Suomen Messut Oyj:n toimitusjohtajaksi Veronica Lindholm

Veronica Lindholm tuo Suomen Messut -konserniin vahvaa osaamista kansainvälisestä liiketoiminnasta, asiakaskokemuksen kehittämisestä sekä strategisesta johtamisesta.

Hän on työskennellyt toimitusjohtajana mm. Indoor Group Oy:ssä (Asko ja Sotka), Finnkino Oy:ssä ja Suomen maajohtajana Mondelēz Internationalilla. Lisäksi hänellä on monipuolista kokemusta hallitustyöskentelystä.

Lindholm on valmistunut Hanken Svenska handelshögskolanista kauppatieteiden maisteriksi.



"Otan uuden tehtävän vastaan innostuneena ja suurella motivaatiolla. Suomen Messut -konserni elää vahvaa kasvuvaihetta ja näen paljon mahdollisuuksia kehittää konsernin tapahtumaportfoliota ja palveluja yhdessä Suomen parhaiden tapahtuma-ammattilaisten kanssa”, sanoo Veronica Lindholm.

”Veronica Lindholmin vahva kasvuorientoitunut ote tukee Suomen Messut -konsernin strategiaa erinomaisesti, ja hänen laaja kokemuksensa useilta toimialoilta, kuten päivittäistavarakaupasta, mediasta, viihdealalta ja vähittäiskaupasta, vahvistaa konsernin tulevaisuuden kehitystä”, sanoo Suomen Messut -konsernin hallituksen puheenjohtaja Timo Lappalainen. ”Samalla lausun lämpimät kiitokset pitkäaikaiselle toimitusjohtaja Anni Vepsäläiselle erinomaisesta työstä konsernin ja laajemmin koko tapahtuma-alan kehittämisestä.”

Suomen Messut -konsernin nykyinen toimitusjohtaja Anni Vepsäläinen jatkaa tehtävässään vuoden loppuun saakka. Hän jättää toimitusjohtajan tehtävät omasta aloitteestaan keskittyäkseen jatkossa työskentelemään projektiluonteisissa hankkeissa ja hallitustehtävissä.

”Suomen Messut on ollut tapahtuma-alan suunnannäyttäjä jo yli sata vuotta. On ollut hienoa johtaa yritystä, joka pystyy jatkuvaan uudistumiseen ja kasvuun nopeasti kehittyvällä tapahtuma-alalla. Uskon, että aitojen kohtaamisten arvostus jatkaa kasvuaan”, sanoo Vepsäläinen.

Suomen Messut -konserniin kuuluvat Helsingin Messukeskuksen lisäksi messujärjestäjä Expomark Oy ja av-tekniikkayritys SVV Oy.

Helsingin Messukeskus on Suomen suurin tapahtumajärjestäjä, joka tuottaa laadukkaita tapahtumia sekä vuokraa tilojaan ja palvelujaan erilaisten tapahtumien areenaksi. Konsernin liikevaihto vuonna 2024 oli 58,4 miljoonaa euroa, Messukeskuksen tulovaikutus ympäristölle 245 miljoonaa euroa ja työllisyysvaikutus 3335 henkilötyövuotta (Taloustutkimus 5/2025).

Helsingin Messukeskus kehittyy kaupungin mukana ja investoi lähivuosina vahvasti kasvuun, jota kansainväliset kongressit ja yritystapahtumat tuovat. Lähitulevaisuuden suurimpia hankkeita on tapahtumatila Solarin rakentaminen. Kyseessä on yli 20 miljoonan euron investointi. Messuaukiolle nouseva uuden ajan tapahtumatila on valmis syksyllä 2027.