Palvelualat vauhtiin uusilla politiikkatoimilla: vahvistetaan investointiympäristöä, lisätään työvoiman liikkuvuutta ja hyödynnetään tekoälyä
Tuoreen Etla-tutkimuksen mukaan Suomen yksityiset palvelualat toimivat taloutemme selkärankana, mutta niiden tuottavuuskehitys laahaa kilpailijamaihin verrattuna. Palvelualat kärsivät vähäisestä pääomaintensiivisyydestä, tehottomasta työvoiman kohdentumisesta ja digitalisaation epätasaisesta hyödyntämisestä. Palveluiden tuonti ulkomailta kasvattaa työllisyyttä, mutta ei paranna yritysten tuottavuutta. Tuottavuuden nousu edellyttää kotimaisia investointeja, työvoiman liikkuvuutta sekä generatiivisen tekoälyn merkittävämpää hyödyntämistä.
Suomen palvelualojen tuottavuuskehitys heikentää jo taloutemme kasvupotentiaalia. Palvelut työllistävät suuren osan yksityisen sektorin työntekijöistä ja muodostavat yhä kasvavan osan viennistämme, mutta jäävät kansainvälisessä vertailussa jälkeen erityisesti työn tuottavuudessa ja pääoman käytössä työntekijää kohden.
Tänään julkaistut Etla-tutkimukset Productivity in the Finnish Service Industries: Capital Intensity, Labor Allocation, Digitalization, Offshoring and Generative AI (Etla Raportti 167) sekä Suomen yksityisen palvelusektorin kehityksen pullonkaulat (Etla Muistio 164) osoittavat, että suomalaiset palveluyritykset käyttävät työntekijää kohden vähemmän niin aineellista kuin aineetonta pääomaa keskeisiin kilpailijamaihin verrattuna. Työvoima ei myöskään kohdennu riittävästi korkean tuottavuuden aloille, mikä heikentää koko kansantalouden kasvupotentiaalia.
Digitalisaation hyödyntäminen liittyy korkeampaan tuottavuuteen ja parempiin taloudellisiin tuloksiin niissä yrityksissä, jotka ovat ottaneet käyttöön uusia teknologioita. Erot ovat kuitenkin epätasaisia eri alojen välillä. Pienemmät ja perinteiset, kotimarkkinoille keskittyneet toimijat jäävät useammin jälkeen digitaalisten teknologioiden hyödyntämisessä. Laajimmin digitalisaatiota on otettu käyttöön informaatio-, viestintä- ja asiantuntija-alojen yrityksissä, kun taas kuljetus- ja varastointialalla sekä majoitus- ja ravitsemisalalla digitalisaatio on jäänyt alhaisemmaksi.
– Suomen palvelualoilla on paljon hyödyntämätöntä potentiaalia. Jos haluamme kuroa umpeen tuottavuuseroa kilpailijamaihin, tarvitaan pitkäjänteisiä panostuksia osaamiseen ja investointeihin. Digitalisaatio ja uudet teknologiat, kuten generatiivinen tekoäly, voivat tarjota uusia kasvun mahdollisuuksia, mutta hyödyt eivät toteudu itsestään. Nopea käyttöönotto edellyttää panostuksia osaamiseen koko työvoiman tasolla sekä investointeja dataan, infrastruktuuriin ja kyberturvallisuuteen, sanoo Etlatiedon tutkimuspäällikkö Natalia Kuosmanen.
Kasvuvauhtia uusilla politiikkatoimilla
Etla-tutkimus korostaa kolmea keskeistä toimenpidettä palvelualojen kasvun vauhdittamiseksi:
- kotimaisen investointiympäristön vahvistaminen, erityisesti aineettoman pääoman osalta (ohjelmistot, data, osaaminen)
- työmarkkinoiden liikkuvuuden ja osaamisen kohdentumisen parantaminen, jotta osaajat ohjautuvat korkean tuottavuuden tehtäviin
- digitalisaation ja generatiivisen tekoälyn käyttöönoton tukeminen
Tutkijoiden mukaan näiden toimien avulla voidaan varmistaa, että palvelualat tukevat Suomen talouskasvun vahvistumista.
Nyt julkaistu tutkimus on osa Business Finlandin rahoittamaa ”Boosting productivity in services through digitalization”-hanketta.
Kuosmanen, Natalia – Kaitila, Ville – Kuusi, Tero – Kässi, Otto – Pajarinen, Mika – Maczulskij, Terhi: Productivity in the Finnish Service Industries: Capital Intensity, Labor Allocation, Digitalization, Offshoring and Generative AI (Etla Report 167)
Englanninkieliseen raporttiin perustuen on julkaistu myös suomenkielinen Etla Muistio 164: Suomen yksityisen palvelusektorin kehityksen pullonkaulat.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Natalia KuosmanenTutkimuspäällikkö, ETLAPuh:045 163 9660natalia.kuosmanen@etla.fi
Tero KuusiTutkimusjohtaja, ETLAPuh:041 444 8144tero.kuusi@etla.fi
Terhi MaczulskijTutkimuspäällikkö, ETLAPuh:050-323 0180terhi.maczulskij@etla.fi
Ville KaitilaTutkija, ETLAPuh:050-410 1012ville.kaitila@etla.fi
Tytti SulanderViestintäjohtaja, ETLAPuh:040-505 1241tytti.sulander@etla.fi
Kuvat
Linkit
Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla
Arkadiankatu 23 B
00100 HELSINKI
09 609 900
http://www.etla.fi
ETLA eli Elinkeinoelämän tutkimuslaitos tutkii, ennustaa ja arvioi. Etla on yksityinen, voittoa tavoittelematon asiantuntijaorganisaatio.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA
Muistutuskutsu medialle: Mistä vauhtia palvelualan tuottavuuskasvuun?23.9.2025 09:44:00 EEST | Kutsu
Yksityinen palvelusektori on keskeinen osa Suomen taloutta, ja sen bkt-osuus onkin kasvanut merkittävästi viime vuosina. Suomen palvelualojen tuottavuuskehitys on kuitenkin jäänyt jälkeen kilpailijamaista. Jos tämä ero säilyy pysyvänä, se heikentää koko kansantalouden kasvupotentiaalia ja kaventaa julkisen talouden liikkumavaraa. Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla on selvittänyt monivuotisessa Business Finlandin rahoittamassa tutkimushankkeessa Suomen palvelualojen tuottavuuden haasteita ja mahdollisuuksia. Nyt järjestettävässä hankkeen päättävässä loppuseminaarissa pohditaan palvelusektorin nykytilaa, ratkaisuja tuottavuuskuoppiin sekä tulevaisuuden näkymiä. Aika: Keskiviikkona 24.9. klo 9.30–11.00 Paikka: Tapahtumastudio ELIEL, Sanomatalo, Töölönlahdenkatu 2 TAI Livestriimi Tule mukaan Tervetuloa seuraamaan tilaisuutta paikan päällä tai livestriimin kautta. Linkki livestriimiin: https://etla.videosync.fi/24-9-2025-webinaari Ilmoittaudu paikan päälle Tilaisuuden ohjelma 09.30–09.35 T
Kutsu medialle: Mistä vauhtia palvelualan tuottavuuskasvuun?18.9.2025 10:28:55 EEST | Kutsu
Yksityinen palvelusektori on keskeinen osa Suomen taloutta, ja sen bkt-osuus onkin kasvanut merkittävästi viime vuosina. Suomen palvelualojen tuottavuuskehitys on kuitenkin jäänyt jälkeen kilpailijamaista. Jos tämä ero säilyy pysyvänä, se heikentää koko kansantalouden kasvupotentiaalia ja kaventaa julkisen talouden liikkumavaraa. Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla on selvittänyt monivuotisessa Business Finlandin rahoittamassa tutkimushankkeessa Suomen palvelualojen tuottavuuden haasteita ja mahdollisuuksia. Nyt järjestettävässä hankkeen päättävässä loppuseminaarissa pohditaan palvelusektorin nykytilaa, ratkaisuja tuottavuuskuoppiin sekä tulevaisuuden näkymiä. Aika: Keskiviikkona 24.9. klo 9.30–11.00 Paikka: Tapahtumastudio ELIEL, Sanomatalo, Töölönlahdenkatu 2 TAI Livestriimi Ilmoittaudu mukaan Tervetuloa seuraamaan tilaisuutta paikan päällä tai livestriimin kautta. Livestriimiin ilmoittautuneille lähetetään linkki striimiin myöhemmin. Ilmoittaudu mukaan Ilmoittautumiset tilaisuuteen
Etla alentaa kuluvan vuoden kasvuennustettaan – ”kasvun heikoin lenkki on nyt kotitalouksien kulutus”17.9.2025 06:00:00 EEST | Tiedote
Suomen talouden lupaavasti alkaneeseen kasvuun on tullut tänä vuonna yllättävä katkos. Sen takia Etla alentaa ennustettaan ja ennustaa kuluvalle vuodelle vain 0,8 prosentin kasvua. Edellytykset parempaan ovat kuitenkin yhä olemassa ja ensi vuodelle ennakoidaan 1,4 prosentin kasvuvauhtia. Kansainvälistä kauppaa varjostanut tulliuhka on osittain väistynyt, mutta ulkomaankauppa ei pysty kertaheitolla kääntämään Suomen taloutta kasvuun. Kotitalouksien kulutus painuu jo kolmatta vuotta peräkkäin ja on vajonnut nyt vuoden 2018 tasolle, kun myös työmarkkinat jatkavat kohmeisina. Käänne on kuitenkin odotettavissa ensi vuonna, arvioi Etlan ennusteryhmä.
Muistutuskutsu medialle: Etlan ennuste julki huomenna 17.9.16.9.2025 10:00:00 EEST | Kutsu
Etla julkistaa vuoden toisen laajan talousennusteensa, syksyn Suhdanteen, keskiviikkona 17.9. Tuore ennuste julkaistaan verkossa klo 9, ja lukuja ja arvioita käydään tarkemmin läpi klo 9.30 alkavassa julkistuswebinaarissa.
Kutsu medialle: Etlan suhdanne-ennuste julki keskiviikkona 17.9.10.9.2025 10:45:00 EEST | Kutsu
Etla julkistaa vuoden toisen laajan talousennusteensa, syksyn Suhdanteen, keskiviikkona 17.9. Tuore ennuste julkaistaan verkossa klo 9, ja lukuja ja arvioita käydään tarkemmin läpi klo 9.30 alkavassa julkistuswebinaarissa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme