia menolupauksia. Pari viikkoa takaperin Lindtman ehti yhden Ykkösaamun aikana luetella 1,5 miljardin euron edestä sopeutusten perumisia ja uusia menokohteita”, Heinonen sanoo.



Heinosen mukaan on ristiriitaista, että SDP:lle kelpaa Suomen pohjoismaisten verrokkimaiden työllisyysluvut, mutta eivät niiden eteen tehdyt uudistukset.



”Työllisyyden vahvistamisen eteen on tehty enemmän uudistuksia kuin vuosikymmeneen: työmarkkinoita on uudistettu, työn verotusta kevennetty ja yrittäjyyden esteitä purettu. Näistä jokaisen SDP peruisi ja moukaroisi päälle miljardiluokan veronkiristyksillä”, Heinonen sanoo.



”Luottamus ei synny holtittomasta velanotosta ja jatkuvista menolisäyksistä, vaan vastuullisesta talouspolitiikasta. On selvää, että talouden käänne ei tapahdu yhdessä yössä, mutta suunta on oikea. Sitoutuisipa myös SDP tähän, mutta Lindtman kieltäytyy kertomasta puolueensa sopeutustavoitetta ennen vuoden 2026 loppua. Mitä te pelkäätte?”, Heinonen kysyy.