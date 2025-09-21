OLS vei trillerin Jymyä vastaan, EräViikingeille kauden avauspiste
OLS otti jo toisen voittonsa F-liigan miesten sarjassa, kun se kaatoi värikkäiden vaiheiden jälkeen kotonaan Nurmon Jymyn 7-5. Maanantain toisessa ottelussa EräViikingit avasi kauden pistetilinsä taipuessaan vasta rangaistuslaukauksilla Westend Indiansin vieraana 5-4.
OLS näytti toisen erän alussa jo karkaavan, kun Tuukka Haudanlampi, Veeti Koivisto ja Olli Lukkari muuttivat kahdessa minuutissa tasalukemat 4–1-kotijohdoksi. Oskari Kauppila kavensi, ja OLS:n Iiro Savelan 5–2-maalin jälkeen nähtiin erän loppusekunneilla erikoinen tilanne. Pelikello ei lähtenyt vapaalyönnin jälkeen käyntiin, ja OLS:n pelaajien jo viittoillessa erän päättymistä Jymyn Eemil Äijälä ohjasi takatolpalta pallon maaliin. Osuma hyväksyttiin vara-ajanotosta tehdyn tarkistuksen jälkeen, ja sen syntyajaksi kirjattiin 39.59.
Joona Karjula nosti päätöserän puolivälissä OLS:n rangaistuslaukauksesta taas kahden maalin johtoon, mutta ensimmäistä sarjapistettään jahdannut Jymy tuli vielä kerran Niklas Äijälän nostaessa kuudella viittä vastaan 6–5-kavennuksen. Sitten kotiyleisö sai viimein hengähtää, kun tiukka tilanne OLS:n maalin edessä kääntyi kotijoukkueelle ja Olli Lukkari linkosi tyhjiin loppunumerot. Iiro Savela oli OLS:n ja Eemil Äijälä Jymyn kolmen pisteen mies kummankin kirjautettua tehot 2+1.
Espoossa karkasi altavastaaja EräViikingit pelin puolivälissä Elmeri Haverin ja Benjamin Tenhosen osumilla 2–0-johtoon, ja isäntien Tatu Havulan kavennuksen jälkeen ropisi lisää. Haveri osui vieraille ylivoimalla 27 sekuntia ennen toista erätaukoa, ja kolmannessa erässä Benjamin Tenhonen muutti tilanteeksi Otahallin tulostaululla jo 1-4. Siihen yllättäjän maalihana kuitenkin kuivui. Indiansin Leevi Auranen kavensi minuutin sisään kahdesti, ja kotijoukkueen tasoitus nähtiin viisi minuuttia ennen täyttä aikaa Jere Niemelän lavasta.
Maalittoman jatkoajan jälkeen ratkottiin pisteiden kohtalo rangaistuslaukauskisassa, jossa kotijoukkueelta osuivat Samuli Junnila, Tatu Havula, Ville Rautakoura sekä Jere Niemelä ja vierailta vain Juuso Möttönen sekä Otto Ukskoski.
Voitto oli Westend Indiansille kolmannessa ottelussa kolmas ja pistemenetys ensimmäinen.
Sarja jatkuu torstaina otteluilla TPS–Oilers ja Classic–Hawks.
Yhteyshenkilöt
Ilari IsotaloViestintäpäällikköF-liigaPuh:+359 442599009ilari.isotalo@salibandy.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Fliiga
SSRA nousi tappiolta kauden avausvoittoonsa Sipoossa21.9.2025 19:21:33 EEST | Tiedote
F-liigan sunnuntain ottelu pelattiin Sipoossa, jossa SSRA otti kolmannella yrittämällä kauden avausvoittonsa kaatamalla ÅIF:n 3-2. Voittajien hahmo oli joukkueensa maaleista kaksi iskenyt Josefiina Nissilä.
Nokian KrP pääsemässä vauhtiin, EräViikingeillä 16-vuotias maalintekijä20.9.2025 20:26:45 EEST | Tiedote
F-liigan miesten sarjassa pelattiin lauantaina kaksi ottelua, ja sarjan kahdella tappiolla aloittanut Nokian KrP nappasi toisen perättäisen voittonsa kaatamalla kotonaan OLS:n 6-3. Helsingissä TPS löi maalein 3-2 EräViikingit, jonka avausmaalin laukoi vasta 16-vuotias Topias Kärkkäinen.
SPV juhli tuhatpäisen yleisön edessä, liiganousija kiusasi mestareita19.9.2025 21:24:50 EEST | Tiedote
F-liigan miesten sarjassa pelattiin perjantaina kaksi ottelua. Kahden mitaliehdokkaan kohtaamisessa SPV kaatoi Kauhajoen IKH Areenan 1 107 katsojan iloksi Classicin 5-4, ja mestari Oilers löi debytantti Hawksin kolmannen erän kirillään lopulta 5-3.
SSBL Salibandy Oy:n hallitus valittu – Jaakko Hintikasta uusi puheenjohtaja18.9.2025 15:03:58 EEST | Tiedote
SSBL Salibandy Oy:n uudeksi hallituksen puheenjohtajaksi on valittu Jaakko Hintikka. Vuonna 1976 syntynyt Hintikka muistetaan yhtenä lajin legendoista hänen pelattuaan Oilersin paidassa 284 runkosarja- ja 94 pudotuspeliottelua sekä Suomen paidassa 70 maaottelua.
Nokian KrP:lle kauden avausvoitto – LASB putosi kyydistä toisessa erässä17.9.2025 20:47:01 EEST | Tiedote
Nokian KrP nappasi kolmannella yrittämällä kauden avausvoittonsa F-liigassa, kun LASB kaatui Lahdessa selvin lukemin 10-2.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme