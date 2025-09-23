Suomen Messut Oyj:n toimitusjohtajaksi Veronica Lindholm
KTM Veronica Lindholm on nimitetty Suomen Messut Oyj:n toimitusjohtajaksi. Hän aloittaa uudessa tehtävässään 1.1.2026.
Veronica Lindholm tuo Suomen Messut -konserniin vahvaa osaamista kansainvälisestä liiketoiminnasta, asiakaskokemuksen kehittämisestä sekä strategisesta johtamisesta.
Hän on työskennellyt toimitusjohtajana mm. Indoor Group Oy:ssä (Asko ja Sotka), Finnkino Oy:ssä ja Suomen maajohtajana Mondelēz Internationalilla. Lisäksi hänellä on monipuolista kokemusta hallitustyöskentelystä.
Lindholm on valmistunut Hanken Svenska handelshögskolanista kauppatieteiden maisteriksi.
"Otan uuden tehtävän vastaan innostuneena ja suurella motivaatiolla. Suomen Messut -konserni elää vahvaa kasvuvaihetta ja näen paljon mahdollisuuksia kehittää konsernin tapahtumaportfoliota ja palveluja yhdessä Suomen parhaiden tapahtuma-ammattilaisten kanssa”, sanoo Veronica Lindholm.
”Veronica Lindholmin vahva kasvuorientoitunut ote tukee Suomen Messut -konsernin strategiaa erinomaisesti, ja hänen laaja kokemuksensa useilta toimialoilta, kuten päivittäistavarakaupasta, mediasta, viihdealalta ja vähittäiskaupasta, vahvistaa konsernin tulevaisuuden kehitystä”, sanoo Suomen Messut -konsernin hallituksen puheenjohtaja Timo Lappalainen. ”Samalla lausun lämpimät kiitokset pitkäaikaiselle toimitusjohtaja Anni Vepsäläiselle erinomaisesta työstä konsernin ja laajemmin koko tapahtuma-alan kehittämisestä.”
Suomen Messut -konsernin nykyinen toimitusjohtaja Anni Vepsäläinen jatkaa tehtävässään vuoden loppuun saakka. Hän jättää toimitusjohtajan tehtävät omasta aloitteestaan keskittyäkseen jatkossa työskentelemään projektiluonteisissa hankkeissa ja hallitustehtävissä.
”Suomen Messut on ollut tapahtuma-alan suunnannäyttäjä jo yli sata vuotta. On ollut hienoa johtaa yritystä, joka pystyy jatkuvaan uudistumiseen ja kasvuun nopeasti kehittyvällä tapahtuma-alalla. Uskon, että aitojen kohtaamisten arvostus jatkaa kasvuaan”, sanoo Vepsäläinen.
Suomen Messut -konserniin kuuluvat Helsingin Messukeskuksen lisäksi messujärjestäjä Expomark Oy ja av-tekniikkayritys SVV Oy.
Helsingin Messukeskus on Suomen suurin tapahtumajärjestäjä, joka tuottaa laadukkaita tapahtumia sekä vuokraa tilojaan ja palvelujaan erilaisten tapahtumien areenaksi. Konsernin liikevaihto vuonna 2024 oli 58,4 miljoonaa euroa, Messukeskuksen tulovaikutus ympäristölle 245 miljoonaa euroa ja työllisyysvaikutus 3335 henkilötyövuotta (Taloustutkimus 5/2025).
Helsingin Messukeskus kehittyy kaupungin mukana ja investoi lähivuosina vahvasti kasvuun, jota kansainväliset kongressit ja yritystapahtumat tuovat. Lähitulevaisuuden suurimpia hankkeita on tapahtumatila Solarin rakentaminen. Kyseessä on yli 20 miljoonan euron investointi. Messuaukiolle nouseva uuden ajan tapahtumatila on valmis syksyllä 2027.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Timo Lappalainen, hallituksen puheenjohtaja, Suomen Messut Oyj, 050 966 3692
Haastattelupyynnöt: Tarja Gordienko, viestintäpäällikkö, Suomen Messut Oyj, 050 5847 262, tarja.gordienko@messukeskus.com | www.messukeskus.com
Kuvat
Tietoja julkaisijasta
Helsingin Messukeskus on Suomen elämyksellisin tapahtumakortteli ja vaikuttavin kohtaamismedia. Suomen suurin tapahtumajärjestäjä tuottaa laadukkaita tapahtumia sekä vuokraa tilojaan ja palvelujaan erilaisten tapahtumien areenaksi. Messukeskuksen itse tuottamia tapahtumia ovat mm. Habitare, Helsingin Kirjamessut, Educa, FinnBuild, Matkamessut ja Vene Båt. Vierastapahtumina Messukeskuksen tiloissa järjestetään mm. Slush, Nordic Business Forum, Assembly, Koiramessut sekä lukuisia kansainvälisiä kongresseja ja yritystapahtumia vuosittain. Messukeskus toi vuonna 2024 pääkaupunkiseudulle 245 miljoonan euron tulovirran ja toiminnan työllisyysvaikutus oli 3335 henkilötyövuotta. Tilat käsittävät 7 hallia, 40 muuntuvaa kokoustilaa, 21 ravintolaa ja oman tapahtumahotellin. Omistajayritys Suomen Messut Oyj perustettiin vuonna 1919. | Messukeskus. The real social media. | www.messukeskus.com @messukeskus
Helsinki Expo and Convention Centre (brand name Messukeskus) hosts Finland’s most inspiring events and exciting encounters. As Finland’s premier experience provider, we organise high-quality events and rent out our facilities for various occasions. Events produced by Messukeskus include, among others, Habitare, the Helsinki Book Fair, Educa, Finnbuild, Matka Nordic Travel Fair, and Helsinki International Boat Show. Messukeskus also hosts guest events such as Slush, Nordic Business Forum, Assembly, International Dog Fair, as well as many international congress and business events every year. In 2024, the events held at the Helsinki Exhibition and Convention Centre brought in a revenue stream of 245 million euros to the Helsinki metropolitan area and created the equivalent of 3,335 full-time jobs. The premises include 7 halls, 40 convertible meeting rooms, 21 restaurants, and the hotel.The Finnish Fair Corporation was founded in 1919. | Messukeskus. The real social media | www.messukeskus.com @messukeskus
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Messukeskus
Viini & Ruoka 2025 – herkullisia elämyksiä, tastingejä, kisoja ja ajankohtaisia ruokakirjoja23.9.2025 09:00:00 EEST | Tiedote
Viini & Ruoka -tapahtumassa pääsee inspiroitumaan ruoan ja juoman maailmasta. Tapahtumassa esiintyvät rakastetut kirjailijat, kokit ja vaikuttajat, jotka esittelevät uusia ruokakirjojaan, jakavat tarinoita reseptien takaa ja maistattavat yleisölle parhaita paloja. Suositut tastingit ja kisat ovat osa tapahtuman vuosittaista ohjelmaa. Viini & Ruoka -messut järjestetään 23.–26.10.2025 Helsingin Messukeskuksessa.
Jubileumsårets Helsingfors Bokmässa fylld av bildning, glädje och unika möten23.9.2025 09:00:00 EEST | Tiedote
Helsingfors Bokmässa firar sitt 25-årsjubileum. Nordens största litteraturevenemang presenterar ett omfattande program – på 17 scener ordnas över 900 programpunkter med över tusen medverkande. Den fyra dagar långa läsfesten samlar nästan 40 internationella författargäster till Mässcentrum I Helsingfors. Helsingfors Bokmässa arrangeras från torsdag till söndag 23–26.10.2025 i Helsingfors Mässcentrum.
Juhlavuoden Helsingin Kirjamessut on täynnä sivistystä, iloa ja ainutkertaisia kohtaamisia23.9.2025 09:00:00 EEST | Tiedote
Helsingin Kirjamessut juhlii tänä syksynä 25-vuotista taivaltaan. Pohjoismaiden suurin kirjallisuustapahtuma tuo yleisön eteen laajan ohjelman - 17 ohjelmalavalla on yli 900 ohjelmanumeroa ja toistatuhatta esiintyjää. Nelipäiväinen lukemisen juhla tuo Messukeskukseen lähes 40 kansainvälistä kirjailijavierasta. Helsingin Kirjamessut järjestetään torstaista sunnuntaihin 23.-26.10.2025 Helsingin Messukeskuksessa.
Mässcentrum Arena tas i bruk vid Nordic Business Forum som öppnar på onsdag22.9.2025 08:30:00 EEST | Tiedote
Helsingfors Mässcentrums investering på sex miljoner euro i Mässcentrum Arena tas i bruk för första gången vid Nordic Business Forum, som inleds på onsdag. Den nya högklassiga evenemangsarenan ökar Mässcentrums läktarkapacitet och stärker dess attraktionskraft som internationellt evenemangscentrum. Nordens största företagsevenemang, Nordic Business Forum, arrangeras i Helsingfors Mässcentrum den 24. – 25.9.2025.
Messukeskus Arena to debut at the Nordic Business Forum on Wednesday22.9.2025 08:30:00 EEST | Tiedote
The €6 million investment in Messukeskus Arena by Helsinki Expo and Convention Centre will be seen in action for the first time at the Nordic Business Forum, opening on Wednesday. This new high-quality event arena increases seating capacity and strengthens Messukeskus’s appeal as an international event venue. The Nordic Business Forum, Europe’s largest business and leadership event, will be held at Helsinki Expo and Convention Centre on 24–25 September 2025.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme