Aurora Linen käyttöönotto parantaa tulevan talven sähkön riittävyyttä

Sähköä arvioidaan olevan Suomessa riittävästi tarjolla tulevana talvena. Fingridin mallintamissa vaikeissakin tilanteissa, eli tuulettomana ja kylmänä aikana, sähköä on riittävästi saatavilla. Haastavissa tilanteissa sähkön hinnan odotetaan aktivoivan kulutusjoustoa, mikä on keskeistä sähkön riittävyyden turvaamiseksi.

Fingrid arvioi sähkönkulutuksen nousevan erittäin kylmänä ja tyynenä talvipäivänä noin 15 000 megawattiin. Tällaisena pakkaspäivänä kulutuksesta voidaan kattaa kotimaisella tuotannolla parhaimmillaan arviolta 11 700 megawattia. Loput 3 300 megawattia voidaan tuoda Ruotsista ja Virosta. Kylmällä pakkasjaksolla sähkön kulutus voi nousta tätä suuremmaksi, mikäli sähkön hinta on matala runsaan tuulivoimatuotannon vuoksi.



Kotimaisen tuotannon ja siirtoyhteyksien hyvä käytettävyys tärkeää



Sähkön riittävyydelle on olennaista, että kotimainen tuotantokapasiteetti ja siirtoyhteydet ovat käytettävissä. Fingridin analyysin mukaan sähköjärjestelmä kestää yksittäisen merkittävän vian suuressa tuotantolaitoksessa tai rajasiirtoyhteydessä ilman sähkön riittävyyden vaarantumista.

Uusi Aurora Line -siirtoyhteys Suomen ja Pohjois-Ruotsin välillä valmistuu vuodenvaihteessa. Yhteys kasvattaa tuontikapasiteettia Pohjois-Ruotsista 700 megawatin verran. Viime vuoteen nähden yhdistetyn sähkön- ja lämmöntuotannon voimalaitoksia on poistunut käytöstä noin 300 megawatin verran, mutta Aurora Line ja tuulivoimakapasiteetin kasvu korvaavat poistuneen kapasiteetin.

Sähköjärjestelmään on tullut viime vuosina paljon joustavaa kulutusta muun muassa sähkökattiloiden ja pörssisähköasiakkaiden myötä. Kulutusjoustot laskevat merkittävästi sähköpulan riskiä, sillä joustavat kulutustarjoukset aktivoituvat hinnan ollessa korkealla.

”Pitkässä juoksussa Aurora Linen tuoma merkittävä vahvistus sähkön riittävyyteen jää hetkelliseksi. On tärkeää, että työ- ja elinkeinoministeriön johdolla valmisteltava sähkön riittävyyttä tukeva fossiilittoman jouston tukimekanismi etenee ripeästi toteutukseen, jotta sähkön riittävyys ei vaarannu 2030-luvun taitteessa”, sanoo Fingridin voimajärjestelmän käytöstä vastaava johtaja Tuomas Rauhala.



Fingrid mallintaa sähkön riittävyyttä eri skenaarioissa

Fingridin arvio sähkön riittävyydestä perustuu yksityiskohtaiseen koko talven tuntitason mallinnukseen sähköjärjestelmän tehotaseesta eli tuotannon ja kulutuksen tasapainosta eri säätilanteissa sekä erilaisten vikaantumisten sattuessa. Esimerkiksi sään osalta huomioidaan epätodennäköinen noin kerran kymmenessä vuodessa tapahtuva erittäin kylmä ja tyyni pakkasjakso.

Lisätietoja

Mikko Kuivaniemi, yksikön päällikkö, Fingrid Oyj, puh. 030 395 5188

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi