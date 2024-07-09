54 miljoonan euron investoinnit AGCO Powerin Nokian Linnavuoreen – uutta tuotantokapasiteettia ja vahvistusta kiertotalouteen
AGCO Power avaa Nokian Linnavuoressa uudet tuotantotilat, jotka vahvistavat suomalaisen valmistavan teollisuuden kilpailukykyä sekä kiertotalouden merkitystä modernissa voimantuotannossa. Investoinnin arvo on 54 miljoonaa euroa, ja se on osa aiempaa AGCO-konsernin 70 miljoonan euron kokonaispanostusta Linnavuoren moottoritehtaaseen.
Uudet tilat sisältävät huippumodernin koneistushallin, jossa valmistetaan portaattomien CVT-vaihteistojen osia sekä AGCO Powerin uusimman CORE-moottorin sylinterikansia. Tehdasuudelleenvalmistuksen (remanufacturing) laajennetut toimitilat kasvattavat moottoreiden uudelleenvalmistuskapasiteettia.
AGCO Power on osa kansainvälistä AGCO-konsernia, ja Linnavuoren tehtaalla valmistetaan moottoreita AGCOn traktorimerkkeihin – Fendtiin, Massey Fergusoniin ja Äänekoskella toimivalle Valtralle.
AGCOn globaali osaamiskeskus Suomessa
”Koneistusinvestointi vahvistaa Linnavuoren asemaa AGCO:n globaalina moottoreiden osaamiskeskuksena. Panostamme huippumoderniin tuotantoteknologiaan ja kestävän kehityksen ratkaisuihin, jotka tukevat viljelijöiden arkea kaikkialla maailmassa”, AGCOn tuotekehitysjohtaja Kelvin Bennett sanoo.
”Uusi koneistuslinja koottiin Saksassa, testattiin ja kuljetettiin Suomeen 38 rekalla – vastaavaa teknologiaa ei ole käytössä muualla Suomessa”, AGCO Powerin tuotantojohtaja Harri Ruponen kertoo.
Uutta tuotantotilaa rakennettiin yhteensä 5600 neliömetriä. Hammaspyörien valmistuksessa Linnavuori oli jo ennen investointia volyymiltaan Suomen suurin, ja nyt kapasiteetti on kasvanut merkittävästi. Uutena tuotteena valmistetaan CVT-vaihteistojen hammaspyörät ja akselit.
Tehdaskunnostus – kiertotaloutta jo puoli vuosisataa
AGCOn asiakaskokemuksesta ja liiketoiminnan tehokkuudesta vastaava johtaja Stefan Caspari korostaa, että reman-laajennus tukee yhtiön pitkän aikavälin strategiaa ja Farmer First -lähestymistapaa.
”Viljelijät arvostavat kokonaiskustannusten hallintaa. Tämä laajennus mahdollistaa AGCOlle entistä vahvemman tuen viljelijöille – ei vain uusien laiteinvestointien osalta, vaan myös nykyisen kaluston ylläpidossa kustannustehokkaiden reman-ratkaisujen avulla”, Caspari sanoo.
AGCO Power on kunnostanut vanhoja moottoreita yli puoli vuosisataa, mutta systemaattista siitä tuli vuodesta 1990. Tehdaskunnostus otettiin ensimmäisenä käyttöön AGCO-konsernin tehtaista juuri Linnavuoressa. Linnavuoressa tehdasuudelleenvalmistetaan vuosittain reilu tuhat moottoria ja uusien tuotantotilojen valmistuttua maksimikapasiteetti on 2500 moottoria. Prosessissa moottori puretaan kokonaan, puhdistetaan, tarkastetaan ja tarvittaessa osat vaihdetaan. Moottori päivitetään uusimpiin teknisiin vaatimuksiin ja saa täyden tehdastakuun. Kunnostuksen jälkeen se vastaa käytännössä uutta – mutta valmistuksen hiilijalanjälki on merkittävästi pienempi.
”Reman-moottoreilla saadaan pidennettyä koneiden käyttöikää ja hyödynnettyä jopa noin 80 % moottorin massasta, mukaan lukien kaikki valurautaosat, joten valmistuksenaikainen hiilijalanjälki on merkittävästi pienempi kuin uudella moottorilla”, kertoo laatu- ja jälkimarkkinointijohtaja Jussi Rinne.
Tehdaskunnostettujen moottoreiden lisäksi Linnavuoressa valmistetaan myös kaasumoottoriaihioita ja merimoottoreita.
Työllisyyttä ja osaamista Pirkanmaalle
AGCO Powerin investoinnit tukevat työllisyyttä Pirkanmaalla. Linnavuoressa työskentelee tällä hetkellä reilut 850 henkilöä, ja investointien myötä rekrytoidaan lisää osaajia. Erityisesti tehdaskunnostus on työvoimavaltaista, kun taas koneistuslinjoilla korostuu modernin teknologian osaaminen.
”Meidän tuotannossamme puhutaan sadasosamillien tarkkuudesta ja työntekijöiden tietotaito on korkealla tasolla”, Ruponen sanoo.
Uudet investoinnit tukevat kestävän voimantuoton kehitystä
Vuonna 2024 AGCO Power avasi Linnavuoreen myös puhtaan energian laboratorion, jossa tutkitaan ja testataan tulevaisuuden vähähiilisiä moottoriteknologioita. Nyt valmistuneet koneistushalli ja reman-laajennus täydentävät Linnavuoren kokonaisuutta, joka tukee AGCO Powerin kehitystä kohti entistä vahvempaa asemaa kestävän voimantuoton ratkaisujen parissa.
”On merkittävää, että olemme saaneet nämä investoinnit Suomeen. Tämä osoittaa, että suomalaisella osaamisella ja automaatioteknologialla voidaan olla sekä kustannustehokkaita että globaalisti kilpailukykyisiä”, Ruponen toteaa.
