Kaupunginhallitus hyväksyi osaltaan Vuosaarenlahden pienvenesataman asemakaavan
Helsingin kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 22. syyskuuta esittää kaupunginvaltuustolle Vuosaarenlahden pienvenesataman asemakaavan muutoksen hyväksymistä. Kaavaratkaisu mahdollistaa pienvenesataman laajennuksen.
Vuosaarenlahden pienvenesataman kaavaratkaisu koskee Vuosaaren tavarasataman ja Uutelan virkistysalueen välissä sijaitsevaa Vuosaarenlahden pienvenesatamaa, osaa Ruusuniemestä ja ympäröiviä vesialueita.
Kaavaratkaisu mahdollistaa pienvenesataman laajennuksen. Alueelle on suunniteltu noin 450 uutta venepaikkaa sekä noin 400 uutta talvisäilytyspaikkaa. Tavoitteena on myös kehittää alueen merellisiä palveluja.
Kaavaratkaisu on tehty, koska Puotilan venesatamasta poistuu talvisäilytys- ja laituripaikkoja Puotilanrannan uuden asuinalueen rakentumisen myötä. Lisäksi erityisesti talvisäilytyspaikoille arvioidaan olevan Helsingissä entistä suurempi tarve maankäytön muutosten myötä. Alueella on kysyntää myös muille venesatamiin kytkeytyville toiminnoille.
Lopullisen päätöksen kaavamuutoksesta tekee kaupunginvaltuusto.
Munkkiniemen ja Munkkivuoren ala-asteille uusi liikuntahalli
Kaupunginhallitus hyväksyi Munkkiniemen ja Munkkivuoren ala-asteiden liikuntahallin uudisrakennuksen hankesuunnitelman. Uusi liikuntahalli tarvitaan, koska koulujen nykyisiä liikuntatiloja on tarkoitus muuttaa muuhun opetuskäyttöön.
Uuden liikuntahallin tilat mitoitetaan palvelemaan molempien koulujen liikunnan opetusta. Liikuntahalli tulee tarjoamaan tiloja myös erilaiselle vapaa-ajan toiminnalle kouluajan ulkopuolella.
Uusi liikuntahalli rakennetaan Munkkiniemeen Munkkiniemen ala-asteen koulun tontille osoitteeseen Tietokuja 1. Hankkeen alustavan aikataulun mukaan rakentamisen on tarkoitus alkaa helmikuussa 2026 ja rakennustöiden valmistua siten, että tilat ovat otettavissa käyttöön huhtikuussa 2027.
Kaikki kaupunginhallituksen päätökset ja mahdolliset äänestykset löytyvät päätöstiedotteesta. Päätöstiedote julkaistaan kaupunginhallituksen asiakirjat -sivulla.
Johanna Snellman
Viestintäasiantuntija
P. 040 843 09 15
johanna.snellman@hel.fi
Tietoja julkaisijasta
