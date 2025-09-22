Kaupunginhallitus sai selostuksen Espoonlahden uimahallin sijoittamisesta sekä antoi valmistelukehoituksen Keilaniemen kalliopysäköinnistä

Espoon kaupunkiympäristön toimialajohtaja Olli Isotalo antoi kaupunginhallitukselle selostuksen. Kaupunginhallitus kävi lähetekeskustelua ja evästi valmistelua todeten, että mikäli uimahalli päätetään kaavoittaa päiväkodin tontille, kaavatyön tueksi laaditaan luontoselvityksen lisäksi selvitys Pallopuiston merkityksestä virkistysyhteytenä Soukan ja Majakkaniityn suuntiin ja alueella turvataan virkistysyhteys.

Keilaniemen kalliopysäköintilaitosta valmistellaan kaupungin ohjauksessa

Kaupunginhallitus antoi kaupunkiympäristön toimialalle valmistelukehoituksen koskien Keilaniemen kalliopysäköintilaitosta. Kalliopysäköintilaitoksen toteuttamista jatketaan kaupungin johdolla.



Kaupunkiympäristön toimialan tulee valmistella ja tuoda kaupunginhallituksen käsiteltäväksi Keilaniemen kalliopysäköintilaitoksen toteuttaminen ja rakentaminen kaupungin ohjauksessa sekä valmistella asiassa tarvittavat omistus-, rahoitus- ja muut järjestelyt. Hankkeen suunnittelua on aiemmin tehty Keilaniemen alueen kiinteistökehityshankkeita toteuttavien yritysten toimesta.

Tavoitteena on saada Keilaniemen pysäköintiratkaisu palvelemaan ja edistämään Keilaniemen pääkonttori-, toimitila- ja palveluhankkeiden toteutumista niin, että se tapahtuu hankkeiden kannalta tasapuolisesti kaupungin omistuksessa olevan pysäköintiyhtiön kautta. Hankkeet osallistuvat kaupungin kautta toteutettavan pysäköinnin rahoittamiseen hankkimalla kalliopysäköinnistä tarvitsemansa velvoitepysäköintipaikat.

Keilaniemi on Espoon kaupungin tärkein yritysalue. Alueen kehittäminen edellyttää kalliopysäköinnin toteuttamista. Pysäköintilaitokseen sijoittuvat useamman eri hankkeen pysäköintipaikat sekä liityntäpysäköintitilaa, yhteensä n. 1850 paikkaa. Kalliopysäköintilaitoksen kokonaiskustannusarvio on noin 160 milj. euroa (ALV 0 %). Investointi saadaan kerättyä vuosien mittaan takaisin pysäköinnin liittymismaksuilla ja käyttömaksuilla.

Kaupunginhallitukselle tuodaan päätöksenteon yhteydessä laskelma ja aikatauluarvio investoinnin takaisinmaksusta. Pysäköintipaikkojen määrän tarve arvioidaan vielä valmistelun yhteydessä ja varmistetaan vuorottaispysäköinnin mahdollisuus.

Vallikallion päiväkodin uudishanke käynnistyy

Kaupunginhallitus päätti, että Vallipuiston päiväkodin uudishanke voidaan käynnistää ja hankkeen toteuttamisen edellyttämät urakkasopimus ym. sopimukset solmia. Vallipuiston päiväkoti on 6-ryhmäinen, kaksikerroksinen puurakenteinen uudispäiväkoti Leppävaarassa. Päiväkoti on rakennetaan tontille, josta puretaan vanha huonokuntoinen sisäilmaongelmainen päiväkoti. Hanke sisältää päiväkodin sekä kaksi piharakennusta. Varhaiskasvatuspaikkoja on 126.

Muut asiat hyväksyttiin esitysten mukaan.

