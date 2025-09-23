Jubileumsårets Helsingfors Bokmässa fylld av bildning, glädje och unika möten

Jubileumsåret syns särskilt i torsdagens program den 23 oktober, då tidigare programchefer för bokmässan möts på scen, liksom även Juergen Boos, chef för världens största bokmässa i Frankfurt. Det förflutna och framtiden möts på bokmässan – precis som i litteraturen när den är som bäst.

"Temat för årets Helsingfors Bokmässa är Bildning och Glädje. Vi talar om vad den bästa litteraturen ger oss – kraften i bildning och glädjen i att läsa", säger programchef Ville Blåfield.

"Vi har i år satsat särskilt på unika möten. Publiken får ta del av sällsynta samtal, såsom mellan Ulla-Lena Lundberg och Tarja Halonen, eller dialogen mellan Joel Haahtela och Harry Salmenniemi. På scenerna möts också bland andra Timo Miettinen och Timo R. Stewart, Emmi Itäranta och Sami Makkonen, Petri Tamminen och Emmi-Liia Sjöholm, samt Anders de la Motte och Sofi Oksanen", berättar Blåfield.

En nyhet på bokmässan är helhetsprogrammet "Söndag för må bra-litteratur", där trender inom underhållnings- och feelgood-litteratur lyfts fram. Det bjuds också på fler diskussioner riktade till vuxenpublik om barn- och ungdomslitteratur, samt teater och musik vid sidan av författarsamtal och paneldiskussioner. Teaterprogrammet skapas i samarbete med Helsingfors Stadsteater och Finlands Komediteater, och musikframträdanden ges bland annat av Anna Järvinen och Emma Klingenberg.

Natur, klimat, världspolitik och jubilarer

Andra teman i årets program är vår relation till naturen och klimatkrisen, världspolitiken (bland annat Ukraina och Gaza), översättning och översättare, könsmångfald och queerteman, samt årets 80-årsjubilarer: Mumin, Pippi Långstrump, Sinuhe egyptiern och Förenta nationerna. Helsingfors universitets rektor Sari Lindblom kommer upp på mässcen för att svara på frågan hur universitetets bildningsuppdrag förverkligas i vår tid.

Bland internationella gäster i Helsingfors märks bland annat Alex Schulman och Sofija Andruhovytj

Alla efterlängtade namn inom finländsk litteratur deltar: Monika Fagerholm, Juha Itkonen, Kari Hotakainen, Satu Rämö, Johanna Sinisalo, Emmi Itäranta, Hannu Mäkelä, Raija Oranen, Laura Gustafsson, Quynh Tran, Pajtim Statovci och Samuli Putro. Traditionellt presenteras på söndagen även finalisterna till Helsingin Sanomats litteraturpris.

Biografier för upp på scenerna bland andra Neil Hardwick, Paavo Lipponen, Seela Sella, Arja Saijonmaa och Esa-Pekka Salonen. Facklitteraturen representeras bland annat av riksdagsledamot Pekka Haavisto, journalisten Maxim Fedorov och historikern Laurence Rees.

Temat Bildning och glädje syns i diskussioner om bildning och bildningspolitik. Utöver flera paneler med beslutsfattare medverkar i diskussionerna bland andra Koko Hubara och Riina Tanskanen, Tarja Halonen och Sirpa Kähkönen, samt Antti Nylén och Markus Leikola.

Internationella gäster kommer från bland annat Sverige, Norge, Estland, Island, Storbritannien, Ukraina, Tjeckien, Tyskland och Grekland. Bland årets internationella stjärnor finns Alex Schulman och Anna Järvinen från Sverige, Sofija Andruhovytj från Ukraina, Karsten Dusse från Tyskland, Rhea Galanaki från Grekland och Viktor Jerofejev – rysk författare och dissident som bor i exil i Tyskland. Intervjuer med bland andra den svenske deckarförfattaren Anders de la Motte, brittiske författaren Matt Haig och det amerikanska fackboksförfattarparet Kelly och Zach Weinersmith sker via videolänk.

I diskussionsserien "Bildning och glädje", producerad tillsammans med Helsingin Sanomat, berättar kända finländare om böcker som påverkat dem djupt – verk som gett dem bildning eller läsglädje. Samtalen sänds också live på HS.fi varje mässdag. Bland deltagarna finns utrikesminister Elina Valtonen, ekonom Sixten Korkman, skådespelare Krista Kosonen, borgmästare Daniel Sazonov, författare Silvia Hosseini, tidigare minister och riksdagsledamot Erkki Tuomioja, EU-parlamentariker Li Andersson samt skådespelare Pirjo Lonka.

"Jag är återigen otroligt stolt och tacksam över det program vi tillsammans med hela litteraturfältet och alla våra programparter har fått till stånd. Förlag, bokhandlare, flera medier och organisationer inom bokbranschen satsar verkligen på Helsingfors Bokmässa. I år fick vi in över 1 500 programförslag, och resultatet är en mycket mångsidig och ibland överraskande upplevelse för jubileumsbesökarna", säger Blåfield.

En nationellt betydelsefull kulturarena och litteraturevenemang

Helsingfors Bokmässa främjar läsintresset, litteraturens värde och bokförsäljningen i Finland. Evenemanget är en nationellt betydelsefull kulturarena; en aktuell föregångare, engagerad samtalspartner, historieberättare och bildningens röst. Bokmässans viktigaste värderingar är yttrandefrihet, jämlikhet och respekt för människovärdet.

Mässcentrum arrangerar Helsingfors Bokmässa 23–26.10.2025 i samarbete med Finlands Förlagsförening och Bokhandelsförbundet. I samband med Bokmässan ordnas även Antikvariatmässan i samarbete med Finlands Antikvariatförening samt Skivmässan. Samtidigt arrangeras Vin & Mat -mässan – med samma biljett får man tillgång till alla evenemang.

Öppettider för Helsingfors Bokmässa:

Tors–lör 23–25.10.2025 kl. 10–20

Sön 26.10.2025 kl. 10–18

