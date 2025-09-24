Opetusklinikka NoVa auttaa kuulokojeiden käyttäjiä omatoimisessa huollossa

Säännöllinen puhdistus ja perushuolto auttaa pitämään kuulokojeen toimintakunnossa ja varmistaa parhaan mahdollisen hyödyn arjessa. Asiakkaan tulee edelleen hankkia itse omaan kuulokojeeseen sopivat huoltotarvikkeet ja ottaa ne mukaan opetusklinikalla asioidessa.

– Kuulokojeiden omatoiminen huolto on hyvin tärkeää, mutta vaatii jonkin verran sorminäppäryyttä, joten apua kannattaa pyytää, jos siltä tuntuu, muistuttaa audionomi Lotta Finne kuuloasemalta.

Pohjanmaan hyvinvointialueella on useita tuhansia kuulokojeiden käyttäjiä vauvasta vaariin. Uuden palvelun tavoitteena on paitsi parantaa kuulokojeiden huollon saatavuutta myös lisätä tietoisuutta niiden säännöllisen puhdistuksen ja kotihuollon tärkeydestä.

Omatoimiseen huoltoon voivat kuulua esimerkiksi:

kuulokojeen puhdistus

väliletkun vaihto, joka auttaa pitämään äänen laadun hyvänä

vahasuodattimen vaihto, joka estää lian pääsyn kojeeseen

pariston vaihto

Kuuloaseman ja opetusklinikan yhteistyön taustalla on audionomi Lotta Finnen aloite, ja se tukee myös sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden osaamista kuulokojeiden käytöstä ja huollosta.

Samalla käynnillä kokonaisvaltaista tukea hyvinvointiin ja terveyteen

Opetusklinikka NoVa on matalan kynnyksen palvelupiste, joka toimii yhteistyössä Vaasan ammattikorkeakoulujen, VAMKin ja Novian kanssa. Opetusklinikka palvelee korkeakoulurakennus Aleren C-päädyssä osoitteessa Wolffintie 31. Opiskelijat suorittavat siellä harjoitteluaan hyvinvointialueen kokeneiden ammattilaisten ohjauksessa ja tarjoavat matalan kynnyksen palveluita.

– Kun tulet kuulokojeesi kanssa opetusklinikalle, voit tulla samalla esimerkiksi hyvinvointimittauksiin, kuten verenpaineen ja verensokerin tarkistukseen, vinkkaa Sanna Kujala, toinen klinikalla opiskelijoita ohjaavista ammattilaisista.

Opetusklinikalta saa esimerkiksi elintapaneuvontaa sekä tukea mielen hyvinvointiin. Opiskelijat voivat myös opastaa hyvinvointialueen digitaalisten palveluiden käytössä sekä esitellä ikäihmisille tai heidän läheisilleen ikäihmisten kotona asumista tukevia apuvälineitä.

Opetusklinikalle voi poiketa ilman ajanvarausta tai varata henkilökohtaisen ajan soittamalla. Asiointi opetusklinikalla on aina maksutonta. Muistathan kuitenkin ottaa mukaasi kuulokojeesi omat huoltotarvikkeet.