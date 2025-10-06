Tällaisiin tilanteisiin katsojat tarvitsevat ensiapua jääkiekko-ottelussa
Jääkiekko-ottelut ovat suuria yleisötapahtumia, joissa myös yleisö tarvitsee välillä ensiapua. Yhden ottelun aikana rekisteröidään keskimäärin noin neljä yleisön ensiaputapahtumaa. Joissain otteluissa yleisöä varten olevaa ensiapupalvelua ei tarvita lainkaan ja vilkkaimmillaan tapahtumia on reilusti yli kymmenen. Tiedot selviävät miesten jääkiekon MM-kisojen yhteydessä vuosina 2022 ja 2023 tehdystä tutkimuksesta.
Keväällä 2022 ja 2023 Suomessa järjestetyissä jääkiekon miesten MM-kisoissa pelattiin yhteensä 98 ottelua ja otteluita kävi katsomassa yhteensä yli 630 000 ihmistä. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää turnausten aikana Tampereella ja Helsingissä yleisön keskuudessa ensiapua vaatineiden tilanteiden lukumäärät, niihin johtaneet syyt, tapahtuma-aika sekä paikka.
Ensiapua vaativien tapahtumien määrä kasvoi yleisömäärän kasvaessa
Suomen maajoukkueen pelatessa ensiapua vaatineita tilanteita yleisön joukossa oli lähes kaksi kertaa enemmän kuin muissa otteluissa, mutta tämä selittyy suuremmalla yleisömäärällä. Kun yleisömäärä on vakioitu, ensiapua vaatineita tilanteita olikin Suomen otteluissa noin puolet vähemmän kuin muiden joukkueiden keskinäisissä peleissä.
Ottelun alkamisajankohdalla ei ollut vaikutusta ensiapua vaatineiden tapahtumien kokonaismäärään, mutta hallin ulkopuolista hoitoa tarvitsevien potilaiden lukumäärä oli suurempi myöhäisillan otteluissa kuin alkuillan tai keskipäivän otteluissa. Perjantain ja viikonlopun otteluissa ensiapua tarvittiin useammin kuin muina päivinä.
Haavat, rakot ja kaatumiset yleisimpiä
Noin puolet ensiapua vaatineista tilanteista johtui tapaturmista ja noin puolet muista terveyteen liittyvistä asioista. Lähes kaikki (93.5 %) tilanteet pystyttiin hoitamaan tapahtuma-alueen eli jäähallin sisällä. Ambulanssikuljetusta tarvittiin yleisölle yhdeksän kertaa kahden turnauksen aikana.
Kolmasosa ensiapua vaatineista tilanteista johtui iho-ongelmista kuten haavoista tai rakoista, toiseksi yleisimpiä olivat tapaturmiin liittyvät sekä muut tuki- ja liikuntaelimistön kiputilat ja kolmanneksi yleisin syy oli päänsärky.
Kisojen aikana rekisteröitiin yhteensä yhdeksän kiekon osuman jälkeistä tarkastusta tai toimenpidettä. Liiallinen alkoholin käyttö kirjattiin ensiavun tarpeen pääasialliseksi syyksi kaksi kertaa. Apua tarvitsevista 70 % hakeutui itse tai heidät ohjattiin järjestyksenvalvojan toimesta ensiapuhuoneeseen ja loput 30 % kohtasivat hallilla liikkuvan ensiapuparin.
Suositukset tapahtumanjärjestäjille
Ensiapupalvelut toteutettiin näissä kisoissa vapaaehtoisten terveydenhuollon ammattilaisten voimin erikseen pelaajille ja yleisölle. Tässä tutkimuksessa keskityttiin yleisöensiavun toimintaan. Kerrallaan vuorossa oli 6–10 hoitajaa, jotka työskentelivät pareina ja heillä oli mahdollisuus konsultoida lääkäriä matalalla kynnyksellä. Ensiapupalveluiden järjestelyt osoittautuivat näissä tapahtumissa riittäviksi.
– Tutkimuksemme perusteella suosittelemme jääkiekkoturnauksiin vähintään yhtä ensiapuhenkilöä tuhatta katsojaa kohden. Suosittelemme ensiapuhenkilöstöä työskentelemään pareittain, koska tällöin esimerkiksi sairauskohtauksen hoidon aloitus on tehokkaampaa. Palvelun saavutettavuuden takaamiseksi ensiapuhenkilöstön on tärkeää erottua väkijoukosta ja ensiapuhuoneen tulee olla selvästi merkitty, kertoo MM-kisojen vastuulääkäri ja tutkimuksen päätutkija Ville Bister.
– Laadittaessa ensiapusuunnitelmaa yleisötapahtumaan järjestäjien tulee olla yhteydessä alueelliseen pelastuslaitokseen.
Alkuperäistutkimus
Ville Bister, Kerttu Toivo, Timo Hänninen, Collins Hart, Markku Tuominen. Spectator medicine at Men’s Ice Hockey World Championships 2022 and 2023 in Finland. BMC Health Services Research 2025. doi:10.1186/s12913-025-13504-z
Tutkimuksen toteuttajat ja yhteistyötahot
Jääkiekon miesten MM-kisat ovat Kansainvälisen Jääkiekkoliiton (IIHF) ja kansallisten lajiliittojen vuosittain järjestämä tapahtuma. Tutkimusryhmässä olivat mukana Suomen jääkiekkoliiton palkkaamat ensiaputoiminnan johtamisesta ja koordinoinnista vastanneet henkilöt sekä Kansainvälisen Jääkiekkoliiton lääketieteellinen valvoja. Tutkimuksen toteuttamiseen saatiin lupa MM-kisojen pääsihteeriltä.
Tutkimuksen toteutuksesta vastasivat Helsingin yliopisto, Medisport Oy sekä Tampereen urheilulääkäriasema ja UKK-instituutti.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Lisätietoja ja haastattelupyynnöt:
Ville Bister
ville.bister@helsinki.fi
Linkit
Tampereen urheilulääkäriasema (Taula) on UKK-instituutin yhteydessä toimiva liikunta- ja urheilulääketieteen asiantuntija- ja tutkimuskeskus. Taulan tutkimustoiminnan painopiste on liikuntaturvallisuuden edistäminen koko väestössä. Taula on yksi Suomen kuudesta liikuntalääketieteen keskuksesta, jotka yhdessä muodostavat urheilijoiden, aktiiviliikkujien sekä koko väestön terveyttä ja hyvinvointia tutkivan ja edistävän asiantuntijaverkoston.
UKK-instituutti on terveys- ja liikunta-alalla toimiva tutkimus- ja asiantuntijakeskus. UKK-instituutin tehtävänä on edistää väestön terveyttä ja toimintakykyä lisäämällä terveysliikuntaa ja vähentämällä liikkumattomuutta, liikuntavammoja ja vapaa-ajan tapaturmia.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta UKK-instituutti
KunnonKartta-tutkimus käynnistyy Helsingin seudulla – kutsu mittauksiin yli 2 000 aikuiselle6.10.2025 07:03:00 EEST | Tiedote
UKK-instituutin KunnonKartta-tutkimus selvittää aikuisten liikkumista, fyysistä kuntoa ja toimintakykyä. Se tuottaa ajankohtaista tietoa myös unesta, paikallaanolosta ja kehonkoostumuksesta sekä niiden muutoksista. Yli 2 000 aikuista Helsingin seudulta on kutsuttu osallistumaan.
Mediakutsu webinaariin 30.9.: Kohti saumatonta palvelupolkua ikääntyneiden liikkumisen edistämisessä25.9.2025 07:02:00 EEST | Kutsu
Miten varmistamme, että asiakas ohjautuu oikea-aikaisesti ja sujuvasti eri palvelujen välillä? Miten ammattilaiset voivat yhdessä tukea asiakkaan etenemistä omalla polullaan? UKK-instituutin koordinoiman Ikä-HYTE-hankkeen päätöswebinaarissa esitellään käytännön esimerkkejä ja konkreettisia työvälineitä asiakaskohtaamisiin, ideoita ikääntyneiden liikkumisen palvelupolun kehittämiseen ja yhteistyön vahvistamiseen sekä työkaluja toimijoiden roolien ja vastuiden selkeyttämiseen.
Tekonurmi ei lisää naisjalkapalloilijoiden loukkaantumisriskiä2.9.2025 07:22:59 EEST | Tiedote
Naisjalkapalloilijoiden vammojen ilmaantuvuuksissa ei havaittu eroja tekonurmen ja luonnonnurmen välillä Kansallisessa Liigassa. Myöskään erityisesti naisjalkapalloilijoilla huolta herättäneiden polvivammojen riskin ei havaittu olevan tekonurmella luonnonnurmea korkeampi, selviää Tampereen urheilulääkäriaseman ja UKK-instituutin tutkimuksessa.
KunnonKartta selvittää, miten suomalaiset aikuiset liikkuvat ja minkälaisessa fyysisessä kunnossa he ovat1.9.2025 00:01:00 EEST | Tiedote
UKK-instituutti toteuttaa syksyn 2025 ja kevään 2026 aikana KunnonKartta-väestötutkimuksen seitsemällä seutukunnalla Suomessa. Tutkimuksessa selvitetään, miten työikäiset ja ikääntyneet aikuiset liikkuvat ja minkälainen heidän fyysinen kuntonsa ja toimintakykynsä on. Tutkimus tuottaa tietoa myös siitä, miten aikuisten uni, paikallaanolo, liikkuminen, fyysinen kunto, toimintakyky ja kehonkoostumus ovat muuttuneet viime vuosien aikana.
Liikuntavammoja voidaan välttää – tehokas ehkäisy vaatii säännöllistä harjoittelua8.8.2025 08:03:42 EEST | Tiedote
Urheilijoiden sitoutuminen vammoja ehkäisevään harjoitusohjelmaan vaikuttaa merkittävästi loukkaantumisriskiin. Mitä aktiivisemmin ohjelmaa toteutetaan, sitä pienempi riski on saada urheiluvamma. Tämän osoittaa Tampereen urheilulääkäriaseman tuore koostetutkimus.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme