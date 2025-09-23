Viini & Ruoka 2025 – herkullisia elämyksiä, tastingejä, kisoja ja ajankohtaisia ruokakirjoja

Viini & Ruoka -messujen ohjelmassa on useita viinimaisteluja, joihin kannattaa ilmoittautua ja ostaa liput jo etukäteen www.viiniruoka.fi/tastingit .Vuosittain tapahtumassa kisataan Vuoden Kokki ja Vuoden tarjoilija -kisoissa sekä julkaistaan Ruokatoimittajien valitsema Vuoden ruokakirja. Samanaikaiset kirjamessut tuovat Viini & Ruoka -messuille vuoden kiinnostavimmat keittokirjat. Eniten naurua messuille tuovat vuosittaiset Rypäleenpoljentakisat. Viini & Ruoka -messujen koko ohjelmaan voi tutustua www.viiniruoka.fi

Huippuesiintyjiä ja kiinnostavia ruokakirjoja lauantaina ja sunnuntaina

Näytöskeittiön ohjemassa lauantaina 25.10. hyvinvointivaikuttaja Julia Ahvenus osoittaa, että terveellinen ruokailu voi olla hauskaa, helppoa ja ennen kaikkea hyvän makuista (Päivän paras ateria). Koko Suomi leipoo -ohjelmastakin tuttu Markus Hurskainen esittelee rakkaudella leivotun kirjansa Leipurin vuosi, jossa klassikkoreseptit yhdistyvät oivaltaviin, sesonkien mukaan vaihtuviin luomuksiin. Sikke Sumari ja Jaakko Luomanen johdattavat Toscanaan kirjan Keittiön kautta Toscanan sydämeen myötä ja rakastettujen ruokakirjojen tekijä Saku Tuominen tuo lavalle paljon odotetun jatko-osan suositulle kirjalleen Kaikki mitä olen oppinut hyvästä ruoasta. Uusi teos sukeltaa viinien maailmaan rennolla otteella, jossa tärkeintä ei ole hienostelu, vaan aito intohimo ja uteliaisuus.

Sunnuntaina 26.10. Valion sisältötiimi paljastaa, mitä suomalaiset ovat todella syöneet viime vuosikymmenten aikana. Onnen murusia -juhlakirjan pohjalta koottu esitys esittelee kotimaisia ruokatrendejä aina 1900-luvun alusta nykypäivään. Pasi ja Sami Kuronen kokoavat yhteen Kurosten suosituimmat reseptit. Kurosten veljesten keittiöissä arkikin muuttuu juhlaksi, kun ruoanlaittoon lisätään iloa, raikkaita makuja ja ripaus Eurooppaa ja Aasiaa. Näytöskeittiössä tunnelma tiivistyy, kun Anni Ihamäki ja Harri Syrjänen kohtaavat kokkisodan merkeissä. Luvassa on viihdyttävä ja jännittävä kaksintaistelu, jossa molemmat kirjailijavaikuttajat pistävät kaiken peliin. Lisäksi ruoan tutkija Marianna Dushar ja muusikko Eero Balk valmistavat yhdessä ukrainalaista ruokaa muun muassa maissipuuroa ja juustohevosia.

Vuoden kotimaisen keittokirjan valinta

Ruokatoimittajat ry palkitsee tänä vuonna jo seitsemättä kertaa Vuoden kotimaisen keittokirjan. Tunnustuksella huomioidaan keittokirjojen keskeinen merkitys suomalaisessa ruokakulttuurissa, niin inspiraation kuin uusien makuelämysten kautta. Ruokatoimittajien raati on tarttunut kauhoihin, testannut reseptit ja uppoutunut kirjojen sivuille arvioidessaan vuoden aikana ilmestyneet keittokirjat. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota muun muassa reseptiikan toimivuuteen ja kirjojen tarjoamaan uuteen tietoon sekä niiden visuaalisuuteen. Vuoden kotimainen keittokirja palkitaan perjantaina 24.10. klo 10.30 Lonna-lavalla.



Vuoden Kokki, Vuoden Tarjoilija ja Rypäleenpoljennan SM-kilpailu



Ravintola-alan arvostetuimmat kisat, Vuoden Kokki- ja Vuoden Tarjoilija -kilpailut, järjestetään to-pe 23.–24.10. Jännittävissä kilpailuissa alan huippuosaajat ottavat toisistaan mittaa Näytöskeittiössä. Kisat tarjoavat ainutlaatuisen mahdollisuuden päästä kurkistamaan huippuammattilaisten työskentelyyn.



Jo viidennen kerran järjestettävä Rypäleenpoljennan SM-kilpailu valtaa Näytöskeittiön lauantaina 25.10. klo 19. Silloin on taas luvassa on viinijuhlaa, naurua ja tietysti kutkuttavaa kilpailuhenkeä. Vuoden 2024 suomenmestaruuden voitti Ansku Bergström ja Elina Gustafsson.



Viini & Ruoka on Suomen suurin ruoka- ja viinitapahtuma. Se järjestetään 23.–26.10.2025 Helsingin Messukeskuksessa samanaikaisesti Helsingin Kirjamessujen kanssa. Tapahtuman järjestävät yhdessä Viinilehti Oy ja Helsingin Messukeskus.



