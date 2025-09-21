OLS vei trillerin Jymyä vastaan, EräViikingeille kauden avauspiste

OLS näytti toisen erän alussa jo karkaavan, kun Tuukka Haudanlampi, Veeti Koivisto ja Olli Lukkari muuttivat kahdessa minuutissa tasalukemat 4–1-kotijohdoksi. Oskari Kauppila kavensi, ja OLS:n Iiro Savelan 5–2-maalin jälkeen nähtiin erän loppusekunneilla erikoinen tilanne. Pelikello ei lähtenyt vapaalyönnin jälkeen käyntiin, ja OLS:n pelaajien jo viittoillessa erän päättymistä Jymyn Eemil Äijälä ohjasi takatolpalta pallon maaliin. Osuma hyväksyttiin vara-ajanotosta tehdyn tarkistuksen jälkeen, ja sen syntyajaksi kirjattiin 39.59.

Joona Karjula nosti päätöserän puolivälissä OLS:n rangaistuslaukauksesta taas kahden maalin johtoon, mutta ensimmäistä sarjapistettään jahdannut Jymy tuli vielä kerran Niklas Äijälän nostaessa kuudella viittä vastaan 6–5-kavennuksen. Sitten kotiyleisö sai viimein hengähtää, kun tiukka tilanne OLS:n maalin edessä kääntyi kotijoukkueelle ja Olli Lukkari linkosi tyhjiin loppunumerot. Iiro Savela oli OLS:n ja Eemil Äijälä Jymyn kolmen pisteen mies kummankin kirjautettua tehot 2+1.

Espoossa karkasi altavastaaja EräViikingit pelin puolivälissä Elmeri Haverin ja Benjamin Tenhosen osumilla 2–0-johtoon, ja isäntien Tatu Havulan kavennuksen jälkeen ropisi lisää. Haveri osui vieraille ylivoimalla 27 sekuntia ennen toista erätaukoa, ja kolmannessa erässä Benjamin Tenhonen muutti tilanteeksi Otahallin tulostaululla jo 1-4. Siihen yllättäjän maalihana kuitenkin kuivui. Indiansin Leevi Auranen kavensi minuutin sisään kahdesti, ja kotijoukkueen tasoitus nähtiin viisi minuuttia ennen täyttä aikaa Jere Niemelän lavasta.

Maalittoman jatkoajan jälkeen ratkottiin pisteiden kohtalo rangaistuslaukauskisassa, jossa kotijoukkueelta osuivat Samuli Junnila, Tatu Havula, Ville Rautakoura sekä Jere Niemelä ja vierailta vain Juuso Möttönen sekä Otto Ukskoski.

Voitto oli Westend Indiansille kolmannessa ottelussa kolmas ja pistemenetys ensimmäinen.

Sarja jatkuu torstaina otteluilla TPS–Oilers ja Classic–Hawks.