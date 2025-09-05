Vapaasti valittavien opintojen tarjonnan kaventaminen kaventaa myös opettajuutta
Opettajan työ on monimuotoista, ja se vaatii luovuutta, soveltamiskykyä ja jatkuvaa uusien näkökulmien etsimistä. SOOL peräänkuuluttaa korkeakoulujen tehtävää turvata ja mahdollistaa monipuoliset vapaasti valittavien opintojen kokonaisuudet.
Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry on syvästi huolissaan vapaasti valittavien opintojen tarjonnan vähenemisestä korkeakouluissa. Tämä kehitys kaventaa opiskelijoiden mahdollisuuksia rakentaa omaa asiantuntijuuttaan ja löytää itselle sopivia tapoja toimia opettajana.
Vapaasti valittavien opintojen tarjonnan väheneminen asettaa eri korkeakouluissa opiskelevat eriarvoiseen asemaan. Osassa korkeakouluista vapaasti valittavien opintojen valikoima ja ristiinopiskelumahdollisuudet ovat hyvin laajat, kun toisaalla opiskelijat joutuvat hakemaan haluamiaan sivuaineopintoja avoimista korkeakouluista maksullisina.
Suomalainen opettajankoulutus perustuu hyvin pitkälti kelpoisuuksiin, joita opiskelijat hankkivat vapaasti valittavien opintojen avulla. Kelpoisuudet ovat paitsi lainsäädännöllisesti määritelty välttämättömyys opettajan työssä toimimiselle, myös etu työnhaussa ja useissa tapauksissa jopa suora palkanlisä. Kelpoisuudet avaavat mahdollisuuksia työskennellä erilaisissa työtehtävissä ja eri koulutusasteilla.
Vapaasti valittavat opinnot eivät ole ainoastaan väylä kelpoisuuksiin. Esimerkkinä voidaan mainita draaman sekä esi- ja alkuopetuksen opintokokonaisuudet. Tällaisten kokonaisuuksien arvo on usein paljon syvemmällä, ne voivat edistää opettajan didaktista osaamista sekä tuoda opetukseen tuoreita näkökulmia ja uusia menetelmiä. Vapaasti valittavat opinnot myös tukevat opettajia vastaamaan yhteiskunnan ja koulutuksen muuttuviin tarpeisiin ja rikastuttavat koko opettajankoulutusta.
Vapaasti valittavien opintojen mahdollisuuksien kaventaminen vaarantaa opettajakoulutuksen laajuutta ja yhdenvertaisuutta. Opettajan työ on monimuotoista, ja se vaatii luovuutta, soveltamiskykyä ja jatkuvaa uusien näkökulmien etsimistä. SOOL peräänkuuluttaa korkeakoulujen tehtävää turvata ja mahdollistaa monipuoliset vapaasti valittavien opintojen kokonaisuudet.
On opettajankoulutuksen etu, että opiskelijat saavat kehittää yksilöllisistä lähtökohdistaan omaa ammatti-identiteettiään vapaasti valittavilla opinnoilla. Siten varmistamme tulevaisuudelle monipuoliset, inspiroivat ja asiantuntevat opettajat.
Jani Siiriläpuheenjohtaja
Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry on valtakunnallinen kaikkien opettajaksi opiskelevien edunvalvoja ja palvelujärjestö, johon kuuluu yli 6 000 eri alojen opettajaksi opiskelevaa.
