Aluehallitus päätti jatkaa Tikkurilan uuden terveys- ja sosiaalikeskuksen valmistelua
Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen (VAKE) aluehallitus kokoontui tiistaina 23. syyskuuta 2025. Kokouksessa käsiteltiin muun muassa hyvinvointialueen talous- ja palvelukehityskatsaus.
Aluehallitus kävi kokouksessaan läpi tilannekatsauksen Tikkurilan terveys- ja sosiaalikeskuksen valmistelusta.
Aluehallitus päätti esittää Vantaan kaupungille, että se myöntää Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle tai hyvinvointialueen myöhemmin osoittamalle taholle Tikkurilan terveys- ja sosiaalikeskuksen jatkosuunnittelua varten suunnitteluvaraukselle jatkoa 31.1.2028 saakka.
Hankkeen aikatauluun vaikuttaa merkittävästi Vantaan ratikka -hankkeen rakentamisaikataulu. Vantaan ratikkahankkeen tunnelin betonityöt valmistuvat nykyisen aikataulun mukaisesti marraskuussa 2027. Ratikka-hankkeen tunnelin kaivannon tukiseinärakenteet ulottuvat Tikkurilan terveys- ja sosiaalikeskus -hankkeen rakennuspaikan puolelle, joten terveys- ja sosiaalikeskuksen perustuksia ei voida rakentaa ennen kuin ratikkatunnelin kaivannon tuennan tarve on poistunut.
Tikkurilan terveys- ja sosiaalikeskus tullaan toteuttamaan vuokrahankkeena ja hankkeen pysäköinti toteutetaan kahteen maanalaiseen kerrokseen. Vuokrahankkeen laskennallinen kokonaiskustannus määräytyy tehtävän vuokrasopimuksen pituuden ja lopullisten korkotasojen mukaisesti.
Aluehallitus merkitsi lisäksi tiedoksi hyvinvointialueen talous- ja palvelukehityskatsauksen.
Suurimmassa osassa palveluita saatavuus on tällä hetkellä hyvällä tasolla ja huolellisen työn ja uudistusohjelman avulla talous saadaan toteutumaan talousarviota parempana. Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 28,8 milj. euroa parempana kuin talousarvio.
Aluehallitus päätti myös Hyvinvointialuestrategian 2026–2029 luonnoksen lähettämisestä lausuntokierrokselle käsiteltäväksi vaikuttamistoimielimille, järjestöyhteistyön neuvottelukunnalle sekä kansalliskielilautakunnalle. Luonnoksesta pyydetään hyvinvointialueen asukkailta sekä muilta sidosryhmiltä palautetta ja kommentteja julkisesti Otakantaa.fi-sivuston kautta, joka on oikeusministeriön ylläpitämä ja tuottama verkkopalvelu.
”Saimme tänään käytyä läpi useita tärkeitä aiheita. Päätimme muun muassa jatkaa Tikkurilan terveys- ja sosiaalikeskuksen valmistelua, joka on alueen asukkaille näkyvä ja tärkeä uudistus sen valmistuessa”, totesi aluehallituksen puheenjohtaja Sirkka-Liisa Kähärä.
Aluehallituksen kokouksen esityslista liitteineen on luettavissa hyvinvointialueen päätössivustolla.
Tarkastettu pöytäkirja kokouksesta on luettavissa päätössivustolla 30.9.2025 klo 12 alkaen.
Yhteyshenkilöt
Sirkka-Liisa KähäräAluehallituksen puheenjohtajaPuh:050 466 4561sirkka-liisa.kahara@lh.vakehyva.fi
Timo AronkytöHyvinvointialuejohtajaPuh:0503121678timo.aronkyto@vakehyva.fi
